Трамп заявил, что обсуждал с Путиным восстановление Украины - 29.12.2025
Трамп заявил, что обсуждал с Путиным восстановление Украины
Трамп заявил, что обсуждал с Путиным восстановление Украины - 29.12.2025 Украина.ру
Трамп заявил, что обсуждал с Путиным восстановление Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным обсуждал участие РФ в постконфликтном восстановлении Украины. Об этом в ночь на 29 декабря сообщает РИА Новости
2025-12-29T03:23
2025-12-29T03:23
Президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский провели пресс-конференцию по итогам переговоров во Флориде, в ходе которой ответили на вопросы журналистов. Один из вопросов был о том, обсуждал ли Трамп восстановление Украины во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным."Да, обсуждал. Они собираются оказать помощь. Россия собирается помогать. Россия хочет, чтобы Украина наконец-то добилась успеха ... Президент Путин был очень щедр в своих намерениях относительно успеха Украины, включая поставки энергии, электроэнергии и других товаров по очень низким ценам. Так что в результате сегодняшнего разговора произошло много хороших вещей", — сказал президент США.Трамп также заявил журналистам, что в результате переговоров с европейскими лидерами и главой киевского режима Владимиром Зеленским удалось достичь согласия по 95% вопросов урегулирования конфликта на Украине.Подробнее о переговорах в имении Трампа Мар-а-Лаго в Майами в публикации - Трамп и Зеленский после переговоров вышли к журналистам. Основные тезисы.Ранее сообщалось, что в преддверии встречи с Зеленским президент США позвонил президенту России Владимиру Путину. Помощник Путина Юрий Ушаков подробно рассказал о телефонном разговоре Путина и Трампа.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Трамп заявил, что обсуждал с Путиным восстановление Украины

03:23 29.12.2025
 
© APДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP
Президент США Дональд Трамп заявил, что в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным обсуждал участие РФ в постконфликтном восстановлении Украины. Об этом в ночь на 29 декабря сообщает РИА Новости
Президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский провели пресс-конференцию по итогам переговоров во Флориде, в ходе которой ответили на вопросы журналистов. Один из вопросов был о том, обсуждал ли Трамп восстановление Украины во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.
"Да, обсуждал. Они собираются оказать помощь. Россия собирается помогать. Россия хочет, чтобы Украина наконец-то добилась успеха ... Президент Путин был очень щедр в своих намерениях относительно успеха Украины, включая поставки энергии, электроэнергии и других товаров по очень низким ценам. Так что в результате сегодняшнего разговора произошло много хороших вещей", — сказал президент США.
Трамп также заявил журналистам, что в результате переговоров с европейскими лидерами и главой киевского режима Владимиром Зеленским удалось достичь согласия по 95% вопросов урегулирования конфликта на Украине.
Подробнее о переговорах в имении Трампа Мар-а-Лаго в Майами в публикации - Трамп и Зеленский после переговоров вышли к журналистам. Основные тезисы.
Ранее сообщалось, что в преддверии встречи с Зеленским президент США позвонил президенту России Владимиру Путину. Помощник Путина Юрий Ушаков подробно рассказал о телефонном разговоре Путина и Трампа.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
