"Приманка" для врага? Эксперт о том, как ВС РФ загоняют ВСУ в ловушку под Купянском - 27.12.2025
"Приманка" для врага? Эксперт о том, как ВС РФ загоняют ВСУ в ловушку под Купянском
"Приманка" для врага? Эксперт о том, как ВС РФ загоняют ВСУ в ловушку под Купянском - 27.12.2025 Украина.ру
"Приманка" для врага? Эксперт о том, как ВС РФ загоняют ВСУ в ловушку под Купянском
Столкнувшись с яростными, но бессмысленными атаками ВСУ под Купянском, российское командование получило стратегическое преимущество на других фронтах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск, кандидат географических наук Алексей Самойлов
2025-12-27T05:30
2025-12-27T05:30
Эксперт отметил, что текущие события под Купянском могут быть выгодны для российского командования. "Я вообще не исключаю, что Купянск – это действительно приманка, чтобы оттянуть силы противника и наступать в районе Гуляйполя. Это сейчас самое интересное", — сказал Самойлов.Он сообщил о прогрессе на Запорожском направлении. "В районе Гуляйполя у нас тоже все неплохо, потому что Гайчур мы форсировали", — констатировал аналитик.Самойлов описал гипотетический сценарий развития наступления. "А если мы севернее Гуляйполя возьмем Терноватую, то сможем по тылам через степь ударить в восточный фланг самого Запорожья. Наш Генштаб этот план наверняка рассматривает", — пояснил эксперт."Потому-то я и говорю, что операции киевского режима под Купянском – попытка информационно-психологического фона как для собственного населения, так и для европейцев. Для нас это выгодно, потому что для нас главное сейчас – Орехов и Гуляйполе", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Самойлов: ВСУ не отобьют Купянск, а Россия готовит прорыв к Запорожью и еще один удар на Харьков" на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации в зоне СВО — в материале "Владимир Евсеев: Даже если Россия повыбивает все боеспособные части ВСУ, СВО продлится еще два-три года" на сайте Украина.ру.
"Приманка" для врага? Эксперт о том, как ВС РФ загоняют ВСУ в ловушку под Купянском

05:30 27.12.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" 73-й артбригады группировки "Запад"
Столкнувшись с яростными, но бессмысленными атаками ВСУ под Купянском, российское командование получило стратегическое преимущество на других фронтах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск, кандидат географических наук Алексей Самойлов
Эксперт отметил, что текущие события под Купянском могут быть выгодны для российского командования. "Я вообще не исключаю, что Купянск – это действительно приманка, чтобы оттянуть силы противника и наступать в районе Гуляйполя. Это сейчас самое интересное", — сказал Самойлов.
Он сообщил о прогрессе на Запорожском направлении. "В районе Гуляйполя у нас тоже все неплохо, потому что Гайчур мы форсировали", — констатировал аналитик.
Самойлов описал гипотетический сценарий развития наступления. "А если мы севернее Гуляйполя возьмем Терноватую, то сможем по тылам через степь ударить в восточный фланг самого Запорожья. Наш Генштаб этот план наверняка рассматривает", — пояснил эксперт.
"Потому-то я и говорю, что операции киевского режима под Купянском – попытка информационно-психологического фона как для собственного населения, так и для европейцев. Для нас это выгодно, потому что для нас главное сейчас – Орехов и Гуляйполе", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Самойлов: ВСУ не отобьют Купянск, а Россия готовит прорыв к Запорожью и еще один удар на Харьков" на сайте Украина.ру.
Об актуальной ситуации в зоне СВО — в материале "Владимир Евсеев: Даже если Россия повыбивает все боеспособные части ВСУ, СВО продлится еще два-три года" на сайте Украина.ру.
