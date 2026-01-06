Новогодняя история от бойца с позывным "Медведь". Украсили елку боевыми гранатами - 06.01.2026 Украина.ру
Новогодняя история от бойца с позывным "Медведь". Украсили елку боевыми гранатами
Командир штурмовой роты ВС РФ с позывным "Медведь" — ополченец первой волны. Он вспоминает, как праздновал новый 2015-й год — на боевом дежурстве на блокпосте в Украина.ру, 06.01.2026
видео
россия
лнр
бойцы
вс рф
Командир штурмовой роты ВС РФ с позывным "Медведь" — ополченец первой волны. Он вспоминает, как праздновал новый 2015-й год — на боевом дежурстве на блокпосте в районе населенного пункта Пугачевка в ЛНР. "Медведь" вспоминает елочку, украшенную гранатами Ф-1 (боевыми!) и настоящее новогоднее застолье, организованное бойцами ополчения. А через полчаса после Нового года возобновились боевые действия.
Видео, Россия, ЛНР, бойцы, ВС РФ

Новогодняя история от бойца с позывным "Медведь". Украсили елку боевыми гранатами

05:53 06.01.2026
 
Командир штурмовой роты ВС РФ с позывным "Медведь" — ополченец первой волны. Он вспоминает, как праздновал новый 2015-й год — на боевом дежурстве на блокпосте в районе населенного пункта Пугачевка в ЛНР.
"Медведь" вспоминает елочку, украшенную гранатами Ф-1 (боевыми!) и настоящее новогоднее застолье, организованное бойцами ополчения. А через полчаса после Нового года возобновились боевые действия.
