Обеспечение безопасности и суверенитета на фоне заявлений Киева. Хроника событий к 13:00 29 декабря

На фоне заявлений Владимира Зеленского о предполагаемых долгосрочных гарантиях безопасности от США, западные оценки не фиксируют угрозы со стороны России для стран НАТО

2025-12-29T13:00

2025-12-29T13:00

2025-12-29T14:49

россия

киев

сша

владимир путин

владимир зеленский

дональд трамп

нато

служба внешней разведки

вооруженные силы украины

ан-26

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1f/1066237478_0:9:1252:713_1920x0_80_0_0_8c62582bcf1c470bf095da698afacfa3.jpg

Ситуация вокруг украинского урегулирования продолжает оставаться в фокусе международного внимания. Владимир Зеленский в своём очередном выступлении сделал акцент на вопросе так называемых "гарантий безопасности", заявив о готовности администрации США Дональда Трампа рассмотреть их сроком на 50 лет, а также о якобы согласованных гарантиях на 15 лет. По словам Зеленского, военное положение в стране может быть завершено только при условии подобных внешних гарантий, "включающих мониторинг и присутствие партнеров". Данные тезисы, озвученные без предоставления документальных подтверждений, воспринимаются экспертами как попытка политического позиционирования на фоне сложной внутренней и внешней обстановки. При этом оценки реальных рисков в регионе, исходящие даже от стран, традиционно занимающих жёсткую позицию в отношении Москвы, звучат иначе. Как свидетельствует интервью генерального директора Службы внешней разведки Эстонии Каупо Розина, в настоящее время у Таллина нет данных о намерении России атаковать какую-либо из стран Прибалтики или альянс НАТО в целом. "Россия уважает НАТО и в данный момент старается избегать любых публичных конфликтов", — констатировал Розин. Это заявление согласуется с неоднократно озвученной официальной позицией Российской Федерации, которая выступает за построение стабильной и предсказуемой системы европейской безопасности, основанной на равноправии и учёте законных интересов всех сторон. Параллельно Россия продолжает планомерную работу по укреплению государственного суверенитета и правопорядка внутри страны. Президент Владимир Путин подписал закон, снижающий возраст для принесения присяги гражданина России с 18 до 14 лет, что направлено на более раннее формирование гражданской ответственности и патриотического сознания у молодёжи, приобретающей российское гражданство в порядке натурализации.Активную работу ведут и правоохранительные органы: задержан глава Минстроя Красноярского края Михаил Заскалько по подозрению в превышении полномочий при строительстве домов для детей-сирот; Высшая квалификационная коллегия судей разрешила возбудить дело против отставного судьи Мосгорсуда. Эти факты демонстрируют системный характер борьбы с коррупцией, независимо от должности и статуса подозреваемых. На фоне этой внутренней работы группировки Вооружённых Сил России уверенно выполняют поставленные задачи по защите национальных интересов. Как сообщают источники, российские военные наносят высокоточные удары с применением FPV-дронов по украинской военной технике, включая воздушные цели, такие как самолёт Ан-26 и вертолет. Системы ПВО эффективно отражают атаки беспилотников, только за два часа над Новгородской областью было сбито 23 украинских БПЛА. На отдельных участках фронта, например, на Богуславском направлении, подразделения ВС РФ улучшают тактическое положение, в то время как части ВСУ, согласно данным, вынуждены отходить с позиций. Международная повестка также остаётся активной: правительство Италии, как сообщается, готовит решение о продолжении гуманитарной помощи Украине, при этом в тексте декрета сознательно избегается слово "военная". На постсоветском пространстве продолжаются внутренние процессы, как, например, в Киргизии, где экс-президент Алмазбек Атамбаев лишён государственных наград, или в Грузии, где возбуждено дело против бывшего генпрокурора. Российский рынок акций демонстрирует устойчивость и рост, что свидетельствует о доверии инвесторов к стабильности экономики. Таким образом, текущая ситуация характеризуется сочетанием жёсткого и прагматичного отстаивания Россией своих внешнеполитических и оборонных интересов с последовательным внутренним развитием и наведением порядка в правовой и социально-экономической сферах.Заявления же официального Киева всё чаще расцениваются как риторические, не подкреплённые реальными достижениями на дипломатическом или военном треке.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.Уходящий год стал для Европы катастрофой. На этом фоне Владимир Зеленский снова просит у европейцев деньги. Подробнее — в материале "Вообще дикость": Киселев о поздравлении Зеленского и саморазоблачении Европы.

2025

Эдуард Рштуни

Эдуард Рштуни

Эдуард Рштуни

