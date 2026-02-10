https://ukraina.ru/20260210/1033252730.html

11 февраля 1888 года родился Василий Матвеевич Шахрай – один из самых убеждённых национал-коммунистов из числа украинских большевиков. Человек, которого на переговорах с немцами большевики пытались выдать за "настоящего, правильного украинца", в противовес делегатам от УНР

Шахрай родился в селе Харьковцы Полтавской губернии. Сам он считал себя потомком казачьего рода. Основным его партийным псевдонимом была фамилия Скоровстаньский.Учился Шахрай в Крыму – в Феодосийском учительском институте. После его окончания некоторое время работал сельским учителем в Херсонской губернии, затем уехал в Петербург, где подрабатывал уроками, пытался учиться в Институте высших коммерческих знаний и участвовал в деятельности украинского землячества.Политикой Шахрай заинтересовался ещё в годы учебы в Феодосии, когда состоял в студенческом эсеровском кружке. Позднее он перешёл на марксистские позиции и примкнул к УСДРП. В период учебы в столице началась Мировая война и в 1916 году студента Шахрая отправили в Полтаву, учиться на курсах прапорщиков. Погоны он получил буквально за несколько дней до февральской революции.Сразу же после нее Шахрай развел бурную активность.В частности, участвовал в нескольких съездах Советов в качестве делегата сначала от полтавских солдат, потом от местных большевиков. В Полтаве он сошелся с Сергеем Мазлахом – активным национал-коммунистом, который имел собственный взгляд на национальную политику, отличавшийся от ленинского.Под влиянием Мазлаха и Шахрая полтавский комитет большевиков начал стремительно двигаться в сторону национал-коммунизма. В частности, они с гораздо большей терпимостью и симпатией относились к Центральной Раде, которая считалась большевиками буржуазной, хотя в подавляющем большинстве состояла из социалистов разного, в т.ч. и марксистского, толка.Коммунисты-полтавчане поддерживали все универсалы ЦР, украинизацию армии и прочие мероприятия киевлян. Большевики некоторое время сквозь пальцы смотрели на самодеятельность полтавских соратников.После того, как большевикам не удалось провозгласить власть Советов в Киеве, они переместились в Харьков, где созвали свой съезд советов без конкурентов. Шахрай приехал туда и примкнул к т.н. "харьковскому правительству".В противовес Раде, большевики создали в Харькове в декабре 1917 года Народный секретариат Украины. Шахрай вошел в историю как участник первого состава первого советского правительства на Украине, наряду с Артёмом, Евгенией Бош, Николаем Скрыпником, Владимиром Затонским.Поскольку у Шахрая за плечами была школа прапорщиков то он был назначен сразу на пост народного секретаря по военным делам. Фактически – военного министра. Под руководством Шахрая началось формирование первых советских частей на Украине и, в частности, знаменитого в годы Гражданской войны Червонного казачества.Вскоре Шахрай понадобился в Бресте.Там большевики вели переговоры о мире с немцами и их союзниками. Из-за ряда дипломатических промахов большевистских делегатов немцы смогли заявить в качестве независимой стороны на переговорах делегацию от свежепровозглашённой УНР.Пытаясь исправить свою ошибку, большевики решили привезти своих людей и выдать их за единственных настоящих и правильных украинцев, которые имеют право участвовать в переговорах. В этом качестве в Брест приехали Шахрай и Затонский, где они были представлены немцам в качестве единственных легитимных делегатов от Украины.Немцы, разумеется, столь нехитрый трюк легко раскусили и в итоге приехавшим делегатам пришлось возвращаться ни с чем.После возвращения Шахрай некоторое время входил в состав Секретариата, теперь уже в качестве секретаря по земельным делам. Но длилось это недолго. В результате подписания Брестского мира и наступления немцев большевисткое правительство эвакуировалось с Украины.Шахрай уехал в Москву, где работал в украинском отделе при Наркомнаце. Затем он перебрался в Саратов, к давнему полтавскому соратнику Мазлаху. Вместе они опубликовали пламенный манифест "К текущему моменту", в котором вступили в полемику с Лениным и другими "великодержавными большевиками". Мазлах и Шахрай требовали полного соблюдения принципа самоопределения наций и настаивали на том, что большевики должны предоставить Украине полноценную независимость и вообще не вмешиваться в её дела.Свой манифест они распространяли среди большевиков-украинцев. Закончилось всё скандалом. Оба национал-коммуниста были исключены из партии. С этого момента пути соратников разошлись.Мазлах уехал в Москву и добился восстановления в партии. А Шахрай попытался скооперироваться с активистами "незалежников" – членов УСДРП(н) – небольшой партии, отколовшейся от УСДРП из-за расхождения в вопросе самоопределения наций и украинской независимости.Партия просуществовала совсем недолго, большая часть актива примкнула либо к боротьбистам, либо ушла к "укапистам" (Украинская коммунистическая партия, стоявшая на национал-коммунистической платформе).Шахрай, ещё год назад бывший влиятельной фигурой, остался без связей и поддержки и в итоге пытался работать учителем в сельских школах на Полтавщине. Вскоре он погиб при неизвестных обстоятельствах.Согласно наиболее распространенной версии, он уехал на Кубань, где намеревался примкнуть к революционному подполью и пал жертвой контрразведки белых. Однако у самих белых никаких документов на этот счет не оказалось. Предполагается, что он погиб в Новороссийске или Ростове-на-Дону в начале 1920 года.От редакции: Шахрай, по-украински, "мошенник". Почему такое слово стало фамилией сказать трудно. В 1990-е бытовала шутка, что партия российского единства и согласия Сергея Шахрая требовала от Украины отменить статью "шахрайство" в Уголовном Кодексе.

