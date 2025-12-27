"Ось добра" и американская блокада. Кто стоит за Николасом Мадуро?

https://ukraina.ru/20251227/os-dobra-i-amerikanskaya-blokada-kto-stoit-za-nikolasom-maduro-1073713374.html

Зачем президент США угрожает Венесуэле? Ответить на этот вопрос не так просто

Сейчас возле Венесуэлы расположилась крупнейшая военная группировка США: 11 военных кораблей и 15 тысяч военнослужащих. Пригнали самый большой в мире авианосец "Джеральд Форд".Уже несколько месяцев США угрожают стране интервенцией, захватывают нефтяные танкеры, топят рыбацкие лодки, утверждая: это перевозчики наркотиков.Президент США обещал даже заодно побомбить соседние Мексику и Колумбию, но пока что обошлось. И Венесуэлу пока не бомбит. Хотя уже два месяца, буквально с недели на неделю, все напряжённо ждут вторжения.Официальная заявленная цель США — борьба с наркокартелями, якобы окопавшимися именно в Венесуэле. Но на самом деле это, конечно же, не так.Самого президента Николаса Мадуро объявили главой наркокартеля (чтобы обосновать планы его свержения).А Венесуэле теперь обещают "двухмесячную экономическую блокаду".Две пиар-акцииНо Венесуэла и лично Николас Мадуро видали и не такое.Напугать Венесуэлу экономической блокадой? Это из разряда фантастики. Так что посмотрим, что получится у "гринго" на этот раз.А сам Николас Мадуро проводит митинги, поёт и танцует вместе с участницами митингов.Раздаёт свой телефон всем желающим (неизвестно, смог ли кто-то на него дозвониться).Он одновременно сообщает и что готовится к войне, и обещает отразить интервенцию, и призывает к миру: "Мир, мир, мир!"Продолжает вести свою еженедельную передачу на радио, раздаёт субсидии и еду бедным венесуэльцам и ругает богатых (раньше он вообще сажал их в тюрьму, как произошло с владельцами одной торговой сети, которая "наживалась на бедняках").По сути, разыгрываются два спектакля с двумя президентами. И спектакль у Мадуро — не менее захватывающий, чем у Трампа.При этом Трамп продолжает переговоры с президентом Венесуэлы и пытается заставить его уйти в отставку добровольно.Но Николас Мадуро, который всю жизнь боролся за власть и бывал в несравненно худших условиях, мало похож на человека, который собирается куда-то уходить.А похоже на то, что всё происходящее — это огромная (в духе Дональда) пиар-акция, и не более того.Миссия невыполнимаПолноценная военная операция, реальная интервенция в Венесуэлу в принципе невозможна или потребует огромных бюджетов и сил.В непроходимых джунглях легко потеряются все 15 тысяч военнослужащих США. И 30 тысяч тоже легко потеряются. Партизанская война там может длиться вечно. Деньги на неё найдутся, если не у Мадуро, то у других заинтересованных стран. И у наркокартелей, естественно, тоже.Да Трамп и не собирается, и не собирался осуществлять вторжение!Иначе на побережье уже было бы множество военных баз, к Венесуэле приблизились бы не 12 военных кораблей, а десятки грузовых. Нужны корабли и вертолёты сопровождения, связи, снабжения и много чего ещё, нужен другой уровень организации. Всё необходимое даже перечислить не так легко.Достаточно посмотреть, какими силами и как США вторгались в Ирак.Трампу вообще не нужна война, ему нужна венесуэльская нефть. И даже больше, чем нефть, ему нужна имитация победы. А самое главное — Трампу нужно реальное владычество в Западном полушарии. Но с этим последним всё совсем не просто.А пока что всё происходящее — просто демонстрация силы.Вот она, "американская мощь"! Трепещи, Западное полушарие. Начинаем "доктрину Монро"!Но лучше ничего на практике не применять, чтобы не было необратимых (для США) последствий.Баланс сил и видимость победыДа, можно просто "немного побомбить" Венесуэлу. Но какой результат это даст?У Венесуэлы есть и самолёты, и ПВО, и российское, и китайское. И вообще неизвестно, что у них там на самом деле есть.А если на корабли военного флота США те же, допустим, "наркокартели" отправят рой беспилотников?А если некие неведомые силы (венесуэльские хуситы?) атакуют беспилотниками нефтяные заводы США в Мексиканском заливе?