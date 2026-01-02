https://ukraina.ru/20260102/khod-konem-stanet-li-budanov-triumvirom-1073935753.html

Ход конем. Станет ли Буданов* триумвиром?

Ход конем. Станет ли Буданов* триумвиром? - 02.01.2026 Украина.ру

Ход конем. Станет ли Буданов* триумвиром?

И вот свершилось – после нескольких совершенно достоверных инсайдов из недр окружения Владимира Зеленского относительно личности будущего главы ОП, наконец-то получена точная информация – главой ОП станет Кирилл Буданов. Справедливости ради надо сказать, что "инсайдеры" его фамилию называли, пусть и не в начале списка

2026-01-02T21:12

2026-01-02T21:12

2026-01-02T21:12

мнения

сша

лондон

россия

кирилл буданов

владимир зеленский

валерий залужный

сбу

служба внешней разведки

офис президента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/0b/1053824083_0:0:1289:726_1920x0_80_0_0_07d69e9770dbae13387fcbb71ed380da.jpg

Причина назначения лежит на поверхности – Зеленский в США согласился на проведение президентских выборов. Забавно, что выборы он проводить может, а референдум – нет, потому что для этого нужна "безопасность" (в смысле – режим прекращения огня). Это, понятно, двойные стандарты – выборов требуют США, а референдума – Конституция. Быдло же "схавает" в любом случае.Так вот, на выборах главный конкурент Зеленского – вернувшийся из Лондона Валерий Залужный. Украинская социология показывает разное, в основном непонятное, но большинство экспертов сходятся на том, что во втором туре Зеленскому будет очень трудно противостоять экс-главкому. Потому надо что-то решать.Что-то решать в данном случае – пригласить в кампанию человека, который связан с военной сферой и мог бы перебить имидж Залужного как боевого генерала. Буданов – хороший вариант. Лично ходил на операции, явных провалов за ним не замечено, в отличие от Залужного, который всё же провалил летний контрнаступ 2023 года. Рейтинг у него, судя по всему, не блестящий, но для члена команды кандидата в президенты это и не важно.Выглядит, в общем-то рационально, но есть несколько "но"…Во-первых, мы не уверены, что это вот всё будет работать электорально.Повторим, всё вроде разумно, но электорат нигде и никому не обещал быть логичным. С Залужным уже связана определённая легенда, которая делает его имидж малоуязвимым от критики, какой бы она логичной и рациональной не была.Буданов же рейтинга не имеет именно потому, что был лицом медийным, а медийные лица вызывают сомнения – может он много треплется и мало делает. Залужный выглядит именно как человек дела, который говорит мало и неохотно.Заметна и конкуренция ГУР и СБУ вопросах диверсионно-террористической деятельности, причём у нас нет информации относительно того, что думает по этому поводу украинское общество (социологи, насколько нам известно, срезов не делали даже для не публиковавшихся исследований). Причём, отметим, и ГУР, и СБУ ориентированы на Зеленского, а значит можно предположить, что со стороны эта конкуренция выглядит нездоровой и отразится на восприятии назначения – типа победа ГУР в грызне с СБУ.В общем, не факт, что привлечение к кампании Буданова даст Зеленскому сколько-нибудь явные преимущества в конкуренции с Залужным.Во-вторых, почти наверняка сработает фактор геополитический.И Зеленский, и Буданов считаются ориентированными на Лондон, в то время как с Залужным не всё однозначно – он считался проамериканским, но после пребывания на должности посла стал выглядеть пробританским. Последнее вполне реально – Залужный не политик, определённых интересов не имеет и "перепрошить" его не так уж сложно.Но дело вообще не в Залужном – совершенно очевидно, что между США и Великобританией сейчас идёт довольно жёсткая конкуренция, потому в Вашингтоне к назначению Буданова наверняка отнесутся без особого понимания.Забавно, что ориентированная на демократов The New York Times пытается объяснить – "Буданов имеет тесные связи с США, что может сыграть важную роль в возможных мирных переговорах с администрацией Трампа". На самом деле всё ровно наоборот – ещё в те времена, когда Буданов был не политической фигурой, а обычным диверсантом, его рейд в Крым привёл к столкновению Петро Порошенко** с Джозефом Байденом.В-третьих, в связи со вторым пунктом есть странное совпадение – назначение главы ОП произошло сразу после налёта на резиденцию российского президента и теракта в Хорлах.Оба события (в большей степени первое) вызвали резкую реакцию в мире, даже в США (но не в Европе). Причём, поняв, что происходит, украинское руководство впало в глухое отрицалово. Доходит до анекдота – украинская Служба внешней разведки предупредила о том, что "Кремль готовит масштабную провокацию с людскими жертвами (…) в России или временно оккупированных территориях". Сделано это было более чем через сутки после теракта в Хорлах. Выдающаяся оперативность прогноза…Причастность ГУР хотя бы к одной из этих операций приближается к 100%. Возникает впечатление, что Буданова выводят из-под удара – дескать он тут не причём, он уже вещи паковал. Выглядит тупо, но на общем фоне довольно беспорядочных действий ОП в информационной сфере – вполне нормально.В-четвёртых, есть вероятность внутреннего конфликта в ОП.По бытующей сейчас конспирологической версии, Ермак никуда не уходил. Он не выехал за границу (как это ожидалось многими), он не пошёл на фронт (как обещал сам и во что никто не верил), а просто пропал с радаров. При этом Зеленский нового главу ОП не назначал, но ожидаемого кризиса управляемости не случилось (он, впрочем, и не мог явно проявиться так скоро). Т.е., Ермак сидит где-то в бункере и продолжает рулить офисом.Если эта версия соответствует действительности, то между теневым и официальным руководителями ОП обязательно возникнет противостояние. Даже при том, что это "фигуры одного цвета", Буданов захочет свою долю власти – т.е., преобразования дуумвирата в триумвират. А это возможно только за счёт Ермака, который пострадал как раз за нежелание делиться хоть чем-то…Другое дело, что в конспирологические версии не особенно верим, но в любом случае новая метла по-новому метёт, а большинство значимых позиций в ОП занимают ставленники Ермака.* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.** Считается в России членом экстремистского объединения.О предстоящих президентских выборах можно прочитать в статье Василия Стоякина "А что, так можно было? Зеленский идёт на выборы…"

https://ukraina.ru/20250820/1067343292.html

https://ukraina.ru/20251229/kak-i-zachem-budanov-slivaet-zaluzhnogo-1073758469.html

https://ukraina.ru/20251213/ermak-charodey-i-drugie-ukrainskie-okkultisty-chem-boleyut-elity-ukrainy-1072925321.html

сша

лондон

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

мнения, сша, лондон, россия, кирилл буданов, владимир зеленский, валерий залужный, сбу, служба внешней разведки , офис президента, президентские выборы