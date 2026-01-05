Новогодняя история от "Беса". Медведь не приходил, но мимо пробегал - 05.01.2026 Украина.ру
Новогодняя история от "Беса". Медведь не приходил, но мимо пробегал
Новогодняя история от "Беса". Медведь не приходил, но мимо пробегал
Военнослужащий с позывным "Бес" вспоминает замечательный Новый год на Алтае: встретили дома, а потом всей семьей — с детьми и супругой — выехали в горы, где... Украина.ру, 05.01.2026
Новогодняя история от "Беса". Медведь не приходил, но мимо пробегал

14:00 05.01.2026
 
Военнослужащий с позывным "Бес" вспоминает замечательный Новый год на Алтае: встретили дома, а потом всей семьей — с детьми и супругой — выехали в горы, где праздновали в уютных домиках.
