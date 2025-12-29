"Вот это план и A, и B, и С": в Кремле рассказали о видах на урегулирование украинской проблемы - 29.12.2025 Украина.ру
"Вот это план и A, и B, и С": в Кремле рассказали о видах на урегулирование украинской проблемы
"Вот это план и A, и B, и С": в Кремле рассказали о видах на урегулирование украинской проблемы - 29.12.2025 Украина.ру
"Вот это план и A, и B, и С": в Кремле рассказали о видах на урегулирование украинской проблемы
Владимир Зеленский заявил, что России якобы надо подготовить план "Б" урегулирования конфликта на Украине. Кремль услышал киевского политика, и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал журналистам об уместности другого заявления на эту тему
"Здесь, наверное, уместным было бы вспомнить вчерашнее неоднократное заявление президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, который, обращаясь к украинским собеседникам, напомнил, что Украина теряет земли и будет их терять дальше. И завтра ситуация будет отличаться от той ситуации, которая сегодня. Вот это план и A, и B, и С", - сказал Песков.Накануне, 28 декабря Трамп принял Зеленского в Мар-а-Лаго во Флориде. После переговоров политики провели телефонный разговор с европейскими лидерами и выступили перед журналистами.Трамп до встречи с Зеленским позвонил президенту России Владимиру Путину и заявил, что состоялся хороший и очень продуктивный телефонный разговор. После переговоров с Зеленским президент США заявил, что Россия заинтересована в процветающей Украине и намерена способствовать этому. Ранее на эту тему: Зеленский высказался о гарантиях, разведка Эстонии доложила о планах России. Новости к этому часуБольше новостей дня представлено в обзоре Обеспечение безопасности и суверенитета на фоне заявлений Киева. Хроника событий к 13:00 29 декабряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
"Вот это план и A, и B, и С": в Кремле рассказали о видах на урегулирование украинской проблемы

14:12 29.12.2025 (обновлено: 16:11 29.12.2025)
 
Владимир Зеленский заявил, что России якобы надо подготовить план "Б" урегулирования конфликта на Украине. Кремль услышал киевского политика, и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал журналистам об уместности другого заявления на эту тему
"Здесь, наверное, уместным было бы вспомнить вчерашнее неоднократное заявление президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, который, обращаясь к украинским собеседникам, напомнил, что Украина теряет земли и будет их терять дальше. И завтра ситуация будет отличаться от той ситуации, которая сегодня. Вот это план и A, и B, и С", - сказал Песков.
Накануне, 28 декабря Трамп принял Зеленского в Мар-а-Лаго во Флориде. После переговоров политики провели телефонный разговор с европейскими лидерами и выступили перед журналистами.
Трамп до встречи с Зеленским позвонил президенту России Владимиру Путину и заявил, что состоялся хороший и очень продуктивный телефонный разговор. После переговоров с Зеленским президент США заявил, что Россия заинтересована в процветающей Украине и намерена способствовать этому.
Ранее на эту тему: Зеленский высказался о гарантиях, разведка Эстонии доложила о планах России. Новости к этому часу
Больше новостей дня представлено в обзоре Обеспечение безопасности и суверенитета на фоне заявлений Киева. Хроника событий к 13:00 29 декабря
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
