Дмитрий Дробницкий: Трамп наладил челночную дипломатию с Москвой, но мир на Украину это не принесет

Трампа ставили на то, чтобы он из манной каши, размазанной по глобусу, сделал вновь крепкую американскую империю. Но для этого нужна гражданская война, а он этого не хочет, он хочет бальный зал в Белом доме. Поэтому все его действия рассчитаны на то, что все вдруг испугаются.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.Администрация США приказала вооруженным силам в ближайшие два месяца сосредоточиться на карантине венесуэльской нефти. Вашингтон намерен оказывать давление на Каракас в первую очередь экономическими мерами.- Дмитрий Олегович, на что рассчитывает Трамп, вводя карантин на венесуэльскую нефть?— Это очень правильное, на самом деле, стратегическое намерение. Не для того, чтобы удушить Венесуэлу, а чтобы переключить фокус внимания на западное полушарие и сказать: смотрите, люди здесь мрут от наркотиков, Мадуро от рук отбился, вода в Техас не поступает, Гренландия очень нужна, а вы про какую-то Украину…Расчет был на то, что как только приплывет авианосная ударная группа, Мадуро сразу пойдет на переговоры. Мадуро посмотрел на то, как Трамп действовал весь год, и решил просто подождать, а заодно посоветоваться с Путиным.И в результате сложилась ситуация, в которой Трампу непонятно, как следует поступать. Либо бить по Венесуэле "Томагавками", либо продолжать бить по лодкам, по поводу которых Конгресс начинает нервничать и объявить карантин на два месяца по венесуэльской нефти. Как это он будет делать в реальности, надо посмотреть. Трамп в очередной раз загнал себя в ловушку, из которой непонятно, как выходить.Но в России есть целая группа экспертов, которые во всем, что делает Трамп ищут не простую логику, а конспирологическую. Не может быть, чтобы человек, переживший два покушения, два импичмента и шесть уголовных дел, делал глупости. Товарищи, может! Предыдущая администрация состояла из людей, которые делали глупости на каждом шагу, и все объяснялось противоречиями между Клинтонами и стэнфордской группировкой. То есть политика зависела от того, как Блинкен и Салливан друг из-под друга ковер дергали.Трампа ставили на то, чтобы он из манной каши, размазанной по глобусу, сделал вновь крепкую американскую империю. Но для этого нужна гражданская война, а он этого не хочет, он хочет бальный зал в Белом доме. Поэтому все его действия рассчитаны на то, что все вдруг испугаются. А никто уже не боится, ни Панама, ни Венесуэла, которая стала ловушкой, ни Гренландия, ни Канада, ни Европа.Мадуро бы и так нефть в США поставлял, еще бы и скидку сделал, и в Майами бы приехал, чтобы сказать, какой великий у США президент. Но Трампу нужно внимание Конгресса и всей элиты переключить на западное полушарие, сказав, что здесь средоточие проблем, на которые Сонный Джо не обращал внимание. Но для этого нужно разработать такую операцию, чтобы она 4-5 месяцев держала всех в напряжении.Так что стратегическое мышление есть, но сесть и посчитать, это уже скучно. Поэтому нужно понимать, что в целом Трамп правильно мыслящий человек, с ним можно и нужно разговаривать, но последовательной работы от него ждать не стоит. Поэтому что делать дальше с Венесуэлой, Трамп не знает. Все остальное мы за него домысливаем.- NBC News сообщает о конфликте между Марком Рубио и Стивеном Уиткоффом на почве разных взглядов на завершение войны. К переговорному процессу подключился зять Трампа Джаред Кушнер. Что на самом деле происходит в американской администрации по поводу переговоров вокруг Украины?— Это не конфликт, это разница во взглядах. Если бы они конфликтовали, это вышло бы наружу. Трамп поручил Рубио заниматься Гренландией. Марко Рубио понимает, что все его политическое будущее будет связано с успехом администрации Трампа. В таком случае он должен работать в администрации и делать это успешно. Зная в каких мозговых центрах Рубио выступал, можно сказать, что человек может уйти от неоконов (неоконсерваторов), но неоконы из человека уходят очень неохотно.Рубио – классический неокон. По состоянию на 2016 год, когда шла избирательная кампания Трампа, Рубио представлял неоконсерваторов на республиканских праймериз. И исключил для себя работу в администрации Трампа. Ко второму сроку он стал похитрее и решил примкнуть.