Вполне очевидно, что Трамп соблюдает некий баланс интересов, потому что ему нужна только короткая победоносная война. А поскольку её не предвидится, нужно создать видимость победы тем или иным способом.Например, побомбить какие-нибудь джунгли и объявить о том, что "мы победили". Уничтожен огромный "схрон наркотиков" противника.Или в идеале — заставить Мадуро уйти. Это возможно, но всё-таки не очень вероятно.А зачем, кстати, Трампу Венесуэла без Мадуро? С этим президентом тоже можно договориться и о нефти, и о поставках, и о других взаимовыгодных вещах.Если убрать Мадуро не получилось в 2019 году, почему это должно получиться сейчас?Забытый Хуан ГуайдоНа прошлом президентском сроке, кстати, Трамп уже пытался "разобраться" с Венесуэлой. Тогда применили технологии "цветной революции". Был выдвинут в "президенты" Хуан Гуайдо, спикер Национального собрания и оппозиционер.И тогда, между прочим, угроза для Мадуро была нешуточная. Оппозицию в Венесуэле поддерживали более половины населения. Впрочем, опросы проводила сама оппозиция, так что реальная цифра поддержки Гуайдо неизвестна.Но Гуайдо успел провозгласить себя президентом. Его поддержали около 50 стран мира, в том числе, конечно же, США. Митинги, попытка интервенции, попытка "раскачать военных". Но результат — нулевой.Гуайдо забыт, ушёл со всех своих "постов", и о нём больше никто не вспоминает. А Мадуро спокойно переизбрался на должность президента ещё раз.Газета "Уолл-стрит джорнэл" писала, что Гуайдо объявил себя президентом после ночного звонка тогдашнего трамповского вице-президента Майкла Пенса.А вдохновителем и организатором "венесуэльской цветной революции" был самый большой ястреб тогдашней администрации Трампа, советник по нацбезопасности Джон Болтон.Оба они сегодня "не у дел".Но "у дел" госсекретарь Марко Рубио, который на прошлом сроке как раз консультировал Трампа по вопросам Латинской Америки.Именно он является вдохновителем "блокады Венесуэлы". Но к чему это всё в итоге приведёт? В очередной раз?Знаменитый "водитель автобуса", президент Венесуэлы Николас Мадуро, кажется, не собирается сдаваться.И, конечно, те силы внутри и вне Венесуэлы, которые помогают ему уже 12 лет оставаться во власти."Сын Уго Чавеса"Биография Николаса Мадуро — это история борьбы, лавирования и популизма, которая и не снилась никаким "накладывателям санкций" и бюрократическим крысам объединённого Запада.Николас Мадуро родился в бедной семье в городе Каракасе. Отец его — сефард, это евреи — выходцы с Пиренейского полуострова, принявшие католицизм, а мама — колумбийка.Сам Николас начал свой профессиональный и жизненный путь как водитель автобуса.Высшего образования президент Венесуэлы не имеет и никогда не пытался его получить.До 1998 года работал водителем, но при этом вёл активную общественную работу: занимался профсоюзным движением. В это время он познакомился с Уго Чавесом, будущим президентом. И со своей будущей женой, она была адвокатом и защищала Уго Чавеса.В 2000 году водитель автобуса станет членом парламента, потом спикером парламента, а с 2006 года он — министр иностранных дел в правительстве Уго Чавеса.После ухода из жизни Чавеса был избран президентом.Когда он принимал должность, то назвал себя "сыном Чавеса". И поклялся, конечно, продолжать его политику.Чавизм и МадуроУ Чавеса были причудливые взгляды. Например, он называл Иисуса Христа "настоящим коммунистом, антиимпериалистом и врагом олигархии". А Иуда Искариот, по его мнению, был "первым капиталистом".Священников он неоднократно призывал читать Маркса и Ленина (сам Чавес признавался, что "Капитал" он так и не прочитал).Себя он называл то марксистом и антиимпериалистом, то призывал строить "социально ориентированный капитализм".В конце концов перешёл к стратегии "демократического социализма", критикуя СССР и КНР за то, что там было "мало демократии".Сам Чавес заходил в своём увлечении демократией и поддержкой неимущих до того, что обещал, например, поставлять бесплатный бензин неимущим жителям Европы.Но при всей причудливости своих философско-демократических теорий Чавес действительно сделал очень много хорошего для бедных жителей страны.