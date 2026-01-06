https://ukraina.ru/20260106/novogodnyaya-istoriya-ot-boytsa-s-pozyvnym-medved-ukrasili-elku-boevymi-granatami-1073840721.html

Новогодняя история от бойца с позывным "Медведь". Украсили елку боевыми гранатами

Командир штурмовой роты ВС РФ с позывным "Медведь" — ополченец первой волны. Он вспоминает, как праздновал новый 2015-й год — на боевом дежурстве на блокпосте в Украина.ру, 06.01.2026

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1e/1073840571_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4f90f3163d3f5623e6d5c330db2fd267.png

Командир штурмовой роты ВС РФ с позывным "Медведь" — ополченец первой волны. Он вспоминает, как праздновал новый 2015-й год — на боевом дежурстве на блокпосте в районе населенного пункта Пугачевка в ЛНР. "Медведь" вспоминает елочку, украшенную гранатами Ф-1 (боевыми!) и настоящее новогоднее застолье, организованное бойцами ополчения. А через полчаса после Нового года возобновились боевые действия.

