"Ось добра" и американская блокада. Кто стоит за Николасом Мадуро? - 27.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251227/os-dobra-i-amerikanskaya-blokada-kto-stoit-za-nikolasom-maduro-1073713374.html
"Ось добра" и американская блокада. Кто стоит за Николасом Мадуро?
"Ось добра" и американская блокада. Кто стоит за Николасом Мадуро? - 27.12.2025 Украина.ру
"Ось добра" и американская блокада. Кто стоит за Николасом Мадуро?
Зачем президент США угрожает Венесуэле? Ответить на этот вопрос не так просто
2025-12-27T15:25
2025-12-27T15:25
эксклюзив
венесуэла
сша
китай
николас мадуро
уго чавес (политик)
дональд трамп
мвф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/04/1068153093_0:9:1250:712_1920x0_80_0_0_a967b87ac3bd8ff6df735565ebeb6d3f.jpg
Сейчас возле Венесуэлы расположилась крупнейшая военная группировка США: 11 военных кораблей и 15 тысяч военнослужащих. Пригнали самый большой в мире авианосец "Джеральд Форд".Уже несколько месяцев США угрожают стране интервенцией, захватывают нефтяные танкеры, топят рыбацкие лодки, утверждая: это перевозчики наркотиков.Президент США обещал даже заодно побомбить соседние Мексику и Колумбию, но пока что обошлось. И Венесуэлу пока не бомбит. Хотя уже два месяца, буквально с недели на неделю, все напряжённо ждут вторжения.Официальная заявленная цель США — борьба с наркокартелями, якобы окопавшимися именно в Венесуэле. Но на самом деле это, конечно же, не так.Самого президента Николаса Мадуро объявили главой наркокартеля (чтобы обосновать планы его свержения).А Венесуэле теперь обещают "двухмесячную экономическую блокаду".Две пиар-акцииНо Венесуэла и лично Николас Мадуро видали и не такое.Напугать Венесуэлу экономической блокадой? Это из разряда фантастики. Так что посмотрим, что получится у "гринго" на этот раз.А сам Николас Мадуро проводит митинги, поёт и танцует вместе с участницами митингов.Раздаёт свой телефон всем желающим (неизвестно, смог ли кто-то на него дозвониться).Он одновременно сообщает и что готовится к войне, и обещает отразить интервенцию, и призывает к миру: "Мир, мир, мир!"Продолжает вести свою еженедельную передачу на радио, раздаёт субсидии и еду бедным венесуэльцам и ругает богатых (раньше он вообще сажал их в тюрьму, как произошло с владельцами одной торговой сети, которая "наживалась на бедняках").По сути, разыгрываются два спектакля с двумя президентами. И спектакль у Мадуро — не менее захватывающий, чем у Трампа.При этом Трамп продолжает переговоры с президентом Венесуэлы и пытается заставить его уйти в отставку добровольно.Но Николас Мадуро, который всю жизнь боролся за власть и бывал в несравненно худших условиях, мало похож на человека, который собирается куда-то уходить.А похоже на то, что всё происходящее — это огромная (в духе Дональда) пиар-акция, и не более того.Миссия невыполнимаПолноценная военная операция, реальная интервенция в Венесуэлу в принципе невозможна или потребует огромных бюджетов и сил.В непроходимых джунглях легко потеряются все 15 тысяч военнослужащих США. И 30 тысяч тоже легко потеряются. Партизанская война там может длиться вечно. Деньги на неё найдутся, если не у Мадуро, то у других заинтересованных стран. И у наркокартелей, естественно, тоже.Да Трамп и не собирается, и не собирался осуществлять вторжение!Иначе на побережье уже было бы множество военных баз, к Венесуэле приблизились бы не 12 военных кораблей, а десятки грузовых. Нужны корабли и вертолёты сопровождения, связи, снабжения и много чего ещё, нужен другой уровень организации. Всё необходимое даже перечислить не так легко.Достаточно посмотреть, какими силами и как США вторгались в Ирак.Трампу вообще не нужна война, ему нужна венесуэльская нефть. И даже больше, чем нефть, ему нужна имитация победы. А самое главное — Трампу нужно реальное владычество в Западном полушарии. Но с этим последним всё совсем не просто.А пока что всё происходящее — просто демонстрация силы.Вот она, "американская мощь"! Трепещи, Западное полушарие. Начинаем "доктрину Монро"!