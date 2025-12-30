https://ukraina.ru/20251230/30-dekabrya-2025-goda-vecherniy-efir-1073852809.html

30 декабря 2025 года, вечерний эфир

30 декабря 2025 года, вечерний эфир - 30.12.2025 Украина.ру

30 декабря 2025 года, вечерний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 30.12.2025

Сегодня в эфире: * "Родные места". История Дзержинска/Торецка. Гость: главный редактор литературно-художественного журнала "Сундук" Ирина Бауэр. * "Тема дня Новороссии". Обстановка на фронтах ДНР, а также как местные жители готовятся встречать Новый год в непростых условиях. Гость: военный корреспондент Виктор Эль-Кухали. * "Знай наше". Об улице Шмидта – самой широкой в мире (между двумя сторонами проходит Азовское море). * "Важный разговор". Тысячи мероприятий, новые проекты и восстановленные здания: как прошёл 2025 год в сфере культуры в Донецкой Народной Республике. Гость: министр культуры ДНР Михаил Желтяков.

