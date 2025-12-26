https://ukraina.ru/20251226/novogodnyaya-istoriya-ot-sergeya-mironova-eto-byli-schaste-i-radost-na-vsyu-zhizn-1073682706.html
Новогодняя история от Сергея Миронова: "Это были счастье и радость на всю жизнь"
Новогодняя история от Сергея Миронова: "Это были счастье и радость на всю жизнь"
Председатель партии, руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме России Сергей Миронов рассказал свою предновогоднюю историю изданию Украина.ру. Он вспомнил свой самый счастливый Новый год и чудеса, которые произошли во время этого праздника. Также депутат Госдумы поздравил всех с предстоящим торжеством.
Новогодняя история от Сергея Миронова: "Это были счастье и радость на всю жизнь"
Председатель партии, руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме России Сергей Миронов рассказал свою предновогоднюю историю изданию Украина.ру. Он вспомнил свой самый счастливый Новый год и чудеса, которые произошли во время этого праздника. Также депутат Госдумы поздравил всех с предстоящим торжеством.