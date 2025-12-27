https://ukraina.ru/20251227/garazhnoe-proizvodstvo-prevratilos-v-zavod-orlov-rasskazal-pro-istoriyu-uspekha-kompleksa-kurer-1073552713.html
"Гаражное производство" превратилось в завод: Орлов рассказал про историю успеха комплекса "Курьер"
Российские разработки "Курьер" и "Герань" показывают, как инновационные проекты могут перерасти в крупное производство. Оба проекта получили серьезную господдержку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель Межрегиональной общественной организации "Вече" Владимир Орлов
новости
россия
украина.ру
робот
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
прогнозы сво
новости сво россия
разработки
россия
Новости
Российские разработки "Курьер" и "Герань" показывают, как инновационные проекты могут перерасти в крупное производство. Оба проекта получили серьезную господдержку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель Межрегиональной общественной организации "Вече" Владимир Орлов
Комментируя проблемы с выпуском тяжелых дронов типа "Баба Яга", эксперт напомнил об успешных разработках. "Приведу пример, робототехнического комплекса "Курьер". На начальном этапе это было гаражное производство. В месяц производилось 3-5 робототехнических комплексов", — сказал Орлов.
Он описал, как изменилась ситуация после поддержки. "Но благодаря инвестициям сегодня робототехнический комплекс "Курьер" — это полноценное промышленное производство, где производят практически все необходимые комплектующие", — заявил эксперт.
Аналогичный путь, по его словам, прошел и знаменитый беспилотник. "Или тот же самый БПЛА "Герань". Изначально это было производство в небольшом ангарчике. А сейчас это полноценные цеха... где работает огромное количество персонала, где производят все для этого беспилотника", — отметил Орлов, добавив, что этот успех стал возможен благодаря "зеленому свету" от государства.
"Все это было достигнуто благодаря тому, что этому проекту дали зеленый свет", — заключил собеседник издания.