Василий Шахрай: украинский национал-коммунист как он есть - 10.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка коллаж
История
https://ukraina.ru/20260210/1033252730.html
Василий Шахрай: украинский национал-коммунист как он есть
Василий Шахрай: украинский национал-коммунист как он есть - 10.02.2026 Украина.ру
Василий Шахрай: украинский национал-коммунист как он есть
11 февраля 1888 года родился Василий Матвеевич Шахрай – один из самых убеждённых национал-коммунистов из числа украинских большевиков. Человек, которого на переговорах с немцами большевики пытались выдать за "настоящего, правильного украинца", в противовес делегатам от УНР
2026-02-10T16:00
2026-02-10T16:00
история
коммунисты
гражданская война
унр
история
история украины
центральная рада
ленин
рада
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0a/1075454554_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_60cd57e3f185406f802c92c3f78ea4c6.jpg.webp
Шахрай родился в селе Харьковцы Полтавской губернии. Сам он считал себя потомком казачьего рода. Основным его партийным псевдонимом была фамилия Скоровстаньский.Учился Шахрай в Крыму – в Феодосийском учительском институте. После его окончания некоторое время работал сельским учителем в Херсонской губернии, затем уехал в Петербург, где подрабатывал уроками, пытался учиться в Институте высших коммерческих знаний и участвовал в деятельности украинского землячества.Политикой Шахрай заинтересовался ещё в годы учебы в Феодосии, когда состоял в студенческом эсеровском кружке. Позднее он перешёл на марксистские позиции и примкнул к УСДРП. В период учебы в столице началась Мировая война и в 1916 году студента Шахрая отправили в Полтаву, учиться на курсах прапорщиков. Погоны он получил буквально за несколько дней до февральской революции.Сразу же после нее Шахрай развел бурную активность.В частности, участвовал в нескольких съездах Советов в качестве делегата сначала от полтавских солдат, потом от местных большевиков. В Полтаве он сошелся с Сергеем Мазлахом – активным национал-коммунистом, который имел собственный взгляд на национальную политику, отличавшийся от ленинского.Под влиянием Мазлаха и Шахрая полтавский комитет большевиков начал стремительно двигаться в сторону национал-коммунизма. В частности, они с гораздо большей терпимостью и симпатией относились к Центральной Раде, которая считалась большевиками буржуазной, хотя в подавляющем большинстве состояла из социалистов разного, в т.ч. и марксистского, толка.Коммунисты-полтавчане поддерживали все универсалы ЦР, украинизацию армии и прочие мероприятия киевлян. Большевики некоторое время сквозь пальцы смотрели на самодеятельность полтавских соратников.После того, как большевикам не удалось провозгласить власть Советов в Киеве, они переместились в Харьков, где созвали свой съезд советов без конкурентов. Шахрай приехал туда и примкнул к т.н. "харьковскому правительству".В противовес Раде, большевики создали в Харькове в декабре 1917 года Народный секретариат Украины. Шахрай вошел в историю как участник первого состава первого советского правительства на Украине, наряду с Артёмом, Евгенией Бош, Николаем Скрыпником, Владимиром Затонским.Поскольку у Шахрая за плечами была школа прапорщиков то он был назначен сразу на пост народного секретаря по военным делам. Фактически – военного министра. Под руководством Шахрая началось формирование первых советских частей на Украине и, в частности, знаменитого в годы Гражданской войны Червонного казачества.Вскоре Шахрай понадобился в Бресте.Там большевики вели переговоры о мире с немцами и их союзниками. Из-за ряда дипломатических промахов большевистских делегатов немцы смогли заявить в качестве независимой стороны на переговорах делегацию от свежепровозглашённой УНР.Пытаясь исправить свою ошибку, большевики решили привезти своих людей и выдать их за единственных настоящих и правильных украинцев, которые имеют право участвовать в переговорах. В этом качестве в Брест приехали Шахрай и Затонский, где они были представлены немцам в качестве единственных легитимных делегатов от Украины.