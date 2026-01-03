https://ukraina.ru/20260103/venesuela-trebuet-vernut-ey-prezidenta-maduro-es-podderzhivaet-pokhischenie-glavy-gosudarstva-1073961630.html

Венесуэла требует вернуть ей президента Мадуро, ЕС поддерживает похищение главы государства

Венесуэла требует вернуть ей президента Мадуро, ЕС поддерживает похищение главы государства - 03.01.2026 Украина.ру

Венесуэла требует вернуть ей президента Мадуро, ЕС поддерживает похищение главы государства

Власти Венесуэлы настаивают на возвращении Николаса Мадуро к должности президента и гарантиях его физической неприкосновенности, заявил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль. Об этом 3 января сообщает телеграм-канал Украина.ру

Также стало известно, что:🔴 Захваченного силами США президента Венесуэлы Николаса Мадуро переправляют в Нью-Йорк, где он, предположительно, будет ожидать суда. Об этом сообщает телеканал ABС;🔴 Администрация Дональда Трампа начала уведомлять Конгресс об операции по захвату венесуэльского президента Николаса Мадуро только после ее завершения, сообщает CNN со ссылкой на источники; 🔴 Взрывы на территории Венесуэлы, захват ее президента — это пересечение красной линии и опасный прецедент для мира, заявил президент Бразилии;🔴 Мексика осудила удары США по Венесуэле, призвала уважать международное право и Устав ООН;🔴 Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на удары США по Венесуэле."Отличный пример миротворчества США. Жёсткая военная операция в независимой стране, которая ничем не угрожала Штатам. Захват спецназом легально избранного президента с женой. Конечно, всё это строго в рамках международного права и национального законодательства по согласованию с конгрессом. Почти полная тишина со стороны демократической Европы. Гарантированная любовь в Латинской Америке, ведь Доктрина Монро очень популярна там", - констатировал он;🔴 Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен присоединилась к поддержке "мирной передачи власти в Венесуэле" после похищения венесуэльского президента Николаса Мадуро;🔴 Проамериканская венесуэльская оппозиционерка Мария Корина Мачадо заявила, что готова управлять Венесуэлой.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Новости

