В Германии нарастает недовольство политикой приёма украинских беженцев

В Германии нарастает недовольство политикой приёма украинских беженцев

Депутат земельного парламента Саксонии от партии "Альтернатива для Германии" Йонас Дюнцель призвал ужесточить правила предоставления социальной помощи украинским беженцам, указав на их массовые поездки на родину в праздничный период

2025-12-30T19:32

В Германии продолжается дискуссия о системе поддержки лиц, прибывших с Украины. Депутат саксонского ландтага от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Йонас Дюнцель выступил с резкой критикой в адрес украинских беженцев.Парламентарий обратил внимание на то, что, по имеющейся у него информации, сотни тысяч украинцев, проживающих в ФРГ и получающих социальные пособия, активно бронируют авиарейсы для поездок на Украину в рождественские праздники. В качестве подтверждения он продемонстрировал расписание почти полностью занятых рейсов Берлин–Киев. Дюнцель заявил, что подобная практика является недопустимой, и призвал к пересмотру финансирования таких лиц. "Тогда пусть остаются там. Я бы не стал больше финансировать ни одного из них... Наслаждайтесь праздниками дома, но даже не думайте продолжать жить за счёт немецких налогов", — отметил политик. Данное высказывание стало ещё одним свидетельством нарастания в немецком обществе и политическом классе вопросов к текущей миграционной и социальной политике в отношении беженцев. Ранее подобную озабоченность выражали и представители других политических сил ФРГ, указывая на нагрузку на бюджет и социальную систему страны.Итоги дня в материале Россия готова к серьёзному ответу и сохраняет курс на урегулирование. Итоги 30 декабря на сайте Украина.ру