Немцы, разумеется, столь нехитрый трюк легко раскусили и в итоге приехавшим делегатам пришлось возвращаться ни с чем.После возвращения Шахрай некоторое время входил в состав Секретариата, теперь уже в качестве секретаря по земельным делам. Но длилось это недолго. В результате подписания Брестского мира и наступления немцев большевисткое правительство эвакуировалось с Украины.Шахрай уехал в Москву, где работал в украинском отделе при Наркомнаце. Затем он перебрался в Саратов, к давнему полтавскому соратнику Мазлаху. Вместе они опубликовали пламенный манифест "К текущему моменту", в котором вступили в полемику с Лениным и другими "великодержавными большевиками". Мазлах и Шахрай требовали полного соблюдения принципа самоопределения наций и настаивали на том, что большевики должны предоставить Украине полноценную независимость и вообще не вмешиваться в её дела.Свой манифест они распространяли среди большевиков-украинцев. Закончилось всё скандалом. Оба национал-коммуниста были исключены из партии. С этого момента пути соратников разошлись.Мазлах уехал в Москву и добился восстановления в партии. А Шахрай попытался скооперироваться с активистами "незалежников" – членов УСДРП(н) – небольшой партии, отколовшейся от УСДРП из-за расхождения в вопросе самоопределения наций и украинской независимости.Партия просуществовала совсем недолго, большая часть актива примкнула либо к боротьбистам, либо ушла к "укапистам" (Украинская коммунистическая партия, стоявшая на национал-коммунистической платформе).Шахрай, ещё год назад бывший влиятельной фигурой, остался без связей и поддержки и в итоге пытался работать учителем в сельских школах на Полтавщине. Вскоре он погиб при неизвестных обстоятельствах.Согласно наиболее распространенной версии, он уехал на Кубань, где намеревался примкнуть к революционному подполью и пал жертвой контрразведки белых. Однако у самих белых никаких документов на этот счет не оказалось. Предполагается, что он погиб в Новороссийске или Ростове-на-Дону в начале 1920 года.От редакции: Шахрай, по-украински, "мошенник". Почему такое слово стало фамилией сказать трудно. В 1990-е бытовала шутка, что партия российского единства и согласия Сергея Шахрая требовала от Украины отменить статью "шахрайство" в Уголовном Кодексе.
https://ukraina.ru/20260121/1033120099.html
https://ukraina.ru/20231224/1026159866.html
https://ukraina.ru/20230707/1047822039.html
унр
украина
полтава
харьков
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Евгений Антонюк
Евгений Антонюк
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0a/1075454554_127:0:878:563_1920x0_80_0_0_4907adec832a8b57810b91529f5e92c2.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, коммунисты, гражданская война, унр, история украины, центральная рада, ленин, рада, украина, полтава, харьков, революция, гражданская война, большевики, украинские националисты, советская власть
История, коммунисты, гражданская война, УНР, История, история Украины, Центральная Рада, Ленин, Рада, Украина, Полтава, Харьков, революция, гражданская война, большевики, украинские националисты, Советская власть

Василий Шахрай: украинский национал-коммунист как он есть

16:00 10.02.2026
 
© Фото : Открытый источникВасилий Шахрай
Василий Шахрай - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Фото : Открытый источник
Читать в
ДзенTelegram
Евгений Антонюк
публицист
Все материалы
11 февраля 1888 года родился Василий Матвеевич Шахрай – один из самых убеждённых национал-коммунистов из числа украинских большевиков. Человек, которого на переговорах с немцами большевики пытались выдать за "настоящего, правильного украинца", в противовес делегатам от УНР
Шахрай родился в селе Харьковцы Полтавской губернии. Сам он считал себя потомком казачьего рода. Основным его партийным псевдонимом была фамилия Скоровстаньский.
Учился Шахрай в Крыму – в Феодосийском учительском институте. После его окончания некоторое время работал сельским учителем в Херсонской губернии, затем уехал в Петербург, где подрабатывал уроками, пытался учиться в Институте высших коммерческих знаний и участвовал в деятельности украинского землячества.
