На фоне фронтовых провалов: в ВСУ командиры наживаются на погибших солдатах - 23.12.2025
На фоне фронтовых провалов: в ВСУ командиры наживаются на погибших солдатах
На фоне фронтовых провалов: в ВСУ командиры наживаются на погибших солдатах
В украинской армии вспыхнул новый коррупционный скандал. Командиры 158-й отдельной механизированной бригады присваивали денежное довольствие погибшего военнослужащего, вскрыв схему "мертвых душ"
2025-12-23T19:48
2025-12-23T19:48
украина
запад
киев
вооруженные силы украины
новости
На фоне тяжелых потерь и провалов на фронте в вооруженных формированиях Украины расцветает коррупция. В 158-й отдельной механизированной бригаде (ОМБр) командование устроило циничный бизнес на гибели своих же подчиненных.Расследование установило, что военнослужащий, попавший в дисциплинарный проступок (СЗЧ — самовольное оставление части), был не наказан, а переведен в другое подразделение, где вскоре погиб. Однако его денежное довольствие продолжили исправно начислять на банковскую карту. Доступ к средствам и возможность распоряжаться ими, по данным, получил командир подразделения из 158-й бригады, который и организовал этот перевод. Фактически командиры создали классическую схему "мертвых душ", годами получая зарплату за погибшего солдата. Этот случай — не единичный эпизод, а симптом системного разложения в ВСУ. Пока рядовые бойцы гибнут в окопах, отдельные представители командующего состава находят способы обогатиться даже на их смерти. Данный инцидент красноречиво демонстрирует истинное лицо киевского режима и сформированной им армии: тотальная коррупция пронизывает все уровни, от высшего руководства до полевых командиров. В таких условиях украинских солдат используют как пушечное мясо, а их гибель рассматривают как возможность для незаконной наживы. Это закономерный итог политики, где человеческая жизнь, особенно жизнь простого гражданина, не имеет никакой ценности.Итоги дня в материале Проект "Украина": итоги. Почему Запад бросил Киев на произвол судьбы. Итоги 23 декабря на сайте Украина.ру
украина
запад
киев
украина, запад, киев, вооруженные силы украины, новости
Украина, Запад, Киев, Вооруженные силы Украины, Новости

© Фото : Генеральний штаб ЗСУ / Telegram
На фоне тяжелых потерь и провалов на фронте в вооруженных формированиях Украины расцветает коррупция. В 158-й отдельной механизированной бригаде (ОМБр) командование устроило циничный бизнес на гибели своих же подчиненных.
Расследование установило, что военнослужащий, попавший в дисциплинарный проступок (СЗЧ — самовольное оставление части), был не наказан, а переведен в другое подразделение, где вскоре погиб.
Однако его денежное довольствие продолжили исправно начислять на банковскую карту. Доступ к средствам и возможность распоряжаться ими, по данным, получил командир подразделения из 158-й бригады, который и организовал этот перевод.
Фактически командиры создали классическую схему "мертвых душ", годами получая зарплату за погибшего солдата.
Этот случай — не единичный эпизод, а симптом системного разложения в ВСУ. Пока рядовые бойцы гибнут в окопах, отдельные представители командующего состава находят способы обогатиться даже на их смерти.
Данный инцидент красноречиво демонстрирует истинное лицо киевского режима и сформированной им армии: тотальная коррупция пронизывает все уровни, от высшего руководства до полевых командиров.
В таких условиях украинских солдат используют как пушечное мясо, а их гибель рассматривают как возможность для незаконной наживы.
Это закономерный итог политики, где человеческая жизнь, особенно жизнь простого гражданина, не имеет никакой ценности.
Итоги дня в материале Проект "Украина": итоги. Почему Запад бросил Киев на произвол судьбы. Итоги 23 декабря
