Валдайский теракт: как Россия и мир ответят на попытку атаки на Путина
Валдайский теракт: как Россия и мир ответят на попытку атаки на Путина
Ночная массированная атака ВСУ на государственную резиденцию Владимира Путина на Валдае, которую в Кремле назвали "государственным терроризмом" с намерением... Украина.ру, 30.12.2025
2025-12-30T18:30
2025-12-30T18:30
Ночная массированная атака ВСУ на государственную резиденцию Владимира Путина на Валдае, которую в Кремле назвали "государственным терроризмом" с намерением убийства, вызвала жёсткую реакцию Москвы и шок у Дональда Трампа. Кремль пообещал "самый серьёзный недипломатический ответ", а переговоры с США оказались под угрозой срыва
Валдайский теракт: как Россия и мир ответят на попытку атаки на Путина

18:30 30.12.2025
 
Ночная массированная атака ВСУ на государственную резиденцию Владимира Путина на Валдае, которую в Кремле назвали "государственным терроризмом" с намерением убийства, вызвала жёсткую реакцию Москвы и шок у Дональда Трампа.
Кремль пообещал "самый серьёзный недипломатический ответ", а переговоры с США оказались под угрозой срыва
