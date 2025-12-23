https://ukraina.ru/20251223/nikolaev-stanet-vitovkoy-belgorod--akkermanom-kakie-esche-goroda-khotyat-pereimenovat-na-ukraine-1073550969.html

Николаев станет Витовкой, Белгород – Аккерманом. Какие еще города хотят переименовать на Украине

На Украине готовятся очередные переименования городов. Националистическая общественность областного центра Хмельницкий требует вернуть ему название Проскуров – мотивируя это тем, что советские власти переименовали город по случаю трехсотлетия Переяславской рады, где было принято решение о воссоединении Украины с Россией.

После изменения названия Переяслава-Хмельницкого, от которого недавно отрезали вторую составную часть – обвиняя гетмана Богдана в предательском сговоре с Москвой – судьба города Хмельницкий, фактически решена. Предложения о его переименовании, поддержанное петицией в интернете, должна будет рассмотреть Верховная Рада. И депутатов вряд ли остановит тот факт, что название Проскурова ассоциируется во всем мире с кровавым еврейским погромом, устроенном петлюровскими войсками во время празднования шаббата – когда воинство атамана зверски вырезало здесь несколько тысяч местных жителей.Под вопросом находится и судьба установленного в Киеве памятника Богдану Хмельницкому – ведь он был торжественно открыт в 1888 году, и определенно относится к "имперскому наследию", с которым пламенно сражаются украинские власти. Тем более, что этот монумент упоминается в книгах фактически запрещенного сегодня Булгакова.В Киевсовете хотят "уравновесить" "неоднозначную" историческую фигуру Богдана, установив у подножия монумента статую Ивана Мазепы, и водрузив на него новую табличку, с критикой последствий Переяславской Рады, которая якобы принесла украинцам неисчислимые бедствия.Все говорит о том, что режим Зеленского готовит в ближайшее время новую полномасштабную кампанию, направленную на уничтожение культурно-исторического наследия предыдущих поколений.Об этом свидетельствует недавнее решение Киевсовета, который постановил снести памятники Михаилу Булгакову и Анне Ахматовой, демонтировать мемориальную доску Петру Чайковскому и убрать упоминание Балтики с оформления построенного в советское время Житнего рынка.Острые на язык блогеры сравнили это с известным поступком персидского царя Ксеркса, который приказал высечь не понравившееся ему море. Однако инициатива киевских чиновников нашла на Банковой полное понимание – хотя Зеленский когда-то заверял украинцев в том, что не собирается бороться с Булгаковым. А декоммунизация переименованных в шаги копеек, которые, фактически, вышли из оборота вследствие растущей инфляции, была поддержана на днях голосованием в украинском парламенте.Чем хуже дела на рвущемся по швам фронте, чем больше проблем в полуразвалившейся экономике, тем активнее будут переписывать последние страницы недодекоммунизированной истории. Потому что украинские власти видят в подобных действиях проверенный способ компенсировать реальные болезненные проблемы, продемонстрировав националистической общественности "перемогу" – хотя бы в виде победы над исконными названиями городов, построенных еще в XVIII веке.Националисты на полном серьезе собираются декоммунизировать Николаев. Как известно, этот город получил свое название в 1789 году, в память о событиях русско-турецкой войны, когда российская армия взяла штурмом расположенную по соседству Очаковскую крепость – в день святителя Николая Мирликийского. А этот исторический факт раздражает патриотических "активистов", заставляя их мифологизировать прошлое причерноморского города."До последнего времени восприятие истории возникновения Николаева нам диктовала Российская империя. Как нам рассказывали в школе: было Дикое поле, пришли русские солдаты и построили судостроительный завод. Но еще в 1399 году великий литовский князь Витовт построил здесь городок Витовку. Я считаю, что наш город возник не 226 лет назад, а возник в 1399 году и ему не 226, а 616 лет", – заявляет украинский псевдоисторик Вадим Юрлов.А доктор исторических наук, проректор Черноморского университета в Николаеве Юрий Котляр говорит о том, что город корабелов якобы основали даже не при Витовте, а при Конане-варваре и Гомере."Это поселение существовало еще с XIII века до новой эры. В "Одиссее" указывается о существовании примерно в этом районе так называемого города мужей киммерийских. Он имел ограду, мост, ритуальные сооружения и был важным торговым центром. Это могла быть столица киммерийцев. Возможно, даже выходцы из этого города участвовали в походе на знаменитую Трою", – рассказывает украинцам этот горе-профессор, который продал науку и здравый смысл, отказавшись от них за пайку от националистического режима.Под угрозой и Никополь, которому собираются вернуть "историческое" и "национальное" название Мыкитин Риг. Хотя на самом деле никакого города с таким названием никогда не существовало. Кроме того, националисты требуют переименовать Херсон, утверждая, что на его месте якобы находилось казацкое поселение Белиховичи, разрушенное по приказу Потемкина и Екатерины II. Они настойчиво называют Одессу Гаджибеем – в честь находившегося неподалеку турецкого форта – или, опять-таки, искусственно удревняют ее историю до античных времен, чтобы очистить ее от всего российского.Наконец, инициативные патриоты собираются декоммунизировать Белгород-Днестровский – мотивируя это тем, что город получил нынешнее название при советской власти, в 1944 году, называясь до этого то Четатей-Албэ, то Аккерманом."Сталин приказал переименовать город Белгород в Белгород-Днестровский, так, чтобы отличать от российского Белгорода", – возмущается по этому поводу глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов. А это значит, что скоро этот город будет снова называться по-турецки – назло Москве.Маховик уничтожения исторической памяти, запущенный на Украине еще в 2014 году не может остановиться сам по себе. В так называемой декоммунизации задействованы тысячи профессиональных "активистов", которые зарабатывают на вандализме деньги и делают за счет него политическую карьеру. Эта публика всегда найдет, что отменить и переименовать. Множество таких предложений обсуждают прямо сейчас – и рано или поздно они получат поддержку в верхах украинской власти.Наблюдая за происходящим на Украине культурным погромом, можно не сомневаться – местные власти переименуют все топонимы, которые несут на себе следы недавнего прошлого. Такова логика существования режима, существующего за счет отрицания истории собственного народа и обреченного оставить после себя настоящее Дикое поле, полностью зачищенное от исторической правды.О том, как на Украине решили отказаться от традиционных православных праздников и Нового года - в статье "Зеленский украл Рождество у украинцев. Зачем "Гринч" переписывает сакральный календарь"

