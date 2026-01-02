https://ukraina.ru/20260102/rossiya-potrebovala-ot-oon-publichnogo-osuzhdeniya-ataki-vsu-v-khorlakh-1073910949.html

Россия потребовала от ООН публичного осуждения атаки ВСУ в Хорлах

Россия потребовала от ООН публичного осуждения атаки ВСУ в Хорлах - 02.01.2026 Украина.ру

Россия потребовала от ООН публичного осуждения атаки ВСУ в Хорлах

Москва потребовала от УВКПЧ ООН как можно скорее публично осудить теракт, совершённый киевским режимом в Хорлах в Херсонской области, заявил постпред России при организации в Женеве Геннадий Гатилов. Об этом 2 января сообщает РИА Новости

2026-01-02T08:39

2026-01-02T08:39

2026-01-02T08:39

новости

украина.ру

россия

херсонская область

оон

спч

украина

вооруженные силы украины

терроризм

военные преступления

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/02/1073911199_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_1f2d967cfa3cee014994e403ac6bd9aa.jpg

"Требуем от Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка и возглавляемого им Управления, а также от соответствующих специальных процедур СПЧ в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима в Херсонской области. Замалчивание этой трагедии будет равносильно открытому пособничеству и соучастию в кровавых преступлениях необандеровцев", — сказал Гатилов.Россия решительно осуждает очередное "безумное злодеяние Зеленского и его клики", чья главная цель — любыми способами удержаться у власти, отвлечь внимание от провалов ВСУ на фронте и сорвать любые попытки мирного урегулирования, подчеркнул Гатилов.Дипломат также выразил соболезнования родным и близким погибших при атаке в Хорлах.В новогоднюю ночь 2025–2026 годов небольшой приморский поселок Хорлы в Каланчакском муниципальном округе Херсонской области стал местом одной из самых трагичных атак за весь период конфликта. В первом часу ночи три украинских беспилотника ударили по зданию кафе и примыкающей к нему гостинице на побережье Черного моря, где местные жители и приезжие встречали Новый год; в результате погибло 24 человека, в том числе ребенок, более 50 были ранены, многие люди сгорели заживо в охваченном огнем помещении.​По информации местного антифашистского сопротивления, для атаки использовали разведывательные БПЛА производства стран НАТО. Губернатор региона Владимир Сальдо допустил причастность к произошедшему британских спецслужб. СК возбудил уголовное дело о теракте.Днем 1 января формирования киевского режима совершили еще одну атаку на регион. При ударе беспилотника по движущемуся автомобилю в районе Тарасовки Алёшкинского округа погиб пятилетний мальчик. Его мать, дедушка и бабушка получили множественные ранения, их доставили в больницы в тяжелом состоянии.Ранее МИД РФ заявил, что киевский режим целенаправленно совершил очередной террористический акт против мирного населения российских регионов.Подробнее о трагедии в Хорлах в материале Эдуарда Рштуни - Ответ будет жёстким: теракт в Хорлах укрепил решимость России уничтожить неонацизм на Украине.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

херсонская область

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, россия, херсонская область, оон, спч, украина, вооруженные силы украины, терроризм, военные преступления, мид рф, атака бпла, мирные жители, сво