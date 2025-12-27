https://ukraina.ru/20251227/rvsn-neobkhodimy-svoi-podrazdeleniya-bpla-ekspert-obyasnil-zachem-drony-yadernym-raketchikam-1073553152.html

"РВСН необходимы свои подразделения БПЛА": эксперт объяснил, зачем дроны ядерным ракетчикам

"РВСН необходимы свои подразделения БПЛА": эксперт объяснил, зачем дроны ядерным ракетчикам - 27.12.2025 Украина.ру

"РВСН необходимы свои подразделения БПЛА": эксперт объяснил, зачем дроны ядерным ракетчикам

Недавно командующий Ракетных войск стратегического назначения Сергей Каратаев заявил, что РВСН готовится использовать БПЛА для разведывательно-ударных задач. Украина.ру, 27.12.2025

Недавно командующий Ракетных войск стратегического назначения Сергей Каратаев заявил, что РВСН готовится использовать БПЛА для разведывательно-ударных задач.Комментируя заявление командующего РВСН, эксперт объяснил логику такого решения. "Ракетчики находятся на постоянном патрулировании. Даже дивизиям отдельного старта, чьи ракеты базируются в шахтах, нужна разведка территории, чтобы выявлять диверсионно-разведывательные группы противника", — заявил Орлов.Он рассказал про особенности мобильных ракетных комплексов. "Наши подвижные комплексы "Тополь" и "Ярс" также используют воздушную разведку, их сопровождают комплексы ПВО, беспилотные технологии получили широкое развитие, поэтому диверсионная атака может произойти внезапно", — пояснил военный аналитик.Исходя из этой угрозы, эксперт сделал однозначный вывод. "Поэтому РВСН необходимы свои подразделения БПЛА", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Владимир Орлов: Если Россия автоматизирует борьбу с дронами ВСУ в серой зоне, то вернет танки на поле боя" на сайте Украина.ру.Также на тему БПЛА — в материале "Алексей Чадаев: Россия создаст свою "Бабу-Ягу", когда избавится от дронобоязни, которую ей насадили ВСУ" на сайте Украина.ру.

