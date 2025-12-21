https://ukraina.ru/20251221/amerikanskie-politologi-soyuzniki-ssha-uzhe-ne-mogut-polagatsya-na-vashington-iz-za-trampa-1073432799.html

Американские политологи: Союзники США уже не могут полагаться на Вашингтон из-за Трампа

Американские политологи: Союзники США уже не могут полагаться на Вашингтон из-за Трампа

Союзники США должны перестать во всём на них надеяться и выработать "план Б", пишет Foreign Affairs

В статье журнала Foreign Affairs (издание американского Совета по международным отношениям - ред.) под названием "Союзники после Америки" (авторы Филип Гордон и Мара Карлин, сотрудники администраций Обамы и Байдена, эксперты Брукингского института, одного из старейших и влиятельнейших аналитических центров США - ред.) анализируется, как второй срок президента Дональда Трампа развеял иллюзии сателлитов США о надёжности американской помощи и поддержке текущего глобального порядка. Авторы утверждают, что в окружении Трампа больше нет "глобалистов", которые могли бы сдерживать его изоляционистские устремления, поэтому усилия европейских и азиатских лидеров, намеревающихся "купить" лояльность Вашингтона — это лишь попытка отсрочить неизбежные изменения в действующих альянсах.В публикации отмечается, что первый год второго срока Трампа окончательно показал: ушли времена, когда союзники могли рассчитывать на США как на гаранта текущего мирового порядка. Авторы напоминают, что на протяжении 80 лет после Второй мировой войны американские президенты (за частичным исключением в виде первого срока Трампа) в той или иной степени поддерживали защиту союзников, сдерживание "агрессии", свободу судоходства и торговли, а также международные институты и правила. Foreign Affairs подчёркивает, что американские лидеры не всегда были последовательны, но все они признавали: мир безопаснее и выгоднее для США, если Америка вкладывает ресурсы в эти цели. Во втором сроке Трампа такая позиция отсутствует.Авторы считают, что отказ Трампа от традиционной американской внешней политики приведёт к серьёзным последствиям для мирового порядка и стран, десятилетиями полагавшихся на Вашингтон. В статье говорится, что у союзников нет чёткого "плана Б": они не готовы к миру без американской защиты или, более того, к враждебности со стороны США. Публикация указывает, что годы зависимости, внутренние разногласия, региональные противоречия и приоритет социальных расходов над обороной оставили их без реальных альтернатив на ближайшее время.Foreign Affairs описывает, как союзники США сейчас тянут время: льстят Трампу, дарят ему подарки, приглашают на роскошные мероприятия, обещают увеличить оборонные расходы, соглашаются на неравные торговые сделки, обещают инвестиции в США и подчёркивают жизнеспособность альянсов — в надежде, что после Трампа придёт президент, верный традиционной глобалистской и экспансионистской роли Америки.Однако, как отмечают авторы, такие надежды — самообман: Трамп будет у власти ещё три года, и этого достаточно для дальнейшей деградации альянсов с участия США и использования образовавшегося вакуума их противниками. В статье подчёркивается, что те, кто верит в альянсы, глобальные правила и американскую заинтересованность в партнёрствах, могут надеяться на временность подхода Трампа, но это представляет собой большой риск. Авторы утверждают, что Трамп отражает и формирует отношение американского общества к внешней политике: неудачные интервенции, дефицит бюджета, долги и фокус на внутренних делах сделали американцев менее готовыми нести бремя глобального лидерства.В публикации объясняется отличие второго срока Трампа от первого: в первом Трамп был новичком, осторожным в действиях и окружённым традиционалистами, верившими в глобальную роль США. Он задумывал вывод американских войск из ряда стран, в том числе и европейских, но не пошёл на это из-за сопротивления советников. Foreign Affairs отмечает, что во втором сроке "глобалистов" в администрации нет, Трамп окружён людьми, видящими обязательства за рубежом как бремя. Вице-президент Дж. Д. Вэнс, министр обороны Пит Хегсет и директор разведки Тулси Габбард — ветераны Ирака с недоверием к внешней элите. Госсекретарь Марко Рубио подавил свои прежние взгляды ради доверия Трампа.