Но лучше ничего на практике не применять, чтобы не было необратимых (для США) последствий.Баланс сил и видимость победыДа, можно просто "немного побомбить" Венесуэлу. Но какой результат это даст?У Венесуэлы есть и самолёты, и ПВО, и российское, и китайское. И вообще неизвестно, что у них там на самом деле есть.А если на корабли военного флота США те же, допустим, "наркокартели" отправят рой беспилотников?А если некие неведомые силы (венесуэльские хуситы?) атакуют беспилотниками нефтяные заводы США в Мексиканском заливе?Вполне очевидно, что Трамп соблюдает некий баланс интересов, потому что ему нужна только короткая победоносная война. А поскольку её не предвидится, нужно создать видимость победы тем или иным способом.Например, побомбить какие-нибудь джунгли и объявить о том, что "мы победили". Уничтожен огромный "схрон наркотиков" противника.Или в идеале — заставить Мадуро уйти. Это возможно, но всё-таки не очень вероятно.А зачем, кстати, Трампу Венесуэла без Мадуро? С этим президентом тоже можно договориться и о нефти, и о поставках, и о других взаимовыгодных вещах.Если убрать Мадуро не получилось в 2019 году, почему это должно получиться сейчас?Забытый Хуан ГуайдоНа прошлом президентском сроке, кстати, Трамп уже пытался "разобраться" с Венесуэлой. Тогда применили технологии "цветной революции". Был выдвинут в "президенты" Хуан Гуайдо, спикер Национального собрания и оппозиционер.И тогда, между прочим, угроза для Мадуро была нешуточная. Оппозицию в Венесуэле поддерживали более половины населения. Впрочем, опросы проводила сама оппозиция, так что реальная цифра поддержки Гуайдо неизвестна.Но Гуайдо успел провозгласить себя президентом. Его поддержали около 50 стран мира, в том числе, конечно же, США. Митинги, попытка интервенции, попытка "раскачать военных". Но результат — нулевой.Гуайдо забыт, ушёл со всех своих "постов", и о нём больше никто не вспоминает. А Мадуро спокойно переизбрался на должность президента ещё раз.Газета "Уолл-стрит джорнэл" писала, что Гуайдо объявил себя президентом после ночного звонка тогдашнего трамповского вице-президента Майкла Пенса.А вдохновителем и организатором "венесуэльской цветной революции" был самый большой ястреб тогдашней администрации Трампа, советник по нацбезопасности Джон Болтон.Оба они сегодня "не у дел".Но "у дел" госсекретарь Марко Рубио, который на прошлом сроке как раз консультировал Трампа по вопросам Латинской Америки.Именно он является вдохновителем "блокады Венесуэлы". Но к чему это всё в итоге приведёт? В очередной раз?Знаменитый "водитель автобуса", президент Венесуэлы Николас Мадуро, кажется, не собирается сдаваться.И, конечно, те силы внутри и вне Венесуэлы, которые помогают ему уже 12 лет оставаться во власти."Сын Уго Чавеса"Биография Николаса Мадуро — это история борьбы, лавирования и популизма, которая и не снилась никаким "накладывателям санкций" и бюрократическим крысам объединённого Запада.Николас Мадуро родился в бедной семье в городе Каракасе. Отец его — сефард, это евреи — выходцы с Пиренейского полуострова, принявшие католицизм, а мама — колумбийка.Сам Николас начал свой профессиональный и жизненный путь как водитель автобуса.Высшего образования президент Венесуэлы не имеет и никогда не пытался его получить.До 1998 года работал водителем, но при этом вёл активную общественную работу: занимался профсоюзным движением. В это время он познакомился с Уго Чавесом, будущим президентом. И со своей будущей женой, она была адвокатом и защищала Уго Чавеса.В 2000 году водитель автобуса станет членом парламента, потом спикером парламента, а с 2006 года он — министр иностранных дел в правительстве Уго Чавеса.После ухода из жизни Чавеса был избран президентом.Когда он принимал должность, то назвал себя "сыном Чавеса". И поклялся, конечно, продолжать его политику.Чавизм и МадуроУ Чавеса были причудливые взгляды. Например, он называл Иисуса Христа "настоящим коммунистом, антиимпериалистом и врагом олигархии". А Иуда Искариот, по его мнению, был "первым капиталистом".