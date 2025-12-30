https://ukraina.ru/20251230/rossiya-gotova-k-serznomu-otvetu-i-sokhranyaet-kurs-na-uregulirovanie-itogi-30-dekabrya-1073851132.html

В ночь с 28 на 29 декабря киевский режим совершил беспрецедентный акт государственного терроризма, предприняв попытку массированного удара по государственной резиденции Президента Российской Федерации на Валдае

Все 91 дальнобойный беспилотник были уничтожены силами ПВО, жертв и разрушений нет. Этот вызов направлен не только против российской государственности, но и против мирных инициатив, заявили в Кремле. По заявлению Министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в атаке были задействованы 91 ударный БПЛА, запущенные с территории Черниговской области. Системы противовоздушной обороны сбили все без исключения воздушные цели над территорией Новгородской области, предотвратив какой-либо ущерб. Также в ту же ночь были нейтрализованы 49 дронов над Брянской и 1 над Смоленской областями. Этот инцидент коренным образом отличается от прошлых провокаций, таких как символическая атака на Москву в 2023 году. По оценке российского руководства, речь идёт о целенаправленной попытке физического устранения российского лидера с целью срыва переговорного процесса. Высокая точность атаки и сложный маршрут полёта беспилотников указывают на возможное участие западных, в частности британских, разведслужб в предоставлении целеуказания. В Кремле назвали произошедшее "терактом, направленным на срыв переговорного процесса", отметив, что он нацелен не только лично на президента Путина, но и на подрыв мирных усилий президента США Дональда Трампа. Президент США Дональд Трамп выразил шок и возмущение действиями Киева. По словам российского помощника по внешней политике Юрия Ушакова, в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным Трамп был "шокирован сумасшедшими действиями" украинского руководства и заверил в готовности пересмотреть подходы Вашингтона к урегулированию. Российская сторона восприняла эти заверения как конструктивные. Главы ряда дружественных и нейтральных государств, включая Индию, Пакистан, Никарагуа и Объединённые Арабские Эмираты, осудили атаку на Валдае. Китай призвал все стороны к диалогу и отказу от дальнейшей эскалации. Российская Федерация подготовит и осуществит "самый серьёзный недипломатический ответ", цели и время которого уже определены. Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, Киев "не отделается дипломатией". При этом в Кремле подчеркнули, что военные знают, "как, чем и когда ответить". Несмотря на провокацию, Россия не отказывается от диалога по урегулированию, прежде всего с Соединёнными Штатами. Дмитрий Песков заявил, что "уровень доверительного диалога" между Путиным и Трампом не пошатнулся. Одновременно Москва ужесточит свою переговорную позицию, рассматривая инцидент как часть стратегии Киева по саботированию мирных инициатив. На фоне внешних углот Россия демонстрирует устойчивость и поступательное развитие. Так, по сообщению вице-премьера Марата Хуснуллина, в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" к 2030 году новые регионы России (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) достигнут среднероссийского уровня развития. За последние три года в этих субъектах реконструировано 25 тысяч объектов. По всей стране ведётся работа над восстановлением 1000 объектов культурного наследия. Правоохранительные органы продолжают обеспечивать безопасность. Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии в ходе операций в Москве, Чечне и Ингушетии задержали участников радикальной исламистской секты, изъяв оружие, боеприпасы и взрывчатку. Возбуждено уголовное дело. Попытка удара по резиденции президента на Валдае является крайне опасной эскалацией со стороны киевского режима и его западных покровителей. Россия обладает полным правом и необходимыми возможностями для адекватного и жёсткого ответа. При этом Москва сохраняет стратегическую выдержку, оставляя двери открытыми для дипломатии, основанной на учёте законных интересов безопасности России. Страна продолжает движение по пути внутреннего развития, укрепления суверенитета и защиты своих граждан.30 декабря 2025 года в зоне специальной военной операции сохранялась динамика наступательных действий российских войск при активизации беспилотных атак украинской стороны. На тактических направлениях российские подразделения продемонстрировали успехи. На Краснолиманском направлении было завершено освобождение населенного пункта Диброва, что, по оценкам военных экспертов, создает условия для дальнейшего продвижения в сторону Славянска. На Запорожском направлении группировка войск "Днепр" освободила населенный пункт Лукьяновское и продолжает наступать в направлении города Запорожье, по некоторым данным, сократив расстояние до его южных окраин до 15 километров. В районе Купянска сохраняется напряженная обстановка с городскими боями, где российские войска отражают контратаки и, по их данным, ликвидируют подразделения противника, включая бойцов украинского корпуса "Хартия". На Покровском направлении отмечается продвижение в районе населенных пунктов Гришино и Белицкое. Ответ на беспилотные атаки стал ключевой темой дня. Российские официальные лица заявили об отражении в ночь на 29 декабря попытки атаки на резиденцию президента РФ в Новгородской области с использованием 91 украинского ударного беспилотника. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал это проявлением государственного терроризма и заявил, что Россия пересмотрит свою переговорную позицию, а объекты и время для ответного удара уже определены. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что в ходе телефонного разговора с российским коллегой президент США Дональд Трамп был шокирован и возмущен этой информацией. Силы ПВО, по сводкам, в течение суток сбили 140 беспилотников самолетного типа и две оперативно-тактические ракеты "Гром". Отмечается, что по итогам года российскими войсками взято под контроль 334 населенных пункта. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

