Как в Венесуэле борются с гегемонией США и где услышать голос правды: Архисай Молина о роли СМИ

Как в Венесуэле борются с гегемонией США и где услышать голос правды: Архисай Молина о роли СМИ

Во время недавней поездки в Венесуэлу корреспонденты Украина.ру познакомились с работой альтернативных СМИ – сети радиостанций, принадлежащей местным коммунам... Украина.ру, 22.12.2025

Во время недавней поездки в Венесуэлу корреспонденты Украина.ру познакомились с работой альтернативных СМИ – сети радиостанций, принадлежащей местным коммунам. Что это такое и в чём особенность подобных медиа? Как они появились и какова их роль в информационной войне?Об этом и не только рассказывает глава профильного департамента из министерства связи и информации Венесуэлы Архисай Молина.