Священников он неоднократно призывал читать Маркса и Ленина (сам Чавес признавался, что "Капитал" он так и не прочитал).Себя он называл то марксистом и антиимпериалистом, то призывал строить "социально ориентированный капитализм".В конце концов перешёл к стратегии "демократического социализма", критикуя СССР и КНР за то, что там было "мало демократии".Сам Чавес заходил в своём увлечении демократией и поддержкой неимущих до того, что обещал, например, поставлять бесплатный бензин неимущим жителям Европы.Но при всей причудливости своих философско-демократических теорий Чавес действительно сделал очень много хорошего для бедных жителей страны.По сути, практические цели "чавизма" очень просты: борьба с бедностью, коррупцией и преступностью.Уго Чавес открыл тысячи (!) бесплатных медпунктов по всей стране.Люди получили субсидии на приобретение пищи, на улучшение жилищных условий. Количество бедных при нём сократилось с 45 до 32 процентов.Вводилось рабочее самоуправление, создавались рабочие кооперативы.Чавес упразднил вступительные экзамены в высшие учебные заведения. Для того, чтобы туда могли поступить малоимущие и не очень образованные члены общества.Коэффициент Джини (мера неравенства в обществе) упал с 0,49 в 1998 году до 0,39 в 2011 году. Это самое низкое значение в западном полушарии.Чем выше коэффициент Джини, тем больше неравенство. Единица — это абсолютная несправедливость. Ноль — абсолютная справедливость.Например, в США коэффициент Джини — 0,45, в Бразилии — 0,55, в Китае — 0,47, в России — 0,4.Но при Мадуро дела пошли далеко не так хорошо.В 2018 году был поставлен рекорд по инфляции — 130 000 процентов (данные банка Венесуэлы) или 1 370 000 процентов (данные МВФ).При таких показателях политиков должны сносить, но этого не произошло. Почему?Мадуро поддержали самые бедные слои населения, которые продолжают получать помощь государства, как и при Чавесе.Недовольство всё равно было, и довольно значительное. Именно тогда, в 2019 году, и решили запустить "проект Гуайдо".Но он провалился.Генералы и карьерыПотому что "за Мадуро" есть второй важнейший для Латинской Америки фактор — это военные.После того как сам Уго Чавес, будучи офицером, организовал военный мятеж (неудачный), он всегда с большим вниманием относился к армии.Венесуэльские генералы живут прекрасно: у них есть доли в компаниях, они получают хорошие должности и выигрывают государственные тендеры."Нью-Йорк Таймс" утверждает, что военным принадлежит в Венесуэле золотодобыча, нефтесервис и торговля.Зачем им конкуренты в виде американцев? Так что армия и полиция — за Мадуро. И бедняки тоже!"Ось добра"Ну и самое главное, что сделал в своё время Чавес — наладил сотрудничество с Ираном, Китаем и Кубой. Он называл эти страны "ось добра", в противовес американской "оси зла".Стратегическим союзником Венесуэлы стал, конечно, Китай. Китай получал нефть Венесуэлы, и только за годы правления Чавеса вложил в экономику страны 62 миллиарда долларов.Венесуэла получала от Китая инвестиции, продукты питания, рис для бедных, лекарства для всего населения. И конечно, развитие нефтяной отрасли. Да по сути, Китай и создал нефтедобычу в Венесуэле практически заново.Иран поддерживал с Венесуэлой самые тёплые отношения. Куба присылала десятки тысяч своих специалистов: врачей, инженеров.Но Китай — это главный партнёр. И остаётся таким и сейчас, при Мадуро. Недавно Мадуро даже анонсировал: первые венесуэльские космонавты скоро отправятся в космос на китайском корабле! Сообщил он это, будучи в Китае, который посещает с завидной регулярностью.90 процентов нефти Венесуэлы поставлялось в 2025 году в Китай.В Венесуэле построены гигантские китайские порты и трубопроводы. Например, трубопровод "Мора — Хосе", который имеет длину 300 километров.Качают нефть также китайские компании.Китай называет Венесуэлу "всепогодный стратегический партнёр".И конечно, сегодняшняя блокада Венесуэлы — это, по сути, блокада китайского анклава прямо рядом с США. В "их" полушарии!Дело не только в нефти. Дело ещё и в Панамском канале, порты возле которого выкуплены Китаем.