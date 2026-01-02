Россия потребовала от ООН публичного осуждения атаки ВСУ в Хорлах - 02.01.2026 Украина.ру
Россия потребовала от ООН публичного осуждения атаки ВСУ в Хорлах
Россия потребовала от ООН публичного осуждения атаки ВСУ в Хорлах
Россия потребовала от ООН публичного осуждения атаки ВСУ в Хорлах
Москва потребовала от УВКПЧ ООН как можно скорее публично осудить теракт, совершённый киевским режимом в Хорлах в Херсонской области, заявил постпред России при организации в Женеве Геннадий Гатилов. Об этом 2 января сообщает РИА Новости
2026-01-02T08:39
2026-01-02T08:39
новости
украина.ру
россия
херсонская область
оон
спч
украина
вооруженные силы украины
терроризм
военные преступления
"Требуем от Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка и возглавляемого им Управления, а также от соответствующих специальных процедур СПЧ в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима в Херсонской области. Замалчивание этой трагедии будет равносильно открытому пособничеству и соучастию в кровавых преступлениях необандеровцев", — сказал Гатилов.Россия решительно осуждает очередное "безумное злодеяние Зеленского и его клики", чья главная цель — любыми способами удержаться у власти, отвлечь внимание от провалов ВСУ на фронте и сорвать любые попытки мирного урегулирования, подчеркнул Гатилов.Дипломат также выразил соболезнования родным и близким погибших при атаке в Хорлах.В новогоднюю ночь 2025–2026 годов небольшой приморский поселок Хорлы в Каланчакском муниципальном округе Херсонской области стал местом одной из самых трагичных атак за весь период конфликта. В первом часу ночи три украинских беспилотника ударили по зданию кафе и примыкающей к нему гостинице на побережье Черного моря, где местные жители и приезжие встречали Новый год; в результате погибло 24 человека, в том числе ребенок, более 50 были ранены, многие люди сгорели заживо в охваченном огнем помещении.​По информации местного антифашистского сопротивления, для атаки использовали разведывательные БПЛА производства стран НАТО. Губернатор региона Владимир Сальдо допустил причастность к произошедшему британских спецслужб. СК возбудил уголовное дело о теракте.Днем 1 января формирования киевского режима совершили еще одну атаку на регион. При ударе беспилотника по движущемуся автомобилю в районе Тарасовки Алёшкинского округа погиб пятилетний мальчик. Его мать, дедушка и бабушка получили множественные ранения, их доставили в больницы в тяжелом состоянии.Ранее МИД РФ заявил, что киевский режим целенаправленно совершил очередной террористический акт против мирного населения российских регионов.Подробнее о трагедии в Хорлах в материале Эдуарда Рштуни - Ответ будет жёстким: теракт в Хорлах укрепил решимость России уничтожить неонацизм на Украине.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
херсонская область
украина
Россия потребовала от ООН публичного осуждения атаки ВСУ в Хорлах

08:39 02.01.2026
 
Москва потребовала от УВКПЧ ООН как можно скорее публично осудить теракт, совершённый киевским режимом в Хорлах в Херсонской области, заявил постпред России при организации в Женеве Геннадий Гатилов. Об этом 2 января сообщает РИА Новости
"Требуем от Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка и возглавляемого им Управления, а также от соответствующих специальных процедур СПЧ в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима в Херсонской области. Замалчивание этой трагедии будет равносильно открытому пособничеству и соучастию в кровавых преступлениях необандеровцев", — сказал Гатилов.
Россия решительно осуждает очередное "безумное злодеяние Зеленского и его клики", чья главная цель — любыми способами удержаться у власти, отвлечь внимание от провалов ВСУ на фронте и сорвать любые попытки мирного урегулирования, подчеркнул Гатилов.
Дипломат также выразил соболезнования родным и близким погибших при атаке в Хорлах.
В новогоднюю ночь 2025–2026 годов небольшой приморский поселок Хорлы в Каланчакском муниципальном округе Херсонской области стал местом одной из самых трагичных атак за весь период конфликта. В первом часу ночи три украинских беспилотника ударили по зданию кафе и примыкающей к нему гостинице на побережье Черного моря, где местные жители и приезжие встречали Новый год; в результате погибло 24 человека, в том числе ребенок, более 50 были ранены, многие люди сгорели заживо в охваченном огнем помещении.​
По информации местного антифашистского сопротивления, для атаки использовали разведывательные БПЛА производства стран НАТО. Губернатор региона Владимир Сальдо допустил причастность к произошедшему британских спецслужб. СК возбудил уголовное дело о теракте.
Днем 1 января формирования киевского режима совершили еще одну атаку на регион. При ударе беспилотника по движущемуся автомобилю в районе Тарасовки Алёшкинского округа погиб пятилетний мальчик. Его мать, дедушка и бабушка получили множественные ранения, их доставили в больницы в тяжелом состоянии.
Ранее МИД РФ заявил, что киевский режим целенаправленно совершил очередной террористический акт против мирного населения российских регионов.
Подробнее о трагедии в Хорлах в материале Эдуарда Рштуни - Ответ будет жёстким: теракт в Хорлах укрепил решимость России уничтожить неонацизм на Украине.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
