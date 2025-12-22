Как в Венесуэле борются с гегемонией США и где услышать голос правды: Архисай Молина о роли СМИ - 22.12.2025 Украина.ру
Как в Венесуэле борются с гегемонией США и где услышать голос правды: Архисай Молина о роли СМИ
Во время недавней поездки в Венесуэлу корреспонденты Украина.ру познакомились с работой альтернативных СМИ – сети радиостанций, принадлежащей местным коммунам. Что это такое и в чём особенность подобных медиа? Как они появились и какова их роль в информационной войне?Об этом и не только рассказывает глава профильного департамента из министерства связи и информации Венесуэлы Архисай Молина.
Как в Венесуэле борются с гегемонией США и где услышать голос правды: Архисай Молина о роли СМИ

10:06 22.12.2025
 
Во время недавней поездки в Венесуэлу корреспонденты Украина.ру познакомились с работой альтернативных СМИ – сети радиостанций, принадлежащей местным коммунам. Что это такое и в чём особенность подобных медиа? Как они появились и какова их роль в информационной войне?
Об этом и не только рассказывает глава профильного департамента из министерства связи и информации Венесуэлы Архисай Молина.
