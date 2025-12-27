День программиста вместо Рождества: Зеленскому не дают покоя праздники

https://ukraina.ru/20251227/den-programmista-vmesto-rozhdestva-zelenskomu-ne-dayut-pokoya-prazdniki-1073612765.html
Владимир Зеленский настаивает на "справедливых и корректных датах" праздников на Украине. Ополчился он не только на церковные даты
В своём вечернем обращении к гражданам 22 декабря Владимир Зеленский заявил, что обсудил с главой украинского парламента вопрос праздников."Сегодня мы говорили с главой Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком. Среди прочего я попросил Руслана вместе с депутатским корпусом, а также вместе с правительством, с представителями гражданского общества подготовить предложения об определении новых и логичных подходов к праздничным и особенным дням нашего календаря", — заявил Зеленский.По его словам, СВО внесла в украинский календарь много изменений, создав "плохие календарные совпадения"."Когда дни трагедий выпадают на дни профессиональных праздников. Или когда в один день с советских времён и первых лет независимости — несколько совсем разных профессиональных дней. Всё это стоит упорядочить", — заявил Зеленский.Он особо вспомнил о Рождестве."Как настоящее Рождество было воспринято легко — на 25 декабря, — так и другие даты должны быть справедливыми и корректными", — указал Зеленский.О переносе каких именно дат он говорил, Зеленский не уточнил.Однако спустя два дня стало известно, что речь идёт скорее всего о церковных праздниках. Несмотря на то, что "перенос Рождества", по словам Зеленского, "был воспринят легко", 24 декабря это "легко" решили подкрепить административными мерами.В этот день, Зеленский подписал указ, согласно которому 7 января на Украине будет отмечаться День программиста. И это при том, что ещё два с лишним года тому назад — летом 2023 года Зеленский внёс в украинский парламент, а тот — оперативно принял, законопроект, согласно которому Рождество на Украине переносилось на 25 декабря, День Украинской Государственности — на 15 июля, а День защитников и защитниц Украины — на 1 октября.Вечером того же дня Зеленский выступил с Рождественским поздравлением."Сегодня очень особенный вечер — Святвечер (рус. Сочельник — Ред.) — это уникальное время, у которого особенный дух, своя особенная магия для всех нас. Ведь этот вечер на самом деле обо всех нас, о всём том, что делает украинцев украинцами: это любовь к своему дому, к своим корням, к своим традициям", — заявил Зеленский.Но в том-то и дело, что верность традициям требует от украинцев праздновать Рождество 7 января.Рождественские "празднования"Ещё три года тому назад, в январе 2023 года, украинский греко-католический священник, руководитель информационного отдела Департамента информации Украинской греко-католической церкви Тарас Жеплинский отмечал: те, кто отмечают Рождество 25 декабря, празднуют "не до конца"."Вопрос в том, что именно отпраздновали люди 25 декабря. Если это был только стол на Сочельник, если поколядовали несколько колядок или поздравили друг друга с праздником, с литургийной точки зрения и смысла празднования — это ещё не до конца отпразднованное Рождество. Это Рождество без именинника. Ведь для чего мы собираемся в церкви? Ради Христа", — рассказал Жеплинский в комментарии изданию "Эспрессо. Запад".Он подчёркивал: пока руководство церкви не приняло решение о переходе на новый календарь, любой священник, который будет праздновать Рождество 25 декабря, идёт против церкви. Однако в том же 2023 году руководство УГКЦ синхронно с руководством раскольничьей "Православной церкви" перешли на новый стиль: первая на григорианский календарь, вторая — на новоюлианский. Оба календаря практически совпадают: разница в один день появится в 2800 году."Для тех парафий или одиноких общин, которые ощущают себя ещё не готовыми к такому шагу (по отдельному благословению епархиального епископа), оставить возможность литургийной жизни по юлианскому календарю на период до 2025 года Божьего", — заявил тогда предстоятель УГКЦ Святослав Шевчук.Среди прочего перенос мотивировали не только желанием быть "подальше от Москвы", обострившемся после начала СВО, но и заботой о душах ближних. Мол, таким образом верующих избавляют от соблазна нарушить Рождественский пост, празднуя Новый год.Но поздравление Зеленского 24 декабря 2025 года показало, что заботу о душе власть Украины и приближённые к ей религиозные организации понимают по-своему.Так, Зеленский в своём Рождественском поздравлении назвал русских безбожниками, а президенту России Владимиру Путину пожелал смерти."Мы загадываем одно [желание] на всех. Чтоб он сдох", — отметил Зеленский, заявив, что такое же желание и у большинства украинцев.Раскольники из "ПЦУ" в день, когда они отмечают Сочельник — т. е. в день строгого поста накануне Рождества вместо размышления о душе и приготовления к празднику, захватили очередной храм: Покровскую церковь в Кировоградской области. Раскольники сорвали печати и с помощью ломов и болгарок сняли замки с храма. Полиция раскольникам помогала, оттеснив от храма верующих.