По сути, практические цели "чавизма" очень просты: борьба с бедностью, коррупцией и преступностью.Уго Чавес открыл тысячи (!) бесплатных медпунктов по всей стране.Люди получили субсидии на приобретение пищи, на улучшение жилищных условий. Количество бедных при нём сократилось с 45 до 32 процентов.Вводилось рабочее самоуправление, создавались рабочие кооперативы.Чавес упразднил вступительные экзамены в высшие учебные заведения. Для того, чтобы туда могли поступить малоимущие и не очень образованные члены общества.Коэффициент Джини (мера неравенства в обществе) упал с 0,49 в 1998 году до 0,39 в 2011 году. Это самое низкое значение в западном полушарии.Чем выше коэффициент Джини, тем больше неравенство. Единица — это абсолютная несправедливость. Ноль — абсолютная справедливость.Например, в США коэффициент Джини — 0,45, в Бразилии — 0,55, в Китае — 0,47, в России — 0,4.Но при Мадуро дела пошли далеко не так хорошо.В 2018 году был поставлен рекорд по инфляции — 130 000 процентов (данные банка Венесуэлы) или 1 370 000 процентов (данные МВФ).При таких показателях политиков должны сносить, но этого не произошло. Почему?Мадуро поддержали самые бедные слои населения, которые продолжают получать помощь государства, как и при Чавесе.Недовольство всё равно было, и довольно значительное. Именно тогда, в 2019 году, и решили запустить "проект Гуайдо".Но он провалился.Генералы и карьерыПотому что "за Мадуро" есть второй важнейший для Латинской Америки фактор — это военные.После того как сам Уго Чавес, будучи офицером, организовал военный мятеж (неудачный), он всегда с большим вниманием относился к армии.Венесуэльские генералы живут прекрасно: у них есть доли в компаниях, они получают хорошие должности и выигрывают государственные тендеры."Нью-Йорк Таймс" утверждает, что военным принадлежит в Венесуэле золотодобыча, нефтесервис и торговля.Зачем им конкуренты в виде американцев? Так что армия и полиция — за Мадуро. И бедняки тоже!"Ось добра"Ну и самое главное, что сделал в своё время Чавес — наладил сотрудничество с Ираном, Китаем и Кубой. Он называл эти страны "ось добра", в противовес американской "оси зла".Стратегическим союзником Венесуэлы стал, конечно, Китай. Китай получал нефть Венесуэлы, и только за годы правления Чавеса вложил в экономику страны 62 миллиарда долларов.Венесуэла получала от Китая инвестиции, продукты питания, рис для бедных, лекарства для всего населения. И конечно, развитие нефтяной отрасли. Да по сути, Китай и создал нефтедобычу в Венесуэле практически заново.Иран поддерживал с Венесуэлой самые тёплые отношения. Куба присылала десятки тысяч своих специалистов: врачей, инженеров.Но Китай — это главный партнёр. И остаётся таким и сейчас, при Мадуро. Недавно Мадуро даже анонсировал: первые венесуэльские космонавты скоро отправятся в космос на китайском корабле! Сообщил он это, будучи в Китае, который посещает с завидной регулярностью.90 процентов нефти Венесуэлы поставлялось в 2025 году в Китай.В Венесуэле построены гигантские китайские порты и трубопроводы. Например, трубопровод "Мора — Хосе", который имеет длину 300 километров.Качают нефть также китайские компании.Китай называет Венесуэлу "всепогодный стратегический партнёр".И конечно, сегодняшняя блокада Венесуэлы — это, по сути, блокада китайского анклава прямо рядом с США. В "их" полушарии!Дело не только в нефти. Дело ещё и в Панамском канале, порты возле которого выкуплены Китаем.Когда Дональд Трамп попытался их забрать, выяснилось, что сделать это невозможно: КПК против.Венесуэла — это шаг к портам Панамы.Сегодняшняя блокада Венесуэлы — это часть гибридной, торговой и экономической войны с Китаем, который объявлен в США "экзистенциальной угрозой".Но кроме того, это и часть плана по претворению в жизнь "доктрины Монро".Не успели США объявить: это наше полушарие! Смотрят, а тут уже Китай. И порты кругом китайские, и нефть уже китайская, и нефтепроводы, и президенты.Поэтому большой вопрос: удастся ли США в итоге реализовать на практике "доктрину Монро". И от итогов "блокады Венесуэлы" будет зависеть очень многое.Читайте также: Энергетические войны: США поставили на поток захват танкеров у берегов Венесуэлы

