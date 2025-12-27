"Гаражное производство" превратилось в завод: Орлов рассказал про историю успеха комплекса "Курьер" - 27.12.2025 Украина.ру
"Гаражное производство" превратилось в завод: Орлов рассказал про историю успеха комплекса "Курьер"
"Гаражное производство" превратилось в завод: Орлов рассказал про историю успеха комплекса "Курьер" - 27.12.2025 Украина.ру
"Гаражное производство" превратилось в завод: Орлов рассказал про историю успеха комплекса "Курьер"
Российские разработки "Курьер" и "Герань" показывают, как инновационные проекты могут перерасти в крупное производство. Оба проекта получили серьезную господдержку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель Межрегиональной общественной организации "Вече" Владимир Орлов
2025-12-27T05:00
2025-12-27T05:00
Комментируя проблемы с выпуском тяжелых дронов типа "Баба Яга", эксперт напомнил об успешных разработках. "Приведу пример, робототехнического комплекса "Курьер". На начальном этапе это было гаражное производство. В месяц производилось 3-5 робототехнических комплексов", — сказал Орлов.Он описал, как изменилась ситуация после поддержки. "Но благодаря инвестициям сегодня робототехнический комплекс "Курьер" — это полноценное промышленное производство, где производят практически все необходимые комплектующие", — заявил эксперт.Аналогичный путь, по его словам, прошел и знаменитый беспилотник. "Или тот же самый БПЛА "Герань". Изначально это было производство в небольшом ангарчике. А сейчас это полноценные цеха... где работает огромное количество персонала, где производят все для этого беспилотника", — отметил Орлов, добавив, что этот успех стал возможен благодаря "зеленому свету" от государства. "Все это было достигнуто благодаря тому, что этому проекту дали зеленый свет", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Владимир Орлов: Если Россия автоматизирует борьбу с дронами ВСУ в серой зоне, то вернет танки на поле боя" на сайте Украина.ру.Также на тему БПЛА — в материале "Алексей Чадаев: Россия создаст свою "Бабу-Ягу", когда избавится от дронобоязни, которую ей насадили ВСУ" на сайте Украина.ру.
Подготовка операторов робототехнических комплексов "Курьер" войск РХБЗ группировки "Центр"
Российские разработки "Курьер" и "Герань" показывают, как инновационные проекты могут перерасти в крупное производство. Оба проекта получили серьезную господдержку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель Межрегиональной общественной организации "Вече" Владимир Орлов
Комментируя проблемы с выпуском тяжелых дронов типа "Баба Яга", эксперт напомнил об успешных разработках. "Приведу пример, робототехнического комплекса "Курьер". На начальном этапе это было гаражное производство. В месяц производилось 3-5 робототехнических комплексов", — сказал Орлов.
Он описал, как изменилась ситуация после поддержки. "Но благодаря инвестициям сегодня робототехнический комплекс "Курьер" — это полноценное промышленное производство, где производят практически все необходимые комплектующие", — заявил эксперт.
Аналогичный путь, по его словам, прошел и знаменитый беспилотник. "Или тот же самый БПЛА "Герань". Изначально это было производство в небольшом ангарчике. А сейчас это полноценные цеха... где работает огромное количество персонала, где производят все для этого беспилотника", — отметил Орлов, добавив, что этот успех стал возможен благодаря "зеленому свету" от государства.
"Все это было достигнуто благодаря тому, что этому проекту дали зеленый свет", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Владимир Орлов: Если Россия автоматизирует борьбу с дронами ВСУ в серой зоне, то вернет танки на поле боя" на сайте Украина.ру.
Также на тему БПЛА — в материале "Алексей Чадаев: Россия создаст свою "Бабу-Ягу", когда избавится от дронобоязни, которую ей насадили ВСУ" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния