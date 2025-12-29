https://ukraina.ru/20251229/tramp-zayavil-chto-obsuzhdal-s-putinym-vosstanovlenie-ukrainy-1073756762.html

Трамп заявил, что обсуждал с Путиным восстановление Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным обсуждал участие РФ в постконфликтном восстановлении Украины. Об этом в ночь на 29 декабря сообщает РИА Новости

2025-12-29T03:23

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/04/1072603343_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_3b5698b1a3db0a87980ace73b598d3dd.jpg

Президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский провели пресс-конференцию по итогам переговоров во Флориде, в ходе которой ответили на вопросы журналистов. Один из вопросов был о том, обсуждал ли Трамп восстановление Украины во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным."Да, обсуждал. Они собираются оказать помощь. Россия собирается помогать. Россия хочет, чтобы Украина наконец-то добилась успеха ... Президент Путин был очень щедр в своих намерениях относительно успеха Украины, включая поставки энергии, электроэнергии и других товаров по очень низким ценам. Так что в результате сегодняшнего разговора произошло много хороших вещей", — сказал президент США.Трамп также заявил журналистам, что в результате переговоров с европейскими лидерами и главой киевского режима Владимиром Зеленским удалось достичь согласия по 95% вопросов урегулирования конфликта на Украине.Подробнее о переговорах в имении Трампа Мар-а-Лаго в Майами в публикации - Трамп и Зеленский после переговоров вышли к журналистам. Основные тезисы.Ранее сообщалось, что в преддверии встречи с Зеленским президент США позвонил президенту России Владимиру Путину. Помощник Путина Юрий Ушаков подробно рассказал о телефонном разговоре Путина и Трампа.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

