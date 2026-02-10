https://ukraina.ru/20260210/olimpiada-v-milane-vitrina-dlya-turistov-i-schet-dlya-mestnykh-1075475277.html

Олимпиада в Милане: витрина для туристов и счет для местных

Олимпиада в Милане: витрина для туристов и счет для местных - 10.02.2026 Украина.ру

Олимпиада в Милане: витрина для туристов и счет для местных

Зимняя Олимпиада в Милане подается как исторический шанс для Италии, но за яркой рекламой скрывается другая реальность — миллиардные траты, коррупционные риски... Украина.ру, 10.02.2026

2026-02-10T17:57

2026-02-10T17:57

2026-02-10T17:57

видео

италия

олимпиада

спорт

коррупция

социальная политика

инфляция

военкор

зарплата

доходы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0a/1075474922_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1fcb26c70f18c972663e27526d962685.png

Зимняя Олимпиада в Милане подается как исторический шанс для Италии, но за яркой рекламой скрывается другая реальность — миллиардные траты, коррупционные риски и растущее социальное недовольство. Пока власти готовятся к празднику спорта, тысячи людей в центре Милана стоят в очередях за бесплатным хлебом.По словам итальянского журналиста и военного корреспондента, лидера движения "Italia Unita" Амедео Авондета, инфляция в стране съедает доходы, зарплаты не дотягивают до общеевропейского уровня, пенсионеры выживают на минимальные выплаты. Подробности — в видео.

италия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, италия, олимпиада, спорт, коррупция, социальная политика, инфляция, военкор, зарплата, доходы, пенсионеры, сво, видео