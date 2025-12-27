"Роль ударных БПЛА будет нивелирована": эксперт предсказал тактическую революцию на фронте - 27.12.2025 Украина.ру
"Роль ударных БПЛА будет нивелирована": эксперт предсказал тактическую революцию на фронте
"Роль ударных БПЛА будет нивелирована": эксперт предсказал тактическую революцию на фронте
"Роль ударных БПЛА будет нивелирована": эксперт предсказал тактическую революцию на фронте
БПЛА стали ключевым фактором боевых действий, но новые разработки могут изменить эту ситуацию. В России уже разработаны перспективные системы тактической ПВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель Межрегиональной общественной организации "Вече" Владимир Орлов
Украинские военные признают, что в 2026 году правила игры на поле боя поменяют три вида вооружений: радиолокационные станции (РЛС), дроны-перехватчики и дроны на оптоволокне.Комментируя прогноз украинских экспертов, эксперт дал свой анализ. "Беспилотники стали фактором боевых действий только по одной простой причине, потому что не было активных систем тактической ПВО, которые бы могли им оказывать комплексное противодействие", — заявил Орлов.Он рассказал о перспективных российских разработках. "Недавно были презентован ряд систем тактической ПВО, которые будут осуществлять как кинетический перехват беспилотников, так и перехват беспилотников на основе новых физических принципов, то есть лазерных", — сказал аналитик, отметив, что эти стартапы уже показали эффективность.Орлов описал будущие изменения на фронте. "И при объединении этих технологий... мы получим тактическую ПВО, которая начнет нивелировать роль ударных БПЛА в тактической полосе", — заявил он. "Как только это произойдет, наши танки, боевые бронированные машины, артиллерия получат простор для деятельности", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Владимир Орлов: Если Россия автоматизирует борьбу с дронами ВСУ в серой зоне, то вернет танки на поле боя" на сайте Украина.ру.Также на тему БПЛА — в материале "Алексей Чадаев: Россия создаст свою "Бабу-Ягу", когда избавится от дронобоязни, которую ей насадили ВСУ" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
"Роль ударных БПЛА будет нивелирована": эксперт предсказал тактическую революцию на фронте

04:30 27.12.2025
 
© РИА НовостиВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости
БПЛА стали ключевым фактором боевых действий, но новые разработки могут изменить эту ситуацию. В России уже разработаны перспективные системы тактической ПВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель Межрегиональной общественной организации "Вече" Владимир Орлов
Украинские военные признают, что в 2026 году правила игры на поле боя поменяют три вида вооружений: радиолокационные станции (РЛС), дроны-перехватчики и дроны на оптоволокне.
Комментируя прогноз украинских экспертов, эксперт дал свой анализ. "Беспилотники стали фактором боевых действий только по одной простой причине, потому что не было активных систем тактической ПВО, которые бы могли им оказывать комплексное противодействие", — заявил Орлов.
Он рассказал о перспективных российских разработках. "Недавно были презентован ряд систем тактической ПВО, которые будут осуществлять как кинетический перехват беспилотников, так и перехват беспилотников на основе новых физических принципов, то есть лазерных", — сказал аналитик, отметив, что эти стартапы уже показали эффективность.
Орлов описал будущие изменения на фронте. "И при объединении этих технологий... мы получим тактическую ПВО, которая начнет нивелировать роль ударных БПЛА в тактической полосе", — заявил он.
"Как только это произойдет, наши танки, боевые бронированные машины, артиллерия получат простор для деятельности", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Владимир Орлов: Если Россия автоматизирует борьбу с дронами ВСУ в серой зоне, то вернет танки на поле боя" на сайте Украина.ру.
Также на тему БПЛА — в материале "Алексей Чадаев: Россия создаст свою "Бабу-Ягу", когда избавится от дронобоязни, которую ей насадили ВСУ" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния