Война и... война в новогодней речи Зеленского

Что должен желать на Новый год своей стране президент "воюющей нации"? Нация воюющая, поэтому говорить он должен был о войне. Зеленский о ней и говорил, на пальцах объясняя, что Трамп не достиг успеха в урегулировании конфликта, потому что не понимает его целей и мотивации. Но… при всей жёсткости формулировок Зеленского не всё так однозначно

Сначала о мирном соглашении. Зеленский подтвердил, что никакого мирного соглашения не существует. Вообще.Соглашение готово на 90 процентов, но… "остаётся десять. И это гораздо больше, чем просто цифры. Это десять процентов, в которых действительно всё".Ну, если "действительно всё" в 10%, значит остальные 90% просто не нужны. Вода, без какого-то определённого содержания. Более того, само соглашение не имеет смысла, поскольку Зеленский считает, что мир будет означать "окончание Украины".Правда, вот это вот "всё", о котором говорит Зеленский, выглядит несколько странно. Допустим, о границах 1991 года он забыл (мы этого не допускаем, но на данном этапе из официальной украинской риторики это требование действительно исчезло, оставшись украшением речи маргиналов), но теперь "всё" заключается в том, что Зеленский отказывается от вывода войск из оставшейся части Донбасса.Мелковато? Нет, это только так кажется. На самом деле это несущий элемент принципиальной установки – "никаких уступок агрессору". Это не просто переговорная позиция (тем более, что отказ от диалога на переговорную позицию никак не тянет). Это закрепление на уровне формулировок нескольких обстоятельств:- Украина – жертва агрессии (это, кстати, личный пинок Трампу, при котором "российская агрессия" из официальной американской риторики выпала – он хочет просто прекратить войну, без оценочных суждений);- Россия – агрессор, которому нет и не может быть никакого доверия ("выйдите с Донбасса, и всё закончится" – так в переводе с русского звучит обман");- Украина, как жертва агрессии, получив все надлежащие "гарантии", имеет полное моральное право силой вернуть себе потерянное.Всё это вместе укладывается в логику "мира с позиции силы" – продолжение санкций, накачка Украины оружием, размещение "миротворческого" контингента и т.п. Т.е., не мир, а временное отступление с целью подготовки к новому наступлению:"Устали ли мы? Сильно. Значит ли это, что мы готовы сдаться? Тот, кто так думает, сильно ошибается".Вы думаете, мы преувеличиваем? Да нет же – всё сказано прямым текстом:- "Способна ли Америка остановить агрессора быстро и решительно? Однозначно".- "Санкции есть – мы благодарны. Санкции кусают Россию, но сработает только мёртвая хватка. Российская нефть уже дешевле, но танкеры должны остановиться полностью, чтобы остановилась война. Российские заводы уже тормозят, но должны стоять, чтобы оккупант не двигался".- "Томагавки" в украинских руках доказали бы на самом деле только одно: у мира нет альтернативы – мир должен быть".Т.е., мир – это война. Причём США должны вступить в войну на стороне Украины. Пока что Зеленский милостиво разрешает США не наносить упреждающий ядерный удар, а всего-навсего "грабить корованы" (это не ошибка, это мем) и снабжать Украину стратегическими вооружениями, чтобы он мог продемонстрировать украинское понимание слова "мир".О гарантиях безопасности:"Будапештская бумажка Украину не устроит. Минская ювелирно выписанная ловушка Украине не нужна. Подписи под слабыми сделками только подпитывают войну. Моя подпись будет стоять под сильным соглашением".Тут тоже интересный момент – Минские соглашения, при всех своих недостатках, предполагали выполнение Киевом определённых условий (хотя отсутствие конкретных сроков и санкций за бездействие сводили эффективность к нулю). Зеленский ещё раз повторяет, и это соответствует описанной выше логике "жертвы агрессии", что Украина не собирается брать на себя какие-то обязательства, не говоря о том, чтобы выполнять их.Ну и самое главное – Россия собирается напасть на Европу и "Украина сегодня – единственный щит, который отделяет комфортную европейскую жизнь от "русского мира".Выводы – те же самые, что выше: вооружать Украину, сохранять санкции против России и т.п.Ну и ещё одна шпилька Трампу:"Было непросто добиться изменения градуса в отношениях Украины и США: "От первого Овального кабинета и всех "острых углов" в нём до разговора в Мар-а-Лаго, который подтвердил: без Украины ничего не получится".По сути – констатация факта: попытки Трампа считаться с позицией "жертвы неспровоцированной агрессии" делают любые попытки добиться мира бессмысленными.Казалось бы, всё очевидно, но… мы же написали в самом начале, что не всё так однозначно?Обозначенное в новогоднем выступлении – программа максимум, и Зеленский, а также его преемники, будут иметь её в виду (судя по сигналам европейцев, которые собираются начать войну против России до 2030 года, ждать придётся недолго). Но если давление со стороны США будет продолжаться, сказанное вполне может превратиться в свою противоположность.Т.е., Украина-то, разумеется, "жертва агрессии" и идти на уступки "агрессору" никак нельзя, но… Что делать, если главный союзник цинично отказывается наносить упреждающий ядерный удар по "агрессору"? Приходится идти на уступки… В этом смысле новогоднее поздравление имеет сугубо внутриполитическое звучание – я не зраднык, просто так получилось, не убивайте меня больно, пожалуйста (желающих "убить больно" в случае заключения любого мирного соглашения на Украине достаточно).Так что, при всей неуступчивости Зеленского шансы на заключение мирного договора в 2026 году ненулевые. Другое дело, что вероятность того, что этот договор даст сколько-нибудь длительный эффект и гарантирует безопасность России – действительно околонулевая.О признаках достижения мира можно прочитать также в статье Михаила Павлива "Инсайды с переговоров Трампа и Зеленского. Есть повод для оптимизма"