Когда Дональд Трамп попытался их забрать, выяснилось, что сделать это невозможно: КПК против.Венесуэла — это шаг к портам Панамы.Сегодняшняя блокада Венесуэлы — это часть гибридной, торговой и экономической войны с Китаем, который объявлен в США "экзистенциальной угрозой".Но кроме того, это и часть плана по претворению в жизнь "доктрины Монро".Не успели США объявить: это наше полушарие! Смотрят, а тут уже Китай. И порты кругом китайские, и нефть уже китайская, и нефтепроводы, и президенты.Поэтому большой вопрос: удастся ли США в итоге реализовать на практике "доктрину Монро". И от итогов "блокады Венесуэлы" будет зависеть очень многое.Читайте также: Энергетические войны: США поставили на поток захват танкеров у берегов Венесуэлы
венесуэла
сша
китай
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Елена Мурзина
Елена Мурзина
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/04/1068153093_146:0:1106:720_1920x0_80_0_0_d26b8d2700f4d02f80b1cb9387c6ad34.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, венесуэла, сша, китай, николас мадуро, уго чавес (политик), дональд трамп, мвф
Эксклюзив, Венесуэла, США, Китай, Николас Мадуро, Уго Чавес (политик), Дональд Трамп, МВФ

"Ось добра" и американская блокада. Кто стоит за Николасом Мадуро?

15:25 27.12.2025
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
Все материалы
Зачем президент США угрожает Венесуэле? Ответить на этот вопрос не так просто
Сейчас возле Венесуэлы расположилась крупнейшая военная группировка США: 11 военных кораблей и 15 тысяч военнослужащих. Пригнали самый большой в мире авианосец "Джеральд Форд".
Уже несколько месяцев США угрожают стране интервенцией, захватывают нефтяные танкеры, топят рыбацкие лодки, утверждая: это перевозчики наркотиков.
Президент США обещал даже заодно побомбить соседние Мексику и Колумбию, но пока что обошлось. И Венесуэлу пока не бомбит. Хотя уже два месяца, буквально с недели на неделю, все напряжённо ждут вторжения.
Официальная заявленная цель США — борьба с наркокартелями, якобы окопавшимися именно в Венесуэле. Но на самом деле это, конечно же, не так.
Самого президента Николаса Мадуро объявили главой наркокартеля (чтобы обосновать планы его свержения).
А Венесуэле теперь обещают "двухмесячную экономическую блокаду".
Две пиар-акции
Но Венесуэла и лично Николас Мадуро видали и не такое.
Напугать Венесуэлу экономической блокадой? Это из разряда фантастики. Так что посмотрим, что получится у "гринго" на этот раз.
А сам Николас Мадуро проводит митинги, поёт и танцует вместе с участницами митингов.
Раздаёт свой телефон всем желающим (неизвестно, смог ли кто-то на него дозвониться).
Он одновременно сообщает и что готовится к войне, и обещает отразить интервенцию, и призывает к миру: "Мир, мир, мир!"
Продолжает вести свою еженедельную передачу на радио, раздаёт субсидии и еду бедным венесуэльцам и ругает богатых (раньше он вообще сажал их в тюрьму, как произошло с владельцами одной торговой сети, которая "наживалась на бедняках").
По сути, разыгрываются два спектакля с двумя президентами. И спектакль у Мадуро — не менее захватывающий, чем у Трампа.
При этом Трамп продолжает переговоры с президентом Венесуэлы и пытается заставить его уйти в отставку добровольно.
Но Николас Мадуро, который всю жизнь боролся за власть и бывал в несравненно худших условиях, мало похож на человека, который собирается куда-то уходить.
А похоже на то, что всё происходящее — это огромная (в духе Дональда) пиар-акция, и не более того.
Миссия невыполнима
Полноценная военная операция, реальная интервенция в Венесуэлу в принципе невозможна или потребует огромных бюджетов и сил.
В непроходимых джунглях легко потеряются все 15 тысяч военнослужащих США. И 30 тысяч тоже легко потеряются. Партизанская война там может длиться вечно. Деньги на неё найдутся, если не у Мадуро, то у других заинтересованных стран. И у наркокартелей, естественно, тоже.
Да Трамп и не собирается, и не собирался осуществлять вторжение!