Таким запомнилось украинское Рождество "по-новому". Но что будет с Рождеством "по-старому"?Что будет с Рождеством и какой праздник вряд ли перенесутРождество 7 января на Украине по-прежнему отмечает каноничная Украинская православная церковь. С учётом гонения на УПЦ, а также того, что празднование 25 декабря активно продвигается украинской властью, возможен вариант, когда праздновать 7 января Рождество станут те, кто раньше этого не делал.Подтверждением этого может стать протестный рост популярности русского языка среди украинской молодёжи. Более того, как выяснил недавний видеоопрос на улицах Харькова, парни и девушки украинской "Первой столицы" поставленные перед выбором - Святой Николай или Дед Мороз - выбирает последнего. И это несмотря на всю украинскую пропаганду.Что же до Западной Украины, в т.ч. и униатов, то они могут найти для себя другой выход. И здесь им помогут их земляки, проживающие в Европе. Украинская диаспора в Испании — одна из самых больших из украинских диаспор в странах ЕС. А в Испании 6 января на общенациональном уровне отмечается День царей-волхвов. Накануне — 5 января — проходит Кавалькада царей-волхвов. Именно цари-волхвы, а не Святой Николай (Санта Клаус), приносят испанским детишкам подарки. Отмечается этот праздник и в некоторых странах Южной Америки. Этот день и могут "подсмотреть" у испанцев украинцы. Тем более он связан с Рождеством непосредственно."Со времен Средневековья 5 и 6 января символически олицетворяют рождение Иисуса, и хотя в Испании всё больше семей отмечают Рождество 25 декабря, сохраняется давняя традиция, согласно которой Три царя-волхва дарят подарки детям 6 декабря", — описывают современные испанские СМИ историю происхождения праздника.Но Рождество, очевидно, не единственный праздник, который желает перенести Зеленский. Но не с каждой красной датой календаря он может справиться. Так, несмотря на всю "десоветизацию" один праздник, который на Украину принесла советская власть, Зеленский трогать боится. Это — международный женский день. Даже после начала СВО Зеленский регулярно поздравляет украинских женщин с этим праздником. Как и другие политики, в том числе и радикальные националисты — например, командир 3 армейского корпуса, создатель "Азова"* Андрей Билецкий**. Видать, правы те исследователи, которые называют украинское общество криптоматриархальным — т. е. тем, где реальная власть находится у женщин. Враждовать с ними не с руки даже Зеленскому.* запрещённая в РФ организация** внесён в РФ в список экстремистов и террористовЧитайте также: Зеленский украл Рождество у украинцев. Зачем "Гринч" переписывает сакральный календарь
В своём вечернем обращении к гражданам 22 декабря Владимир Зеленский
заявил, что обсудил с главой украинского парламента вопрос праздников.
"Сегодня мы говорили с главой Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком. Среди прочего я попросил Руслана вместе с депутатским корпусом, а также вместе с правительством, с представителями гражданского общества подготовить предложения об определении новых и логичных подходов к праздничным и особенным дням нашего календаря", — заявил Зеленский.
По его словам, СВО внесла в украинский календарь много изменений, создав "плохие календарные совпадения".
"Когда дни трагедий выпадают на дни профессиональных праздников. Или когда в один день с советских времён и первых лет независимости — несколько совсем разных профессиональных дней. Всё это стоит упорядочить", — заявил Зеленский.
Он особо вспомнил о Рождестве.
"Как настоящее Рождество было воспринято легко — на 25 декабря, — так и другие даты должны быть справедливыми и корректными", — указал Зеленский.
О переносе каких именно дат он говорил, Зеленский не уточнил.
Однако спустя два дня стало известно, что речь идёт скорее всего о церковных праздниках. Несмотря на то, что "перенос Рождества", по словам Зеленского, "был воспринят легко", 24 декабря это "легко" решили подкрепить административными мерами.
В этот день, Зеленский подписал указ, согласно которому 7 января на Украине будет отмечаться День программиста. И это при том, что ещё два с лишним года тому назад — летом 2023 года Зеленский внёс в украинский парламент, а тот — оперативно принял, законопроект, согласно которому Рождество на Украине переносилось на 25 декабря, День Украинской Государственности — на 15 июля, а День защитников и защитниц Украины — на 1 октября.
Вечером того же дня Зеленский выступил с Рождественским поздравлением.
"Сегодня очень особенный вечер — Святвечер (рус. Сочельник — Ред.) — это уникальное время, у которого особенный дух, своя особенная магия для всех нас. Ведь этот вечер на самом деле обо всех нас, о всём том, что делает украинцев украинцами: это любовь к своему дому, к своим корням, к своим традициям", — заявил Зеленский.
Но в том-то и дело, что верность традициям требует от украинцев праздновать Рождество 7 января.
