День программиста вместо Рождества: Зеленскому не дают покоя праздники

Владимир Зеленский настаивает на "справедливых и корректных датах" праздников на Украине. Ополчился он не только на церковные даты

В своём вечернем обращении к гражданам 22 декабря Владимир Зеленский заявил, что обсудил с главой украинского парламента вопрос праздников."Сегодня мы говорили с главой Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком. Среди прочего я попросил Руслана вместе с депутатским корпусом, а также вместе с правительством, с представителями гражданского общества подготовить предложения об определении новых и логичных подходов к праздничным и особенным дням нашего календаря", — заявил Зеленский.По его словам, СВО внесла в украинский календарь много изменений, создав "плохие календарные совпадения"."Когда дни трагедий выпадают на дни профессиональных праздников. Или когда в один день с советских времён и первых лет независимости — несколько совсем разных профессиональных дней. Всё это стоит упорядочить", — заявил Зеленский.Он особо вспомнил о Рождестве."Как настоящее Рождество было воспринято легко — на 25 декабря, — так и другие даты должны быть справедливыми и корректными", — указал Зеленский.О переносе каких именно дат он говорил, Зеленский не уточнил.Однако спустя два дня стало известно, что речь идёт скорее всего о церковных праздниках. Несмотря на то, что "перенос Рождества", по словам Зеленского, "был воспринят легко", 24 декабря это "легко" решили подкрепить административными мерами.В этот день, Зеленский подписал указ, согласно которому 7 января на Украине будет отмечаться День программиста. И это при том, что ещё два с лишним года тому назад — летом 2023 года Зеленский внёс в украинский парламент, а тот — оперативно принял, законопроект, согласно которому Рождество на Украине переносилось на 25 декабря, День Украинской Государственности — на 15 июля, а День защитников и защитниц Украины — на 1 октября.Вечером того же дня Зеленский выступил с Рождественским поздравлением."Сегодня очень особенный вечер — Святвечер (рус. Сочельник — Ред.) — это уникальное время, у которого особенный дух, своя особенная магия для всех нас. Ведь этот вечер на самом деле обо всех нас, о всём том, что делает украинцев украинцами: это любовь к своему дому, к своим корням, к своим традициям", — заявил Зеленский.Но в том-то и дело, что верность традициям требует от украинцев праздновать Рождество 7 января.Рождественские "празднования"Ещё три года тому назад, в январе 2023 года, украинский греко-католический священник, руководитель информационного отдела Департамента информации Украинской греко-католической церкви Тарас Жеплинский отмечал: те, кто отмечают Рождество 25 декабря, празднуют "не до конца"."Вопрос в том, что именно отпраздновали люди 25 декабря. Если это был только стол на Сочельник, если поколядовали несколько колядок или поздравили друг друга с праздником, с литургийной точки зрения и смысла празднования — это ещё не до конца отпразднованное Рождество. Это Рождество без именинника. Ведь для чего мы собираемся в церкви? Ради Христа", — рассказал Жеплинский в комментарии изданию "Эспрессо. Запад".Он подчёркивал: пока руководство церкви не приняло решение о переходе на новый календарь, любой священник, который будет праздновать Рождество 25 декабря, идёт против церкви. Однако в том же 2023 году руководство УГКЦ синхронно с руководством раскольничьей "Православной церкви" перешли на новый стиль: первая на григорианский календарь, вторая — на новоюлианский. Оба календаря практически совпадают: разница в один день появится в 2800 году."Для тех парафий или одиноких общин, которые ощущают себя ещё не готовыми к такому шагу (по отдельному благословению епархиального епископа), оставить возможность литургийной жизни по юлианскому календарю на период до 2025 года Божьего", — заявил тогда предстоятель УГКЦ Святослав Шевчук.Среди прочего перенос мотивировали не только желанием быть "подальше от Москвы", обострившемся после начала СВО, но и заботой о душах ближних. Мол, таким образом верующих избавляют от соблазна нарушить Рождественский пост, празднуя Новый год.Но поздравление Зеленского 24 декабря 2025 года показало, что заботу о душе власть Украины и приближённые к ей религиозные организации понимают по-своему.Так, Зеленский в своём Рождественском поздравлении назвал русских безбожниками, а президенту России Владимиру Путину пожелал смерти."Мы загадываем одно [желание] на всех. Чтоб он сдох", — отметил Зеленский, заявив, что такое же желание и у большинства украинцев.Раскольники из "ПЦУ" в день, когда они отмечают Сочельник — т. е. в день строгого поста накануне Рождества вместо размышления о душе и приготовления к празднику, захватили очередной храм: Покровскую церковь в Кировоградской области. Раскольники сорвали печати и с помощью ломов и болгарок сняли замки с храма. Полиция раскольникам помогала, оттеснив от храма верующих.Таким запомнилось украинское Рождество "по-новому". Но что будет с Рождеством "по-старому"?Что будет с Рождеством и какой праздник вряд ли перенесутРождество 7 января на Украине по-прежнему отмечает каноничная Украинская православная церковь. С учётом гонения на УПЦ, а также того, что празднование 25 декабря активно продвигается украинской властью, возможен вариант, когда праздновать 7 января Рождество станут те, кто раньше этого не делал.Подтверждением этого может стать протестный рост популярности русского языка среди украинской молодёжи. Более того, как выяснил недавний видеоопрос на улицах Харькова, парни и девушки украинской "Первой столицы" поставленные перед выбором - Святой Николай или Дед Мороз - выбирает последнего. И это несмотря на всю украинскую пропаганду.Что же до Западной Украины, в т.ч. и униатов, то они могут найти для себя другой выход. И здесь им помогут их земляки, проживающие в Европе. Украинская диаспора в Испании — одна из самых больших из украинских диаспор в странах ЕС. А в Испании 6 января на общенациональном уровне отмечается День царей-волхвов. Накануне — 5 января — проходит Кавалькада царей-волхвов. Именно цари-волхвы, а не Святой Николай (Санта Клаус), приносят испанским детишкам подарки. Отмечается этот праздник и в некоторых странах Южной Америки. Этот день и могут "подсмотреть" у испанцев украинцы. Тем более он связан с Рождеством непосредственно."Со времен Средневековья 5 и 6 января символически олицетворяют рождение Иисуса, и хотя в Испании всё больше семей отмечают Рождество 25 декабря, сохраняется давняя традиция, согласно которой Три царя-волхва дарят подарки детям 6 декабря", — описывают современные испанские СМИ историю происхождения праздника.Но Рождество, очевидно, не единственный праздник, который желает перенести Зеленский. Но не с каждой красной датой календаря он может справиться. Так, несмотря на всю "десоветизацию" один праздник, который на Украину принесла советская власть, Зеленский трогать боится. Это — международный женский день. Даже после начала СВО Зеленский регулярно поздравляет украинских женщин с этим праздником. Как и другие политики, в том числе и радикальные националисты — например, командир 3 армейского корпуса, создатель "Азова"* Андрей Билецкий**. Видать, правы те исследователи, которые называют украинское общество криптоматриархальным — т. е. тем, где реальная власть находится у женщин. Враждовать с ними не с руки даже Зеленскому.* запрещённая в РФ организация** внесён в РФ в список экстремистов и террористовЧитайте также: Зеленский украл Рождество у украинцев. Зачем "Гринч" переписывает сакральный календарь

