"Дроном может быть почти все": Широкорад раскрыл подход к созданию морских беспилотников

Массовость применения морских дронов достигается не за счет сложных новых образцов, а благодаря адаптации широко доступной техники. Философия их создания должна быть максимально простой и прагматичной. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и писатель Александр Широкорад

2025-12-21T04:45

Комментируя вопрос о конкретных моделях морских дронов, эксперт сделал акцент на принципиально ином подходе. "У нас почему-то считают, что для создания воздушного дрона нужно изготовить специальный летательный аппарат. На самом же деле дроном может быть все, что угодно", — заявил Широкорад.В качестве примера для морского театра он привел возможность использования старых судов. "Можно любой списанный буксир использовать в качестве дрона-камикадзе, чтобы он долбанул по танкеру или сухогрузу, который идет в Одессу", — пояснил военный историк.Кроме того, по мнению Широкорада, даже малые катера могут стать носителями серьезного вооружения. "Их можно использовать в качестве носителя ракет класса "воздух-земля" или РСЗО. Подошел такой катер на 40 километров к Одессе и долбанул снарядами от "Града", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Широкорад: России в ответ на атаки Запада в Черном море придется заминировать подходы к Одессе" на сайте Украина.ру.Таже о возможных мерах защиты против морского террора Украины — в материале Анны Черкасовой "Александр Михайлов: Запад подсовывает публике “ржавую селедку”, чтобы отвлечь от успехов РФ" на сайте Украина.ру.