Рождественские "празднования"
Ещё три года тому назад, в январе 2023 года, украинский греко-католический священник, руководитель информационного отдела Департамента информации Украинской греко-католической церкви Тарас Жеплинский отмечал: те, кто отмечают Рождество 25 декабря, празднуют "не до конца".
"Вопрос в том, что именно отпраздновали люди 25 декабря. Если это был только стол на Сочельник, если поколядовали несколько колядок или поздравили друг друга с праздником, с литургийной точки зрения и смысла празднования — это ещё не до конца отпразднованное Рождество. Это Рождество без именинника. Ведь для чего мы собираемся в церкви? Ради Христа
", — рассказал
Жеплинский в комментарии изданию "Эспрессо. Запад".
Он подчёркивал: пока руководство церкви не приняло решение о переходе на новый календарь, любой священник, который будет праздновать Рождество 25 декабря, идёт против церкви. Однако в том же 2023 году руководство УГКЦ синхронно с руководством раскольничьей "Православной церкви" перешли на новый стиль: первая на григорианский календарь, вторая — на новоюлианский. Оба календаря практически совпадают: разница в один день появится в 2800 году.
"Для тех парафий или одиноких общин, которые ощущают себя ещё не готовыми к такому шагу (по отдельному благословению епархиального епископа), оставить возможность литургийной жизни по юлианскому календарю на период до 2025 года Божьего", — заявил тогда предстоятель УГКЦ Святослав Шевчук.
Среди прочего перенос мотивировали не только желанием быть "подальше от Москвы", обострившемся после начала СВО, но и заботой о душах ближних. Мол, таким образом верующих избавляют от соблазна нарушить Рождественский пост, празднуя Новый год.
Но поздравление Зеленского 24 декабря 2025 года показало, что заботу о душе власть Украины и приближённые к ей религиозные организации понимают по-своему.
Так, Зеленский в своём Рождественском поздравлении назвал русских безбожниками, а президенту России Владимиру Путину
пожелал смерти.
"Мы загадываем одно [желание] на всех. Чтоб он сдох", — отметил Зеленский, заявив, что такое же желание и у большинства украинцев.
Раскольники из "ПЦУ" в день, когда они отмечают Сочельник — т. е. в день строгого поста накануне Рождества вместо размышления о душе и приготовления к празднику, захватили очередной храм: Покровскую церковь в Кировоградской области. Раскольники сорвали печати и с помощью ломов и болгарок сняли замки с храма. Полиция раскольникам помогала, оттеснив от храма верующих.
Таким запомнилось украинское Рождество "по-новому". Но что будет с Рождеством "по-старому"?
Что будет с Рождеством и какой праздник вряд ли перенесут
Рождество 7 января на Украине по-прежнему отмечает каноничная Украинская православная церковь. С учётом гонения на УПЦ, а также того, что празднование 25 декабря активно продвигается украинской властью, возможен вариант, когда праздновать 7 января Рождество станут те, кто раньше этого не делал.
Подтверждением этого может стать протестный рост популярности русского языка среди украинской молодёжи. Более того, как выяснил недавний видеоопрос на улицах Харькова, парни и девушки украинской "Первой столицы" поставленные перед выбором - Святой Николай или Дед Мороз - выбирает последнего. И это несмотря на всю украинскую пропаганду.
Что же до Западной Украины, в т.ч. и униатов, то они могут найти для себя другой выход. И здесь им помогут их земляки, проживающие в Европе. Украинская диаспора в Испании — одна из самых больших из украинских диаспор в странах ЕС. А в Испании 6 января на общенациональном уровне отмечается День царей-волхвов. Накануне — 5 января — проходит Кавалькада царей-волхвов. Именно цари-волхвы, а не Святой Николай (Санта Клаус), приносят испанским детишкам подарки. Отмечается этот праздник и в некоторых странах Южной Америки. Этот день и могут "подсмотреть" у испанцев украинцы. Тем более он связан с Рождеством непосредственно.
"Со времен Средневековья 5 и 6 января символически олицетворяют рождение Иисуса, и хотя в Испании всё больше семей отмечают Рождество 25 декабря, сохраняется давняя традиция, согласно которой Три царя-волхва дарят подарки детям 6 декабря
", — описывают
современные испанские СМИ историю происхождения праздника.
Но Рождество, очевидно, не единственный праздник, который желает перенести Зеленский. Но не с каждой красной датой календаря он может справиться. Так, несмотря на всю "десоветизацию" один праздник, который на Украину принесла советская власть, Зеленский трогать боится. Это — международный женский день. Даже после начала СВО Зеленский регулярно поздравляет украинских женщин с этим праздником. Как и другие политики, в том числе и радикальные националисты — например, командир 3 армейского корпуса, создатель "Азова"* Андрей Билецкий**. Видать, правы те исследователи, которые называют украинское общество криптоматриархальным — т. е. тем, где реальная власть находится у женщин. Враждовать с ними не с руки даже Зеленскому.
* запрещённая в РФ организация
** внесён в РФ в список экстремистов и террористов