Представьте себе, что с одной стороны Уиткофф или Кушнер, а с другой – Рубио. И европейцы им говорят, а как же евроатлантическое единство? Кушнер, Уиткофф и Трамп считают, что скорее бы от него отделаться. Вслух они, может, так не скажут, но внутри себя точно. Помните, что Виктория Нуланд говорила про ЕС в 2014 году? Так же и здесь.Но Рубио всю свою политическую карьеру строил на том, что есть два фокуса внешней политики США, - это Евроатлантика и Израиль. Любой отход от этого ему кажется катастрофой. Поэтому Трамп как бы говорит, Марко, если ты неровно дышишь к Евроатлантике, займись Гренландией, а переговорами между русскими и украинцами займутся другие люди.С другой стороны, здесь складывается уникальная ситуация, так как переговоры ведут люди, за которыми ничего нет. У Марко Рубио, хотя бы формально, в подчинении есть Госдепартамент США, то есть дипломатическое ведомство. Да, не очень понятно, как им руководить, у него не хватает половины помощников, нижний и средний персонал Рубио не любит, правда, Трампа не любит еще больше. В этом смысле добиться от них имплементации чего-либо, о чем договорились с Путиным, практически невозможно. Это общая проблема этой администрации. Но у Рубио хотя бы есть хоть какой-то аппарат. Он может постоять над плечом у человека и проследить за тем, чтобы тот в компьютер вбил все, что надо.А у Уиткоффа с Кушнером ничего нет. Они хорошие ребята, это действительно дипломатия нового стиля, которая не связана с формальностями 20 века, установившимися после Второй мировой войны. Они действуют гораздо проще и откровеннее. Но допустим, они договорились, могут на листочек выписать пункты, по которым Россия и США согласны. Но как это превратить в юридически обязывающий документ, в том виде, который устроит МИД РФ?Вторая проблема. Мы составили документ, подписали, дальше что? Дальше госаппарат начинает саботировать, а Конгресс встает и принимает помощь Украине в 55 миллиардов.Это и есть проблема ближайшего трамповского окружения, которое он себе подбирал в противовес команде первого срока, чтобы они были не системными, лично ему лояльны и не очень любили федеральный госаппарат. С этой задачей он справился. А дальше как? Как без госаппарат имплементировать любой международный договор? Внутриполитических решений это тоже касается. Например, таможня не может разобраться до сих пор, как начислять тарифы.То есть Трамп руководит своим ближним кругом, и в результате этого какие-то ударные акустические волны ударные идут по государству, но к изменению ситуации это не приводит. Евроатлантика тоже никуда делась, поэтому европейцы и делают, что хотят.Другое дело, что в начале 2026 года будет решаться очень серьезный вопрос о деньгах. И все, что придумали европейцы по поводу кредита Украине, это ерунда полная, потому что единственный источник денег на Западе — это Федеральный резерв США. То есть европейцам надо или выбивать новые свопы у ФРС США, тогда можно взять в долг вот эти деньги и как-то что-то на них купить для Украины, или получать деньги из бюджета США, а бюджет США сам уже возьмет у ФРС.- Откуда возьмется сумма в 400 миллионов долларов, которые США якобы должны выделить Украине в 2026 году?- У нас абсолютно неверно представляют, что Украине выделили какие-то 400 миллионов. Это так называемый "Акт авторизации национальной обороны США". Это еще пока не закон, а, условно говоря, стратегия Конгресса с точки зрения оборонной политики. И в бюджет это пока не попало. Все это будет приниматься в январе. И Украине деньги всегда выделялись в основном не по линии оборонного ведомства. Десятки миллиардов долларов выделялись Госдепартаментом или отдельным биллем. Это около 60 миллиардов долларов. А сейчас есть отдельный билль, который прошел профильный комитет Сената на 55 миллиардов долларов. Его пока не обсуждали в профильном комитете нижней палаты, и в целом он не принят.Но если Конгресс заработает, то есть Трампу не обязательно проигрывать промежуточные выборы, большинство конгрессменов все равно за то, чтобы поддерживать Евроатлантику. Я думаю, что попытаются создать еще один шатдаун в январе и продлят это все дело до сентября, чтобы Конгресс не вздумал через бюджет навязывать свою собственную стратегию. А за это время, глядишь, или Украина проиграет, или русские подпишут то, что им подсунут. И опять мы видим очень короткое планирование, как с Венесуэлой.