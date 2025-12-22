https://ukraina.ru/20251222/kak-v-venesuele-boryutsya-s-gegemoniey-ssha-i-gde-uslyshat-golos-pravdy-arkhisay-molina-o-roli-smi-1073465254.html
Как в Венесуэле борются с гегемонией США и где услышать голос правды: Архисай Молина о роли СМИ
Как в Венесуэле борются с гегемонией США и где услышать голос правды: Архисай Молина о роли СМИ - 22.12.2025 Украина.ру
Как в Венесуэле борются с гегемонией США и где услышать голос правды: Архисай Молина о роли СМИ
Во время недавней поездки в Венесуэлу корреспонденты Украина.ру познакомились с работой альтернативных СМИ – сети радиостанций, принадлежащей местным коммунам... Украина.ру, 22.12.2025
2025-12-22T10:06
2025-12-22T10:06
2025-12-22T10:06
видео
венесуэла
сша
украина
сми
медиа
радио
информационная война
информация
латинская америка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/16/1073469816_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c4ce3dccc30e94f7b81f7e8cbad370d1.png
Во время недавней поездки в Венесуэлу корреспонденты Украина.ру познакомились с работой альтернативных СМИ – сети радиостанций, принадлежащей местным коммунам. Что это такое и в чём особенность подобных медиа? Как они появились и какова их роль в информационной войне?Об этом и не только рассказывает глава профильного департамента из министерства связи и информации Венесуэлы Архисай Молина.
венесуэла
сша
украина
латинская америка
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/16/1073469816_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f1f147e0bcc811a121c9a5fcac52e42b.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, венесуэла, сша, украина, сми, медиа, радио, информационная война, информация, латинская америка, видео
Видео, Венесуэла, США, Украина, СМИ, медиа, радио, информационная война, информация, Латинская Америка
Как в Венесуэле борются с гегемонией США и где услышать голос правды: Архисай Молина о роли СМИ
Во время недавней поездки в Венесуэлу корреспонденты Украина.ру познакомились с работой альтернативных СМИ – сети радиостанций, принадлежащей местным коммунам. Что это такое и в чём особенность подобных медиа? Как они появились и какова их роль в информационной войне?
Об этом и не только рассказывает глава профильного департамента из министерства связи и информации Венесуэлы Архисай Молина.