30 декабря 2025 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 30.12.2025
2025-12-30T19:05
2025-12-30T19:05
Сегодня в эфире: * "Родные места". История Дзержинска/Торецка. Гость: главный редактор литературно-художественного журнала "Сундук" Ирина Бауэр. * "Тема дня Новороссии". Обстановка на фронтах ДНР, а также как местные жители готовятся встречать Новый год в непростых условиях. Гость: военный корреспондент Виктор Эль-Кухали. * "Знай наше". Об улице Шмидта – самой широкой в мире (между двумя сторонами проходит Азовское море). * "Важный разговор". Тысячи мероприятий, новые проекты и восстановленные здания: как прошёл 2025 год в сфере культуры в Донецкой Народной Республике. Гость: министр культуры ДНР Михаил Желтяков.
Донецкая Народная Республика, Дзержинск (Торецк), Азовское море, Новороссия сегодня

30 декабря 2025 года, вечерний эфир

19:05 30.12.2025
 
Сегодня в эфире:
* "Родные места". История Дзержинска/Торецка. Гость: главный редактор литературно-художественного журнала "Сундук" Ирина Бауэр.
* "Тема дня Новороссии". Обстановка на фронтах ДНР, а также как местные жители готовятся встречать Новый год в непростых условиях. Гость: военный корреспондент Виктор Эль-Кухали.
* "Знай наше". Об улице Шмидта – самой широкой в мире (между двумя сторонами проходит Азовское море).
* "Важный разговор". Тысячи мероприятий, новые проекты и восстановленные здания: как прошёл 2025 год в сфере культуры в Донецкой Народной Республике. Гость: министр культуры ДНР Михаил Желтяков.
Лента новостейМолния