- В конце года мы имеем сжатый с 28 до 20 пунктов мирный план Трампа, который якобы обнародовал Зеленский. Это и есть главное достижение американской администрации на переговорном треке?- То, что озвучил Зеленский и было опубликовано парой американских СМИ, никакой не план Уиткоффа. И это не план, который могла бы подписать Россия. Там от Украины уступка только одна: останавливаемся по линии боевого соприкосновения и признаем статус безъядерной державы.Мы все носимся с пунктами этого мирного плана, Bloomberg и New York Times, что-нибудь такое сливают, но на деле ситуация очень простая. Ее президент Российской Федерации не раз подтверждал. Есть базовые минимальные требования, от которых Россия не может отступить. Она может проявить известную гибкость. И все стали думать, в каком месте эта гибкость будет проявлена, решив, что это Запорожская АЭС и Херсонская область.Но ключевым вопросом является то, что никаких 800 тысяч украинских солдат (численность ВСУ согласно обнародованному плану) быть не может. Не может быть у Украины права закупать военное оборудование по своему выбору. И должно быть юридически закреплено, что ни в какие блоки Украина вступать не будет. Русский язык и РПЦ Московского патриархата должны иметь соответствующий статус. И, кстати, в Анкоридже понимание этого было достигнуто. Об этом можно было судить по тому, что говорил тот же Рубио.Почему у трампа было такое лицо в Анкордиже? Он думал, что Путин устроен так же, как и он. То есть что мы сейчас завышенные требования выдвинем, а потом будем потихоньку отступать. Но российская дипломатия всегда, и дореволюционная, и советская, и нынешняя, строилась все время на одном и том же. Мы довольно честно излагали то, без чего мы не можем. Трамп это понял в Анкоридже.Я пока не понимаю, какая роль в переговорах у Кушнера, но скорее всего, это так называемый второй глаз, который поможет сформировать стереофоническую картинку того, что происходит в Кремле.А Уиткофф это челночный дипломат, который готов разговаривать с кем угодно, имеет полный контакт с президентом. То, что президент ему сказал, он и передаст, он очень преданный человек. Так что пара Уиткофф-Кушнер — это типичные челночные дипломаты, которых готовы принимать на самом высоком уровне в Москве, которым очень доверяет Трамп, это его гонцы.У нас тоже есть своя переговорная команда, ключевое место в ней занимает президент. Есть Ушаков, который занимается скучными вещами, есть Кирилл Дмитриев, который всем заинтересованным лицам в США показывает, какая Россия хорошая и добрая страна, но с ней лучше не ссориться.У каждого в этих переговорных командах есть свои роли, но проблема в том, что к миру на Украине это не ведет. Если не случиться чего-то вне этого переговорного процесса, то Европа и Киев миру состояться не дадут. Трамп не может приказать Украине прекращать сражаться. Ее может заставить прекратить сражаться только русский солдат, но для этого нужно время.И европейцы, и конгресс Соединенных Штатов, к сожалению, тоже думают о том, где взять деньги на то, чтобы можно было еще год посражаться.- Если подвести итог, то новая Стратегия национальной безопасности США администрации Дональда Трампа, опубликованная в начале декабря, это лишь декларация о хороших намерениях?- Это декларация тех намерений, ради которых его ставили на этот пост. То есть люди, которые связывают свое будущее не с Евроатлантикой, а с Индо-Тихоокеанским регионом, западным полушарием и реиндустриализацией США поставили Трампа на второй срок. Не выдать такой документ Трамп не мог.Другое дело, что объективные обстоятельства и личные качества президента не дают ему имплементировать эту национальную стратегию. Для этого нужна системность в государственных делах, чего в этой администрации мы не наблюдаем. А второе, нет репрессий. А без репрессий, как показывает американская история, развороты в во внутренней и внешней политике США, не осуществляются. Например, репрессии при Линкольне и после него и репрессии при Трумэне, когда Америку разворачивали от той самой доктрины Монро к глобализму. При этом все, что делает и говорит Трамп, это искренне. Хорошо, что идут контракты, что в Москве приспособились к переговорщикам нового типа. Но проблема одна - мир на Украине это не установит.Также на эту тему - Дмитрий Данилов: Зеленский исчерпал ресурс молчания и удачно предложил "мирный" план накануне Рождества

