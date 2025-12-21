"Дроном может быть почти все": Широкорад раскрыл подход к созданию морских беспилотников - 21.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251221/dronom-mozhet-byt-pochti-vse-shirokorad-raskryl-podkhod-k-sozdaniyu-morskikh-bespilotnikov-1073300010.html
"Дроном может быть почти все": Широкорад раскрыл подход к созданию морских беспилотников
"Дроном может быть почти все": Широкорад раскрыл подход к созданию морских беспилотников - 21.12.2025 Украина.ру
"Дроном может быть почти все": Широкорад раскрыл подход к созданию морских беспилотников
Массовость применения морских дронов достигается не за счет сложных новых образцов, а благодаря адаптации широко доступной техники. Философия их создания должна быть максимально простой и прагматичной. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и писатель Александр Широкорад
2025-12-21T04:45
2025-12-21T04:45
новости
запад
одесса
россия
украина.ру
катер
дроны
рсзо
сво
дзен новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/100980/78/1009807872_0:108:3257:1940_1920x0_80_0_0_4633f6a3018f493aab5cc4a663f5d590.jpg
Комментируя вопрос о конкретных моделях морских дронов, эксперт сделал акцент на принципиально ином подходе. "У нас почему-то считают, что для создания воздушного дрона нужно изготовить специальный летательный аппарат. На самом же деле дроном может быть все, что угодно", — заявил Широкорад.В качестве примера для морского театра он привел возможность использования старых судов. "Можно любой списанный буксир использовать в качестве дрона-камикадзе, чтобы он долбанул по танкеру или сухогрузу, который идет в Одессу", — пояснил военный историк.Кроме того, по мнению Широкорада, даже малые катера могут стать носителями серьезного вооружения. "Их можно использовать в качестве носителя ракет класса "воздух-земля" или РСЗО. Подошел такой катер на 40 километров к Одессе и долбанул снарядами от "Града", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Широкорад: России в ответ на атаки Запада в Черном море придется заминировать подходы к Одессе" на сайте Украина.ру.Таже о возможных мерах защиты против морского террора Украины — в материале Анны Черкасовой "Александр Михайлов: Запад подсовывает публике “ржавую селедку”, чтобы отвлечь от успехов РФ" на сайте Украина.ру.
запад
одесса
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/100980/78/1009807872_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_3cc872e38bf41d50a3295b1a878c600e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запад, одесса, россия, украина.ру, катер, дроны, рсзо, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, флот, черноморский флот, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, война на украине, оружие
Новости, Запад, Одесса, Россия, Украина.ру, катер, дроны, РСЗО, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, флот, Черноморский флот, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО, Спецоперация, война на Украине, оружие

"Дроном может быть почти все": Широкорад раскрыл подход к созданию морских беспилотников

04:45 21.12.2025
 
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанкГорода России. Севастополь
Города России. Севастополь - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости . Василий Батанов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Массовость применения морских дронов достигается не за счет сложных новых образцов, а благодаря адаптации широко доступной техники. Философия их создания должна быть максимально простой и прагматичной. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и писатель Александр Широкорад
Комментируя вопрос о конкретных моделях морских дронов, эксперт сделал акцент на принципиально ином подходе. "У нас почему-то считают, что для создания воздушного дрона нужно изготовить специальный летательный аппарат. На самом же деле дроном может быть все, что угодно", — заявил Широкорад.
В качестве примера для морского театра он привел возможность использования старых судов. "Можно любой списанный буксир использовать в качестве дрона-камикадзе, чтобы он долбанул по танкеру или сухогрузу, который идет в Одессу", — пояснил военный историк.
Кроме того, по мнению Широкорада, даже малые катера могут стать носителями серьезного вооружения. "Их можно использовать в качестве носителя ракет класса "воздух-земля" или РСЗО. Подошел такой катер на 40 километров к Одессе и долбанул снарядами от "Града", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Широкорад: России в ответ на атаки Запада в Черном море придется заминировать подходы к Одессе" на сайте Украина.ру.
Таже о возможных мерах защиты против морского террора Украины — в материале Анны Черкасовой "Александр Михайлов: Запад подсовывает публике “ржавую селедку”, чтобы отвлечь от успехов РФ" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЗападОдессаРоссияУкраина.рукатердроныРСЗОСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасфлотЧерноморский флотновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВОСпецоперациявойна на Украинеоружие
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:12Три главных иероглифа. Япония хочет получить ядерное оружие и обойти Россию
06:00"Никто не победит. Все проиграют" — Ищенко спрогнозировал исход конфликта интересов США, ЕС и Украины
05:45"Уничтожить перекрытия, чтобы закрыть фарватер": эксперт предложил удары по мостам в дельте Дуная
05:30Ближайшие 2-3 года Зеленскому ничего не светит. Эксперт про надежды Киева на смену курса в США
05:15Новый экономический вектор: Колташов оценил потенциал освобожденных территорий
05:00"США не согласны признать поражение": Ростислав Ищенко указал на главное условие для мира
04:45"Дроном может быть почти все": Широкорад раскрыл подход к созданию морских беспилотников
04:30"Танковых прорывов батальонного уровня не будет": военкор о главной причине изменения характера войны
04:15"Надо защищать Родину от огромного медведя": эксперт о главных нарративах пропаганды ЕС
20:26Зеленский без выборов и выбора. А Запад должен решить, отказывается ли он от войны
20:01Рубио: США не будут давить на Украину
19:42Турецкое издание: Запад не прекратит готовиться к войне с Россией после завершения украинского конфликта
18:37Искусственный интеллект Пентагона: для кого он станет проблемой в первую очередь?
18:17Буданов* нашёл виновных, непотопляемый Ермак. Итоги 20 декабря
17:42Ситуация в Димитрове приближается к "трагической развязке" — ВСУ
17:31НАБУ готовит новое дело против окружения Зеленского на основе двухлетней прослушки
17:18ВС РФ усилили контроль над ключевыми направлениями от Купянска до Гуляйполя. Сводка за 16-19 декабря
17:12ВСУ блокируют гуманитарную помощь для 800 жителей посёлка Ковшаровка под Купянском
16:42Украинские источники сообщают об атаках "умных" дронов "Герань" в Одесской области. Новости к этому часу
16:26Великобритания отказывается от одностороннего использования замороженных российских активов
Лента новостейМолния