Иначе на побережье уже было бы множество военных баз, к Венесуэле приблизились бы не 12 военных кораблей, а десятки грузовых. Нужны корабли и вертолёты сопровождения, связи, снабжения и много чего ещё, нужен другой уровень организации. Всё необходимое даже перечислить не так легко.
Достаточно посмотреть, какими силами и как США вторгались в Ирак.
Трампу вообще не нужна война, ему нужна венесуэльская нефть. И даже больше, чем нефть, ему нужна имитация победы. А самое главное — Трампу нужно реальное владычество в Западном полушарии. Но с этим последним всё совсем не просто.
А пока что всё происходящее — просто демонстрация силы.
Вот она, "американская мощь"! Трепещи, Западное полушарие. Начинаем "доктрину Монро"!
Но лучше ничего на практике не применять, чтобы не было необратимых (для США) последствий.
Баланс сил и видимость победы
Да, можно просто "немного побомбить" Венесуэлу. Но какой результат это даст?
У Венесуэлы есть и самолёты, и ПВО, и российское, и китайское. И вообще неизвестно, что у них там на самом деле есть.
А если на корабли военного флота США те же, допустим, "наркокартели" отправят рой беспилотников?
А если некие неведомые силы (венесуэльские хуситы?) атакуют беспилотниками нефтяные заводы США в Мексиканском заливе?
Вполне очевидно, что Трамп соблюдает некий баланс интересов, потому что ему нужна только короткая победоносная война. А поскольку её не предвидится, нужно создать видимость победы тем или иным способом.
Например, побомбить какие-нибудь джунгли и объявить о том, что "мы победили". Уничтожен огромный "схрон наркотиков" противника.
Или в идеале — заставить Мадуро уйти. Это возможно, но всё-таки не очень вероятно.
А зачем, кстати, Трампу Венесуэла без Мадуро? С этим президентом тоже можно договориться и о нефти, и о поставках, и о других взаимовыгодных вещах.
Если убрать Мадуро не получилось в 2019 году, почему это должно получиться сейчас?
Забытый Хуан Гуайдо
На прошлом президентском сроке, кстати, Трамп уже пытался "разобраться" с Венесуэлой. Тогда применили технологии "цветной революции". Был выдвинут в "президенты" Хуан Гуайдо, спикер Национального собрания и оппозиционер.
И тогда, между прочим, угроза для Мадуро была нешуточная. Оппозицию в Венесуэле поддерживали более половины населения. Впрочем, опросы проводила сама оппозиция, так что реальная цифра поддержки Гуайдо неизвестна.
Но Гуайдо успел провозгласить себя президентом. Его поддержали около 50 стран мира, в том числе, конечно же, США. Митинги, попытка интервенции, попытка "раскачать военных". Но результат — нулевой.
Гуайдо забыт, ушёл со всех своих "постов", и о нём больше никто не вспоминает. А Мадуро спокойно переизбрался на должность президента ещё раз.
Газета "Уолл-стрит джорнэл" писала, что Гуайдо объявил себя президентом после ночного звонка тогдашнего трамповского вице-президента Майкла Пенса.
А вдохновителем и организатором "венесуэльской цветной революции" был самый большой ястреб тогдашней администрации Трампа, советник по нацбезопасности Джон Болтон.
Оба они сегодня "не у дел".
Но "у дел" госсекретарь Марко Рубио, который на прошлом сроке как раз консультировал Трампа по вопросам Латинской Америки.
Именно он является вдохновителем "блокады Венесуэлы". Но к чему это всё в итоге приведёт? В очередной раз?
Знаменитый "водитель автобуса", президент Венесуэлы Николас Мадуро, кажется, не собирается сдаваться.
И, конечно, те силы внутри и вне Венесуэлы, которые помогают ему уже 12 лет оставаться во власти.
"Сын Уго Чавеса"
Биография Николаса Мадуро — это история борьбы, лавирования и популизма, которая и не снилась никаким "накладывателям санкций" и бюрократическим крысам объединённого Запада.
Николас Мадуро родился в бедной семье в городе Каракасе. Отец его — сефард, это евреи — выходцы с Пиренейского полуострова, принявшие католицизм, а мама — колумбийка.
Сам Николас начал свой профессиональный и жизненный путь как водитель автобуса.
