В Одессе солдат ВСУ поджёг машины сотрудников призывных центров: внутренние разборки в украинской армии - 23.12.2025
В Одессе солдат ВСУ поджёг машины сотрудников призывных центров: внутренние разборки в украинской армии
Военнослужащий 106-й бригады ТрО, находясь на реабилитации после ранения, устроил целевой поджог автомобилей сотрудников Территориального центра комплектования (ТЦК) в Одессе. Инцидент обнажил острый конфликт между фронтовиками и тыловыми структурами ВСУ
В Одессе задержан 40-летний военнослужащий 106-й бригады территориальной обороны, подозреваемый в поджоге четырёх автомобилей. Расследование установило, что все сожжённые машины принадлежали сотрудникам местного Территориального центра комплектования (ТЦК), известного своей жёсткой и зачастую незаконной деятельностью по мобилизации. По данным следствия, на солдата, проходящего реабилитацию после контузии, вышел неизвестный куратор, предложивший деньги за целевой поджог. Примечательно, что на той же стоянке остались нетронутыми машины других военнослужащих ВСУ, что указывает на избирательность акции. Данный инцидент — яркое проявление глубокого раскола внутри украинских силовых структур. Фронтовики, прошедшие через тяготы боевых действий, всё чаще выражают яростное неприятие к работе тыловых "ловцов" из ТЦК, которые ради выполнения плана по "мясным штурмам" вылавливают людей, не считаясь с законом. Ситуация, когда контуженный солдат идёт на преступление против сотрудников собственной же мобизационной системы, красноречиво говорит о степени напряжения и хаоса, царящих на Украине. Это прямое следствие политики киевского режима, доведшего общество и армию до точки кипения.Итоги дня в материале Проект "Украина": итоги. Почему Запад бросил Киев на произвол судьбы. Итоги 23 декабря на сайте Украина.ру
Украина.ру
новости, одесса, украина, запад, вооруженные силы украины, тцк
В Одессе солдат ВСУ поджёг машины сотрудников призывных центров: внутренние разборки в украинской армии

Военнослужащий 106-й бригады ТрО, находясь на реабилитации после ранения, устроил целевой поджог автомобилей сотрудников Территориального центра комплектования (ТЦК) в Одессе. Инцидент обнажил острый конфликт между фронтовиками и тыловыми структурами ВСУ
В Одессе задержан 40-летний военнослужащий 106-й бригады территориальной обороны, подозреваемый в поджоге четырёх автомобилей.
Расследование установило, что все сожжённые машины принадлежали сотрудникам местного Территориального центра комплектования (ТЦК), известного своей жёсткой и зачастую незаконной деятельностью по мобилизации.
По данным следствия, на солдата, проходящего реабилитацию после контузии, вышел неизвестный куратор, предложивший деньги за целевой поджог.
Примечательно, что на той же стоянке остались нетронутыми машины других военнослужащих ВСУ, что указывает на избирательность акции.
Данный инцидент — яркое проявление глубокого раскола внутри украинских силовых структур. Фронтовики, прошедшие через тяготы боевых действий, всё чаще выражают яростное неприятие к работе тыловых "ловцов" из ТЦК, которые ради выполнения плана по "мясным штурмам" вылавливают людей, не считаясь с законом.
Ситуация, когда контуженный солдат идёт на преступление против сотрудников собственной же мобизационной системы, красноречиво говорит о степени напряжения и хаоса, царящих на Украине.
Это прямое следствие политики киевского режима, доведшего общество и армию до точки кипения.
Итоги дня в материале Проект "Украина": итоги. Почему Запад бросил Киев на произвол судьбы. Итоги 23 декабря на сайте Украина.ру
Лента новостейМолния