Авторы считают, что мировоззрение администрации отражает убеждения Трампа: альянсы — ненужное бремя, с "автократиями" иметь дело проще, открытая торговля несправедлива, США - самодостаточная страна, а великие державы вправе доминировать над слабыми соседями. Послевоенный порядок, построенный вокруг "демократических" союзников под американской защитой, уходит.В статье подробно разбирается текущий американский подход к Европе и НАТО: Трамп обусловливает гарантию статьи 5 "оплатой счетов", более того, он угрожал захватом Гренландии (территории Дании, члена НАТО). Вэнс вообще скептичен по отношению к вопросам европейской безопасности. Администрация Трампа вывела из-за рубежа часть войск, прекратила помощь граничащим с Россией странам, проигнорировала якобы имевшие место нарушения воздушного пространства союзников российскими дронами.Foreign Affairs указывает, что азиатские партнёры тоже обеспокоены: приоритет США — внутренние дела и Западное полушарие. Трамп поддерживает действующие партнёрства, но может подчинить их идее сделки с Китаем, ограничивая помощь Тайваню и Южной Корее. На Ближнем Востоке Трамп поддерживает Израиль и Катар, но избегает серьёзных конфликтов с крупными державами, как в случае с Ираном.Авторы отмечают, что союзники не готовы к самоустранению США: европейские расходы на оборону выросли мало, а "стратегическая автономия" Франции не получила поддержки. Азиатские и ближневосточные партнёры фокусировались на сохранении связей с США, а не на альтернативах им.В публикации описывается, как союзники задабривают Трампа: НАТО обещало выделить 5 % ВВП на оборону к 2035 году, лидеры международных организаций и стран-сателлитов (Рютте, Такаити, Ли Чжэ Мён) льстят ему. Вашингтону делаются экономические уступки: невыгодные сделки, инвестиции, закупки американского оружия и энергоносителей — чтобы избежать торговых войн и сохранить безопасность.Foreign Affairs считает, что лесть не обеспечит устойчивой поддержки: Трамп меркантилен и верен только себе. Авторы предупреждают о риске, что бывшие союзники увидят в США не просто ненадёжного, а враждебного партнёра — доверие к нему рухнуло (согласно последним опросам, Трампу не доверяет большинство в 24 странах).В статье говорится, что союзники США вряд ли объединятся с Китаем или Россией в рамках БРИКС из-за разногласий, но политика Трампа в духе "Америка прежде всего" может заставить их дистанцироваться от Вашингтона. Авторы отмечают усилия по обретению самодостаточности: рост расходов, региональное сотрудничество, развитие оборонной промышленности (ЕС ограничивает закупки в США, Дания выбрала европейские системы ПВО).Foreign Affairs предупреждает о ядерных рисках: в Южной Корее 70 % выступают за собственное ядерное оружие, в Японии также растёт поддержка этой идеи, в Европе обсуждают французско-британский "зонтик", Польша и Саудовская Аравия тоже ищут варианты.В публикации подчёркивается возможный экономический эффект происходящего: союзники могут создавать альтернативы американским соглашениям (как после TPP — RCEP без США). Авторы сравнивают нынешние процессы с началом XX века: изоляционизм США проложил путь событиям 1930-х.Foreign Affairs заключает, что никто не желает конца альянсов под американских руководством, действовавших десятилетиями, несмотря на издержки. Но на их сохранение рассчитывать нельзя: вторая администрация Трампа не защищает систему, и следующий президент может не изменить курс. Союзники должны продолжать сотрудничать с США, но при этом разрабатывать "план Б", резюмируют Гордон и Карлин.Читайте также: Западные политики ищут варианты для признания поражения России. Но им мешает Трамп

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