Высшего образования президент Венесуэлы не имеет и никогда не пытался его получить.
До 1998 года работал водителем, но при этом вёл активную общественную работу: занимался профсоюзным движением. В это время он познакомился с Уго Чавесом, будущим президентом. И со своей будущей женой, она была адвокатом и защищала Уго Чавеса.
© Андрей МанчукЧавес и Мадуро
Чавес и Мадуро
© Андрей Манчук
Чавес и Мадуро
В 2000 году водитель автобуса станет членом парламента, потом спикером парламента, а с 2006 года он — министр иностранных дел в правительстве Уго Чавеса.
После ухода из жизни Чавеса был избран президентом.
Когда он принимал должность, то назвал себя "сыном Чавеса". И поклялся, конечно, продолжать его политику.
Чавизм и Мадуро
У Чавеса были причудливые взгляды. Например, он называл Иисуса Христа "настоящим коммунистом, антиимпериалистом и врагом олигархии". А Иуда Искариот, по его мнению, был "первым капиталистом".
Священников он неоднократно призывал читать Маркса и Ленина (сам Чавес признавался, что "Капитал" он так и не прочитал).
Себя он называл то марксистом и антиимпериалистом, то призывал строить "социально ориентированный капитализм".
В конце концов перешёл к стратегии "демократического социализма", критикуя СССР и КНР за то, что там было "мало демократии".
Сам Чавес заходил в своём увлечении демократией и поддержкой неимущих до того, что обещал, например, поставлять бесплатный бензин неимущим жителям Европы.
Но при всей причудливости своих философско-демократических теорий Чавес действительно сделал очень много хорошего для бедных жителей страны.
По сути, практические цели "чавизма" очень просты: борьба с бедностью, коррупцией и преступностью.
Уго Чавес открыл тысячи (!) бесплатных медпунктов по всей стране.
Люди получили субсидии на приобретение пищи, на улучшение жилищных условий. Количество бедных при нём сократилось с 45 до 32 процентов.
Вводилось рабочее самоуправление, создавались рабочие кооперативы.
Чавес упразднил вступительные экзамены в высшие учебные заведения. Для того, чтобы туда могли поступить малоимущие и не очень образованные члены общества.
Коэффициент Джини (мера неравенства в обществе) упал с 0,49 в 1998 году до 0,39 в 2011 году. Это самое низкое значение в западном полушарии.
Чем выше коэффициент Джини, тем больше неравенство. Единица — это абсолютная несправедливость. Ноль — абсолютная справедливость.
Например, в США коэффициент Джини — 0,45, в Бразилии — 0,55, в Китае — 0,47, в России — 0,4.
Но при Мадуро дела пошли далеко не так хорошо.
В 2018 году был поставлен рекорд по инфляции — 130 000 процентов (данные банка Венесуэлы) или 1 370 000 процентов (данные МВФ).
При таких показателях политиков должны сносить, но этого не произошло. Почему?
Мадуро поддержали самые бедные слои населения, которые продолжают получать помощь государства, как и при Чавесе.
Недовольство всё равно было, и довольно значительное. Именно тогда, в 2019 году, и решили запустить "проект Гуайдо".
Но он провалился.
Генералы и карьеры
Потому что "за Мадуро" есть второй важнейший для Латинской Америки фактор — это военные.
После того как сам Уго Чавес, будучи офицером, организовал военный мятеж (неудачный), он всегда с большим вниманием относился к армии.
Венесуэльские генералы живут прекрасно: у них есть доли в компаниях, они получают хорошие должности и выигрывают государственные тендеры.
"Нью-Йорк Таймс" утверждает, что военным принадлежит в Венесуэле золотодобыча, нефтесервис и торговля.
Зачем им конкуренты в виде американцев? Так что армия и полиция — за Мадуро. И бедняки тоже!
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина в Турцию
Визит президента РФ В. Путина в Турцию - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Визит президента РФ В. Путина в Турцию
"Ось добра"
Ну и самое главное, что сделал в своё время Чавес — наладил сотрудничество с Ираном, Китаем и Кубой. Он называл эти страны "ось добра", в противовес американской "оси зла".
Стратегическим союзником Венесуэлы стал, конечно, Китай. Китай получал нефть Венесуэлы, и только за годы правления Чавеса вложил в экономику страны 62 миллиарда долларов.
