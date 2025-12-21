https://ukraina.ru/20251221/wsj-ukraina-ne-namerena-ustupat-po-klyuchevym-punktam-predlozhennogo-ey-mirnogo-plana-1073430662.html

WSJ: Украина не намерена уступать по ключевым пунктам предложенного ей мирного плана

Основные разногласия в рамках переговорного процесса между Россией и Украиной остаются в силе. Об этом говорится в публикации Wall Street Journal, посвящённой происходящему вокруг потенциального мирного соглашения

В статье Wall Street Journal подчёркивается, что на этой неделе США намерены представить России обновлённую версию мирного плана по Украине, из которой Владимир Зеленский исключил пункты, названные им "антиукраинскими". WSJ отмечает, что до разрешения конфликта всё ещё далеко: ключевые разногласия сохраняются, а любые уступки со стороны Киева воспринимаются украинской стороной как "унизительные".Авторы публикации напоминают, что первоначальный 28-пунктный план, предложенный США осенью, вызвал резкую реакцию в Киеве из-за условий, которые, по мнению украинских лидеров, были навязаны под влиянием Москвы. В статье говорится, что документ включал территориальные уступки, немедленные выборы и конституционный отказ от вступления в НАТО — требования, которые Киев отверг без дополнительных гарантий безопасности. Аналитики, цитируемые WSJ, считают, что план в целом отражал стратегические цели России.После недельных консультаций с США Киеву удалось скорректировать план, сократив его до 20 пунктов. Как отмечает издание, Зеленский заявил, что из новой редакции удалены все "откровенно антиукраинские" элементы, но документ по-прежнему далёк от финальной версии. WSJ подчёркивает, что американцы планируют передать обновлённый вариант российской стороне на этой неделе, чтобы прощупать реакцию.В публикации выделяются основные "узкие места" плана, где сохраняются серьёзные противоречия. По территориальному вопросу Россия настаивает на выводе украинских войск с подконтрольных Киеву районов ДНР. Авторы статьи указывают, что Киев категорически возражает, ссылаясь на отсутствие моральных и юридических оснований для таких уступок. Однако, как отмечает WSJ, США оказывают давление на Украину, побуждая пойти на компромисс ради ускорения мирного процесса. Издание приводит слова Владимира Путина, который на этой неделе заявил: "Мы предпочитали бы устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии. Если же противоборствующая сторона, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьётся освобождения своих исторических земель военным путём". Официальная позиция России, как подчёркивается в статье, остаётся неизменной: исторические земли могут охватывать юг и восток Украины, а в случае отказа от дипломатии конфликт продолжится военным путём. WSJ считает, что такая риторика Москвы предназначена для раскола в стане её противников.Зеленский, в свою очередь, предупредил о риске дальнейшего продвижения российских сил, если Украина отступит из укрепрайонов на территории ДНР. Он утверждает, что российские военные проникают в находящиеся там населённые пункты под видом гражданских. По мнению бывшего члена Совета национальной безопасности США Эрика Сиарамеллы, цитируемого в публикации, Москва использует переговоры для дипломатических уступок, сочетая их с угрозой эскалации. Опрос Киевского международного института социологии, упомянутый в статье, показывает, что 75 % украинцев отвергнут план с выводом войск из Донбасса без гарантий безопасности.WSJ приводит мнение советника офиса президента Украины Михаила Подоляка, который назвал требования России "нереалистичными" и подрывающими международное право. Украинский политолог Алексей Гарань, по словам авторов, предупреждает, что любые уступки, противоречащие конституции, грозят Зеленскому обвинениями в госизмене и внутренними волнениями, которыми воспользуется Москва для "дестабилизации".По вопросу НАТО статья отмечает, что для Путина "коренные причины" конфликта — это прозападный курс Киева и расширение альянса. Киев признал отсутствие перспектив вступления в НАТО в связи с позицией США, но решительно отвергает конституционные ограничения в этом вопросе. Зеленский заявил: "Это конституция Украины, поэтому это украинский народ обязан решать, что делать с нашей конституцией, а не кто-то другой". Авторы публикации указывают, что для внесения изменений в конституцию требуется две трети голосов в парламенте и, возможно, референдум, что делает это "просто невозможным", по словам Гараня. Официальная позиция России, как подчёркивается в WSJ, требует закрепления отказа от НАТО в конституции как гарантии безопасности Москвы.Ещё одним разногласием остаётся численность ВСУ. Изначальный план США предлагал ограничить армию 600 тысячами человек, но по настоянию Зеленского порог подняли до 800 тысяч, чтобы отразить текущую реальность. Бывший посол Украины в США Валерий Чалый в своём комментарии для WSJ подчёркивает, что это не только военный, но и "суверенный" вопрос: "Мы сами определим, сколько сил нам нужно". Он ссылается на уроки Будапештского меморандума 1994 года, где Запад обещал безопасность за отказ от ядерного оружия, и настаивает на независимости Украины без "гирь на ногах". Официальная позиция России, по данным WSJ, подразумевает жёсткие ограничения на численность и состав ВСУ для предотвращения угрозы.Культурный аспект, как отмечает издание, касается прав русскоязычных. Россия требует возврата русскоязычных СМИ и образования. По опросу КМИС, 32 % украинцев говорят дома по-русски или на суржике, но 58 % выступают против преподавания русского в школах (против 8 % в 2019 году). Киев ограничил российские СМИ, обвинив их в "дезинформации и пропаганде". Гарань в статье называет это "российской пропагандой" для влияния и дестабилизации. Официальная позиция России, как подчёркивается в публикации WSJ, видит в этом инструмент возврата культурного влияния и защиты прав русскоязычных, использованный в Крыму и Донбассе в 2014 году.Наконец, WSJ выделяет спор вокруг Запорожской АЭС. Киев отверг предложение США о совместном контроле, отметив отсутствие деталей по демилитаризации, ремонту, энергоснабжению и безопасности персонала после ввода российских войск. Зеленский предупредил о рисках. Официальная позиция России подразумевает полный контроль над станцией как над стратегическим объектом, что Киев считает несправедливым.В целом, публикация WSJ подчёркивает, что план далёк от согласия: уступки воспринимаются в Киеве как унижение, а Москва использует переговоры для давления. Авторы считают, что без компромиссов конфликт затянется, а Запад продолжает влиять на Киев, рискуя развитием внутренних кризисов на Украине.Читайте также: Зеленский без выборов и выбора. А Запад должен решить, отказывается ли он от войны