Политикой Шахрай заинтересовался ещё в годы учебы в Феодосии, когда состоял в студенческом эсеровском кружке. Позднее он перешёл на марксистские позиции и примкнул к УСДРП. В период учебы в столице началась Мировая война и в 1916 году студента Шахрая отправили в Полтаву, учиться на курсах прапорщиков. Погоны он получил буквально за несколько дней до февральской революции.
Сразу же после нее Шахрай развел бурную активность.
В частности, участвовал в нескольких съездах Советов в качестве делегата сначала от полтавских солдат, потом от местных большевиков. В Полтаве он сошелся с Сергеем Мазлахом – активным национал-коммунистом, который имел собственный взгляд на национальную политику, отличавшийся от ленинского.
Сергей Робсман-Мазлах - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
21 января, 16:00История
Робсман-Мазлах: большевик, боровшийся за борщ задолго до Клопотенко21 января 1878 года появился на свет Сергей Михайлович Робсман-Мазлах – один из лидеров национал-коммунистической оппозиции в украинской компартии, требовавший полной независимости УССР от РСФСР
Под влиянием Мазлаха и Шахрая полтавский комитет большевиков начал стремительно двигаться в сторону национал-коммунизма. В частности, они с гораздо большей терпимостью и симпатией относились к Центральной Раде, которая считалась большевиками буржуазной, хотя в подавляющем большинстве состояла из социалистов разного, в т.ч. и марксистского, толка.
Коммунисты-полтавчане поддерживали все универсалы ЦР, украинизацию армии и прочие мероприятия киевлян. Большевики некоторое время сквозь пальцы смотрели на самодеятельность полтавских соратников.
После того, как большевикам не удалось провозгласить власть Советов в Киеве, они переместились в Харьков, где созвали свой съезд советов без конкурентов. Шахрай приехал туда и примкнул к т.н. "харьковскому правительству".
В противовес Раде, большевики создали в Харькове в декабре 1917 года Народный секретариат Украины. Шахрай вошел в историю как участник первого состава первого советского правительства на Украине, наряду с Артёмом, Евгенией Бош, Николаем Скрыпником, Владимиром Затонским.
Поскольку у Шахрая за плечами была школа прапорщиков то он был назначен сразу на пост народного секретаря по военным делам. Фактически – военного министра. Под руководством Шахрая началось формирование первых советских частей на Украине и, в частности, знаменитого в годы Гражданской войны Червонного казачества.
Вскоре Шахрай понадобился в Бресте.
24 декабря 2023, 18:00История
Две УНР на одной Украине: как в Харькове создали Советскую республикуМы смеёмся над тем, что власти Украины уверены в существовании какого-то "украинского Крыма" и в нём даже есть представитель президента. Но в 1917 году было круче. На одной и той же территории находись два государства с одним названием УНР Центральной Рады в Киеве и УНР Советов – в Харькове
Там большевики вели переговоры о мире с немцами и их союзниками. Из-за ряда дипломатических промахов большевистских делегатов немцы смогли заявить в качестве независимой стороны на переговорах делегацию от свежепровозглашённой УНР.
Пытаясь исправить свою ошибку, большевики решили привезти своих людей и выдать их за единственных настоящих и правильных украинцев, которые имеют право участвовать в переговорах. В этом качестве в Брест приехали Шахрай и Затонский, где они были представлены немцам в качестве единственных легитимных делегатов от Украины.
Немцы, разумеется, столь нехитрый трюк легко раскусили и в итоге приехавшим делегатам пришлось возвращаться ни с чем.
После возвращения Шахрай некоторое время входил в состав Секретариата, теперь уже в качестве секретаря по земельным делам. Но длилось это недолго. В результате подписания Брестского мира и наступления немцев большевисткое правительство эвакуировалось с Украины.
Шахрай уехал в Москву, где работал в украинском отделе при Наркомнаце. Затем он перебрался в Саратов, к давнему полтавскому соратнику Мазлаху. Вместе они опубликовали пламенный манифест "К текущему моменту", в котором вступили в полемику с Лениным и другими "великодержавными большевиками". Мазлах и Шахрай требовали полного соблюдения принципа самоопределения наций и настаивали на том, что большевики должны предоставить Украине полноценную независимость и вообще не вмешиваться в её дела.