Венесуэла получала от Китая инвестиции, продукты питания, рис для бедных, лекарства для всего населения. И конечно, развитие нефтяной отрасли. Да по сути, Китай и создал нефтедобычу в Венесуэле практически заново.
Иран поддерживал с Венесуэлой самые тёплые отношения. Куба присылала десятки тысяч своих специалистов: врачей, инженеров.
Но Китай — это главный партнёр. И остаётся таким и сейчас, при Мадуро. Недавно Мадуро даже анонсировал: первые венесуэльские космонавты скоро отправятся в космос на китайском корабле! Сообщил он это, будучи в Китае, который посещает с завидной регулярностью.
90 процентов нефти Венесуэлы поставлялось в 2025 году в Китай.
В Венесуэле построены гигантские китайские порты и трубопроводы. Например, трубопровод "Мора — Хосе", который имеет длину 300 километров.
Качают нефть также китайские компании.
Китай называет Венесуэлу "всепогодный стратегический партнёр".
И конечно, сегодняшняя блокада Венесуэлы — это, по сути, блокада китайского анклава прямо рядом с США. В "их" полушарии!
Дело не только в нефти. Дело ещё и в Панамском канале, порты возле которого выкуплены Китаем.
Когда Дональд Трамп попытался их забрать, выяснилось, что сделать это невозможно: КПК против.
Венесуэла — это шаг к портам Панамы.
Сегодняшняя блокада Венесуэлы — это часть гибридной, торговой и экономической войны с Китаем, который объявлен в США "экзистенциальной угрозой".
Но кроме того, это и часть плана по претворению в жизнь "доктрины Монро".
Не успели США объявить: это наше полушарие! Смотрят, а тут уже Китай. И порты кругом китайские, и нефть уже китайская, и нефтепроводы, и президенты.
Поэтому большой вопрос: удастся ли США в итоге реализовать на практике "доктрину Монро". И от итогов "блокады Венесуэлы" будет зависеть очень многое.
Читайте также: Энергетические войны: США поставили на поток захват танкеров у берегов Венесуэлы
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивВенесуэлаСШАКитайНиколас МадуроУго Чавес (политик)Дональд ТрампМВФ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00"Эту войну будем вести на "Старлинке": Рожин призвал сократить отставание в космической связи
05:45ВСУ заперты в Димитрове: военный аналитик о провале стратегии врага под Красноармейском
05:30"Война роботов будет расширяться": прогноз Рожина на 2026 год — лазеры, АГС и кратный рост дронов
05:30"Польше нужен буфер": политолог объяснил, почему Варшава будет принципиально поддерживать Украину
05:00Украина, Белоруссия и Прибалтика: Ищенко рассказал про "буферные" аппетиты Варшавы на востоке
19:51В Киеве и Броварах пропал свет, киевляне жалуются на запах дыма. Сводка ударов по Украине к этому часу
18:53Системы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Москву — Собянин
18:24Гуляйполе - всё. О крахе украинской обороны на этом участке фронта сообщает "Военная хроника"
18:22НАБУ создаёт проблемы для Зеленского и рычаги для Трампа. Итоги 27 декабря
17:45Выравниваем линию фронта: о ситуации под Северском сообщает "Дневник Десантника"
17:24Трамп предупредил Зеленского, Ту-214 "в новом облике", Камчатку засыпает снегом. Главное к этому часу
16:59Местный житель погиб в результате сброса взрывчатки с БПЛА в Курской области — Хинштейн
16:40Верховная рада прекратила заседание на фоне обысков НАБУ, сообщила Марьяна Безуглая
16:00Хронический анахронизм "Хроник…": три генерала и грузин
16:00Новогодняя история от Дмитрия Выдрина. "Прогуливаюсь я по тайге с ружьем, а там…"
15:58"Все объекты поражены": в Минобороны сообщили о массированном ударе по целям на Украине
15:25"Ось добра" и американская блокада. Кто стоит за Николасом Мадуро?
15:23Обыски в Верховной Раде: НАБУ проводит следственные действия у нардепов от "Слуги народа" — СМИ
14:33"Враг будет разбит! Победа будет за нами!" Купянск находится под контролем ГВ "Запад" — Минобороны
14:13Между руинами и "крымской мечтой": поездка по новым территориям
Лента новостейМолния