Кому горе, а кому и прибыль: почему украинские беженцы возвращаются в прифронтовые города

Несмотря на все опасности боевых действий и жестокость украинских силовиков в прифронтовую полосу возвращаются мирные жители. Существование на западе страны для них оказалось не по карману

2025-12-20T12:01

2025-12-20T12:01

2025-12-20T13:03

В обнародованном на этой неделе 43-м отчёте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека указывалось, что на территориях, контролируемых украинскими властями, меры национальной безопасности привели к системным рискам для фундаментальных прав и свобод.Прежде всего речь идёт о применении уголовных статей о госизмене и коллаборационизме, которые, как отмечает УВКПЧ, широко используются и в отношении гражданских лиц. В ряде случаев основанием для уголовного преследования становятся публичные высказывания, интервью, публикации, активность в сети.При этом обратили внимание в УВКПЧ и на проблему судебных процессов по делам, связанным с нацбезопасностью, а именно: такие заседания закрыты, доступ для общественности и СМИ на них ограничен, а широкое использование, как утверждается, секретных материалов затрудняет независимую проверку доказательств и подрывает доверие к правосудию.Всё вышеуказанное касается всей территории Украины. При этом ранее даже в украинских СМИ неоднократно поднимался вопрос отношения украинских силовиков к тем, кто проживает в зоне боевых действий или в непосредственной близости от неё. Если вкратце, то украинские военные и силовики считают мирных жителей "ждунами" — теми, кто симпатизирует армии России, ждёт её."Ждуны — не ждуны...""Ждуны — не ждуны... Кто это вообще придумал, "ждуны"? Я — гражданин этого города, я здесь родился, я здесь и сдохну", — заявлял почти год тому назад в комментарии "Суспільне" житель Димитрова (укр. Мирноград — Ред.) по имени Виталий.Сам Виталий не горел желанием покидать родной город."Куда выезжать? Кто нас там ждёт?" — задавал он вопрос журналистке.Впрочем, были и те, кто эвакуировался. Согласно приведённым в докладе УВКПЧ данным, с 1 июня по 30 ноября 2025 года прифронтовые территории на Украине покинули более 130 тыс. человек.Однако, продолжили авторы доклада, часть выехавших вернулась. И тому была весомая причина."Продала обручальное кольцо"Как указывают в ООН, после эвакуации переселенцы сталкиваются с серьёзными экономическими проблемами, а именно — "более высокой стоимостью жизни в более безопасных районах, в частности из-за высокой арендной платы, которую их доходы не могли покрыть".Согласно оценке УВКПЧ, система размещения переселенцев "не обеспечивает устойчивых решений"."Не все транзитные центры были доступными <...> Наблюдался серьёзный дефицит доступного долгосрочного жилья", — указывалось в докладе.В УВКПЧ также отметили, что участвующие в эвакуации и размещении людей неправительственные организации продолжали сталкиваться с нехваткой финансирования и трудностями в поиске жилья, отвечающего особым потребностям пожилых людей и лиц с инвалидностью.Итог был предсказуем."Некоторые внутренне перемещённые лица рассматривали возможность возвращения или возвращались в небезопасные районы из-за отсутствия средств к существованию", — сообщили в ООН.Эта проблема не нова. Более того, в украинских СМИ поднимался вопрос о том, кто наживается на бедах переселенцев.Ещё в 2022 году даже украинские волонтёры признавали: их соотечественники дерут втридорога с попавших в беду сограждан."Я могу вас привезти к людям, показать, где мама с тремя детьми вернулась сюда (в Славянск — Ред.) потому, что она жила там (на Западной Украине — Ред.), она продала с себя золото, которое у неё было, у неё "обручалки" даже нет сейчас. А всё потому, что она приехала туда и ей в два раза арендную плату подняли и жить ей надо было за что-то. Всё. И таких примеров у нас очень много", — рассказывал летом 2022 года в комментарии BIHUS.Info украинский военный капеллан Геннадий.В том же материале цитировалась и жительница Славянска Татьяна."Как куда-то ехать, то кто нас где ждёт? Нет ни родичей в таких местах. Поэтому здесь находимся. Есть, за кем смотреть: собачка. И брат у меня инвалид 2-й группы. Не сможем мы никуда выехать", — говорила она на украинском языке.Примечательно, что проговариваются о том, как наживаются на бедах сограждан на Западной Украине, даже украинские патриоты. Притом во время дискуссии, посвящённой другим темам. Так, когда одна из жительниц Киева, комментируя языковой скандал в детском саду во Львове, напомнила, что сами львовяне в своё время ездили на заработки в Москву, а также охотно принимали русскоязычных туристов, сдавая им своё жильё, ей ответили, что сейчас цены во Львове — не каждому по карману."Во Львове сейчас такие цены на хаты, что не каждый кацап себе может позволить, как это было до 2014 года", — заявил один из комментаторов.Отражается это и на благосостоянии жителей этого региона.Где живут миллионерыВ среду, 17 декабря, Главное управление Государственной налоговой службы во Львовской области сообщило: количество миллионеров в регионе возросло. По состоянию на 1 декабря 1665 граждан задекларировали доход свыше 1 млн грн. (около 2 млн руб. — Ред.) и определили налоговые обязательства по НДФЛ — 250,3 млн грн. (около 500,6 млн руб. — Ред.) и военного сбора — 37 млн грн. (около 74 млн руб. — Ред.)."По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество миллионеров увеличилось на 538 миллионеров, НДФЛ — на 106,4 млн грн. (около 212,8 млн руб. — Ред.) больше и военного сбора — на 14,7 млн грн (около 29,4 млн руб. — Ред.)", — отмечалось в сообщении налоговиков.Отчего в регионе выросло количество миллионеров в регионе не сообщалось. Однако стоит отметить, что ранее, в 2024 году издание "Эспрессо" со ссылкой на тех же налоговиков сообщало: в регионе 903 человека задекларировали за 2023 год доходы, которые превышают 1 млн грн. А вот в 2021 году количество таких людей составляло всего 405 человек. Таким образом, с начала СВО количество миллионеров в регионе выросло в 2,2 раза. Наибольшая сумма, указанная в декларации за 2023 год составляла 354 млн грн. (около 708 млн руб. — Ред.). Больше всего миллионеров ожидаемо живёт во Львове."В соответствии с поданными декларациями, чаще всего доходы на сумму свыше миллиона гривен в 2023 году получали от: наследства, дарения — 315 лиц, иностранные доход — 154 человека, инвестиционная прибыль — 132 лица, продажа имущества — 112 лиц, аренда — 97 человек", — писало издание.Под продажей имущества подразумевается в т.ч. и продажа недвижимости. Инвестиционная прибыль также может быть получена от инвестиций, средства на которые получали в т.ч. и сдавая помещения в аренду.Справедливости ради, увеличилось количество миллионеров и в другом западном регионе — на Закарпатье. Как сообщило в феврале 2025 года ГУ ГНС в Закарпатской области, в 2024 году 148 местных жителей задекларировали доход свыше 1 млн грн."Вместе эти плательщики задекларировали доход 558,3 млн грн. (1116,6 млн руб. — Ред.), из которых самостоятельно выведено к уплате 24,6 млн грн. (около 49,2 млн руб. — Ред.) НДФЛ и 2,6 млн грн. (около 5,2 млн руб. — Ред.) военного сбора", — рассказывали налоговики.При этом в 2023 году в области было 94 миллионера. Большинство миллионеров, как и во Львовской области, проживают в столице региона.В общем, пока жители прифронтовых регионов страдают, их сограждане на Западной Украине чувствуют себя очень и очень неплохо.

