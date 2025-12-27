https://ukraina.ru/20251227/primanka-dlya-vraga-ekspert-o-tom-kak-vs-rf-zagonyayut-vsu-v-lovushku-pod-kupyanskom-1073668855.html

"Приманка" для врага? Эксперт о том, как ВС РФ загоняют ВСУ в ловушку под Купянском

"Приманка" для врага? Эксперт о том, как ВС РФ загоняют ВСУ в ловушку под Купянском - 27.12.2025 Украина.ру

"Приманка" для врага? Эксперт о том, как ВС РФ загоняют ВСУ в ловушку под Купянском

Столкнувшись с яростными, но бессмысленными атаками ВСУ под Купянском, российское командование получило стратегическое преимущество на других фронтах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск, кандидат географических наук Алексей Самойлов

2025-12-27T05:30

2025-12-27T05:30

2025-12-27T05:30

россия

купянск

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

новости сво россия

прогнозы сво

новости сво

запорожье

самойлов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/01/1072444811_0:135:3072:1863_1920x0_80_0_0_970bc6338687132693d922d64a906b5e.jpg

Эксперт отметил, что текущие события под Купянском могут быть выгодны для российского командования. "Я вообще не исключаю, что Купянск – это действительно приманка, чтобы оттянуть силы противника и наступать в районе Гуляйполя. Это сейчас самое интересное", — сказал Самойлов.Он сообщил о прогрессе на Запорожском направлении. "В районе Гуляйполя у нас тоже все неплохо, потому что Гайчур мы форсировали", — констатировал аналитик.Самойлов описал гипотетический сценарий развития наступления. "А если мы севернее Гуляйполя возьмем Терноватую, то сможем по тылам через степь ударить в восточный фланг самого Запорожья. Наш Генштаб этот план наверняка рассматривает", — пояснил эксперт."Потому-то я и говорю, что операции киевского режима под Купянском – попытка информационно-психологического фона как для собственного населения, так и для европейцев. Для нас это выгодно, потому что для нас главное сейчас – Орехов и Гуляйполе", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Самойлов: ВСУ не отобьют Купянск, а Россия готовит прорыв к Запорожью и еще один удар на Харьков" на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации в зоне СВО — в материале "Владимир Евсеев: Даже если Россия повыбивает все боеспособные части ВСУ, СВО продлится еще два-три года" на сайте Украина.ру.

россия

купянск

запорожье

орехов

купянское направление

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, купянск, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво, запорожье, самойлов, новости, вооруженные силы украины, украина.ру, гуляйполе, вс рф, наступление вс рф, орехов, купянск новости, купянское направление, эксперты, военный эксперт