Свой манифест они распространяли среди большевиков-украинцев. Закончилось всё скандалом. Оба национал-коммуниста были исключены из партии. С этого момента пути соратников разошлись.
Николай Скрипник
7 июля 2023, 17:58История
Николай Скрипник: смерть украинизатораНиколаю Скрипнику (точнее – Скрыпнику) не повезло. Коммунистическая власть, после длительного периода заигрывания, сочла его националистом, националистическая считает коммунистом. О последнем украинизатору известно не было, если бы было – застрелился бы. Последнее, правда, он сделал даже не зная о всех своих бедах – ещё 7 июля 1933 года
Мазлах уехал в Москву и добился восстановления в партии. А Шахрай попытался скооперироваться с активистами "незалежников" – членов УСДРП(н) – небольшой партии, отколовшейся от УСДРП из-за расхождения в вопросе самоопределения наций и украинской независимости.
Партия просуществовала совсем недолго, большая часть актива примкнула либо к боротьбистам, либо ушла к "укапистам" (Украинская коммунистическая партия, стоявшая на национал-коммунистической платформе).
Шахрай, ещё год назад бывший влиятельной фигурой, остался без связей и поддержки и в итоге пытался работать учителем в сельских школах на Полтавщине. Вскоре он погиб при неизвестных обстоятельствах.
Согласно наиболее распространенной версии, он уехал на Кубань, где намеревался примкнуть к революционному подполью и пал жертвой контрразведки белых. Однако у самих белых никаких документов на этот счет не оказалось. Предполагается, что он погиб в Новороссийске или Ростове-на-Дону в начале 1920 года.

От редакции: Шахрай, по-украински, "мошенник". Почему такое слово стало фамилией сказать трудно. В 1990-е бытовала шутка, что партия российского единства и согласия Сергея Шахрая требовала от Украины отменить статью "шахрайство" в Уголовном Кодексе.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИсторияИсториякоммунистыгражданская войнаУНРистория УкраиныЦентральная РадаЛенинРадаУкраинаПолтаваХарьковреволюциягражданская войнабольшевикиукраинские националистыСоветская власть
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:53Разведка для диктатора Урсулы. За кем собралась шпионить глава Еврокомиссии
16:43Интервью официального представителя МИД РФ: главные заявления
16:37Славянское направлении: ВС РФ и ВСУ пытаются улучшить свои поозиции
16:30Высоковольтная линия питания ЗАЭС "Ферросплавная-1" отключена из-за атаки ВСУ — пресс-служба станции
16:15От Мюнхена до Мюнхена: речь-2007 и доклад-2026
16:10ВСУ обстреляли похоронную процессию в Запорожской области, погиб мирный житель — Балицкий
15:50Блокировка Telegram не обсуждалась на заседаниях ИТ-комитета Госдумы — Попов
15:37Соучастница покушения на генерала Алексеева объявлена в международный розыск. Главное к этому часу
15:00Новый лохотрон от Минобороны Украины с "молодёжным контрактом"
14:56В Госдуме опровергли сообщения о замедлении Telegram
14:44Новые отключения света в Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях
14:31"Темная сеть элиты", крах империи Запада, и "файлы Гислейн Максвелл"
14:26Рада понадеялась, что появление Буданова* и Арахамии на переговорах приблизит мир
14:24Задержан еще один соучастник подготовки покушения на генерала Алексеева
14:00Зеленский торгует Крымом, чтобы оттянуть переговоры до выборов США. Хроника событий на 14:00 10 февраля
13:56Уничтожен пункт дислокации подразделения ВСУ "Птицы Мадьяра"
13:3410 февраля 2026 года, утренний эфир
13:30Трамп признал интересы России, судьба ДСНВ и другие заявления главы МИД РФ
13:21Из элиты в пушечное мясо. Киев расформировал Интернациональный легион ВСУ - СМИ
13:12Генштаб Украины предложил оформлять потери как "самоволку"
Лента новостейМолния