https://ukraina.ru/20260210/ot-myunkhena-do-myunkhena-rech-2007-i-doklad-2026-1075463336.html

От Мюнхена до Мюнхена: речь-2007 и доклад-2026

От Мюнхена до Мюнхена: речь-2007 и доклад-2026 - 10.02.2026 Украина.ру

От Мюнхена до Мюнхена: речь-2007 и доклад-2026

Десятого февраля 2007 года Владимир Путин выступил на Мюнхенской конференции по безопасности с исторической речью. Прошло 19 лет. Некоторые представители западной элиты начали понимать, что было сказано тогда российским лидером. Правда напрочь забыли, что говорил это именно он, да и поняли неправильно

2026-02-10T16:15

2026-02-10T16:15

2026-02-10T16:15

мнения

сша

европа

россия

дональд трамп

владимир путин

джей ди вэнс

the guardian

мюнхенская конференция по безопасности

доклад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102670/54/1026705445_0:236:3222:2048_1920x0_80_0_0_407d768275ef237d663ec28b1df25ae3.jpg

Напомним, говорилось тогда в основном о том, что:- безопасность неделима и нельзя строить свою безопасность на небезопасности для других;- эпоха однополярного мира закончилась;- Россия будет вести более активную политику для защиты своих интересов.И вот британская The Guardian ознакомилась с докладом очередной Мюнхенской конференции и обнаружила там удивительные вещи.Оказывается, США не только не собираются защищать Европу, но и представляют для неё опасность. А значит Европе надо обороняться – от США.Кто бы мог предвидеть такой пердимонокль? Никто не мог. Но эта ситуация как раз иллюстрация к тому, что говорил российский президент 19 лет назад – если сегодня вы игнорируете право России на безопасность, то завтра кто-то проигнорирует ваше право на безопасность… Казалось бы логично, но сложить два и два дано не только лишь всем, а уж получить в итоге четыре и вовсе сверхспособность…Кстати говоря, мюнхенские специалисты по безопасности опять всё на уши поставили. Если говорить о Гренландии, то это не угроза Европе со стороны США – это частный вопрос отношений между Америкой и Данией, которая действительно не может ни контролировать, ни развивать эту огромную территорию. Угроза Европе со стороны США это, например, отказ от российских энергоносителей в обмен на американские – более дорогие и с более сложной логистикой. Угроза Европе со стороны США – необходимость покупать у Америки оружие для Украины. Угроза Европе со стороны США – отказ от российского рынка.Но тут, понятно, никто никаких угроз не видит. Напротив, страшную угрозу Европе мюнхенские безопасники видят в том, что Дональд Трамп демонстрирует "симпатию (!) к президенту России Владимиру Путину".Угрозой видят прошлогоднее обвинение в адрес европейским структур со стороны вице-президента США Джэй Ди Вэнса относительно цензуры. Сейчас европейские эксперты обижаются:"Хотя ведущие фигуры в администрации Трампа обвиняли Европейский союз и отдельные европейские правительства в цензуре, а Украину – в несоответствии демократическим ценностям, они в значительной степени воздерживались от резкой критики Москвы".Хм… Допустим они действительно "в значительной степени воздержались от резкой критики" (не скатывались до использования нецензурной лексики, как биндюжник, считающий себя министром иностранных дел Украины), и возможно даже Соединенные Штаты действительно "сползают к авторитаризму" (мы не считаем США образцом демократии, так что оценить сползание от одной модели авторитаризма к другой затрудняемся), но как это связано с тем, что "отдельные европейские правительства" действительно вводят цензуру, а Украина не соответствует никаким, даже самым мягким критериям демократичности? Как будто одно другое отрицает…О многополярном мире европейцы, в отличие от американцев, не говорят, но намёки очевидны:"В то время как сторонники политики президента Трампа считают, что она "сделает Америку снова великой“, критики утверждают, что она, по сути, равносильна "самоубийству сверхдержавы“.В переводе на русский – в условиях однополярного мира Европа спокойно себя чувствовала под американским "зонтиком" и к жизни в условиях его отсутствия европейцев никто не готовил… Между тем, "новая стратегия национальной безопасности Соединенных Штатов даже не включает раздел, посвящённый России".Справедливости ради скажем, что дело не в разделе, а в том, что в американской стратегии Россия названа угрозой сугубо региональной, сдерживание которой должно быть головой болью Европы. То есть, США не собираются защищать Европу от страшной России, а с точки зрения европейцев это значит, что США отказалась от того, чтобы выглядеть сверхдержавой в их глазах. То, что европейцы сами себя напугали, в расчёт, понятно, не принимается, а эксперты конференции о безопасности в этом признаются только под угрозой снятия с довольствия.В этих условиях Европе придётся наступить на горло собственной песне:"Для эффективного противостояния тем, кто стремится разрушить международные отношения, требуется гораздо больше политической смелости и новаторского мышления. Те, кто выступает за сохранение международных норм и институтов, должны быть не менее решительными, чем те, кто стремится их подорвать".Когда 19 лет назад об этом же самом говорил российский президент европейские политики считали это проявлением "российской агрессии". Сейчас они говорят то же самое, но это, конечно, проявлением европейской агрессии не является. Почему? Не почему. Просто это другое – понимать надо. Двойные стандарты наше всё.В общем, по мнению The Guardian, публикация доклада будет ещё одним свидетельством того, что Европа намерена воевать на два фронта с Россией и США, которые отбросили "либеральные ценности" (что бы ни имелось в виду).P.S.: Председатель конференции Вольфганг Ишингер заявил о том, что дело Джеффри Эпштейна было частью "гибридной войны России против западных элит". Доказательства? Никаких! И именно это свидетельствует против России.О выступлении вице-президента США на прошлогодней конференции по безопасности можно прочитать в статье Василия Стоякина "Мюнхенская речь Вэнса: России предстоит борьба за знамя традиционных ценностей"

https://ukraina.ru/20250713/svoevremennost-myunkhenskoy-rechi-itogi-13-iyulya-1065183614.html

https://ukraina.ru/20250214/1060981365.html

https://ukraina.ru/20240217/1053364100.html

сша

европа

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

мнения, сша, европа, россия, дональд трамп, владимир путин, джей ди вэнс, the guardian, мюнхенская конференция по безопасности, доклад, ес, безопасность