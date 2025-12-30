https://ukraina.ru/20251230/valdayskiy-terakt-kak-rossiya-i-mir-otvetyat-na-popytku-ataki-na-putina-1073851699.html

Валдайский теракт: как Россия и мир ответят на попытку атаки на Путина

Ночная массированная атака ВСУ на государственную резиденцию Владимира Путина на Валдае, которую в Кремле назвали "государственным терроризмом" с намерением... Украина.ру, 30.12.2025

Ночная массированная атака ВСУ на государственную резиденцию Владимира Путина на Валдае, которую в Кремле назвали "государственным терроризмом" с намерением убийства, вызвала жёсткую реакцию Москвы и шок у Дональда Трампа. Кремль пообещал "самый серьёзный недипломатический ответ", а переговоры с США оказались под угрозой срыва

