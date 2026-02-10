https://ukraina.ru/20260210/olimpiada-v-milane-vitrina-dlya-turistov-i-schet-dlya-mestnykh-1075475277.html
Олимпиада в Милане: витрина для туристов и счет для местных
Олимпиада в Милане: витрина для туристов и счет для местных - 10.02.2026 Украина.ру
Олимпиада в Милане: витрина для туристов и счет для местных
Зимняя Олимпиада в Милане подается как исторический шанс для Италии, но за яркой рекламой скрывается другая реальность — миллиардные траты, коррупционные риски... Украина.ру, 10.02.2026
2026-02-10T17:57
2026-02-10T17:57
2026-02-10T17:57
видео
италия
олимпиада
спорт
коррупция
социальная политика
инфляция
военкор
зарплата
доходы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0a/1075474922_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1fcb26c70f18c972663e27526d962685.png
Зимняя Олимпиада в Милане подается как исторический шанс для Италии, но за яркой рекламой скрывается другая реальность — миллиардные траты, коррупционные риски и растущее социальное недовольство. Пока власти готовятся к празднику спорта, тысячи людей в центре Милана стоят в очередях за бесплатным хлебом.По словам итальянского журналиста и военного корреспондента, лидера движения "Italia Unita" Амедео Авондета, инфляция в стране съедает доходы, зарплаты не дотягивают до общеевропейского уровня, пенсионеры выживают на минимальные выплаты. Подробности — в видео.
италия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0a/1075474922_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8b287f69ce8e4fed2b230f7fdce2b576.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, италия, олимпиада, спорт, коррупция, социальная политика, инфляция, военкор, зарплата, доходы, пенсионеры, сво, видео
Видео, Италия, Олимпиада, спорт, коррупция, социальная политика, инфляция, военкор, зарплата, доходы, пенсионеры, СВО