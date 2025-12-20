https://ukraina.ru/20251220/mistika-i-shabash-v-kieve-gde-ermak-1073417005.html

Мистика и шабаш в Киеве. Где Ермак?

Мистика и шабаш в Киеве. Где Ермак? - 20.12.2025 Украина.ру

Мистика и шабаш в Киеве. Где Ермак?

Какой-то удивительный дикий шабаш творится в Киеве и окрестностях.Но это неудивительно даже с исторической точки зрения!

2025-12-20T15:29

2025-12-20T15:29

2025-12-20T15:30

эксклюзив

украина

сша

киев

андрей ермак

владимир зеленский

рустем умеров

снбо

фбр

набу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1c/1060634147_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_8a6d6d357d1ed56ca7c6679cd770a605.jpg.webp

Та часть Крещатика, где сейчас находится Майдан Незалежности, когда-то называлась Козьим болотом, и жители боялись тут селиться, опасаясь нечистой силы.Была рядом и улица Козьеболотная, там обитали "козочки" лёгкого поведения вплоть до революции 1917 года.А сейчас — как будто зловещие вихри летают опять над Козьим болотом и уносят киевских самозванцев в стратосферу.На золотых унитазах улетают ввысь Ермак, Миндич, Умеров, Зеленский. На реактивных двигателях, подальше от Козьего болота.Пытается выдернуть из-под них унитаз себе снижающийся в болото Залужный, но на золотые унитазы есть много претендентов и среди местной фауны.Прямо на кочке в болоте хохочет Коломойский*, потрясая "плёнками Миндича".Черти, мавки, русалки, панночка, Вий и прочие любимые персонажи местного фольклора правят свой бал.И если кому-то кажется, что всё это — архаичные образы, а на Украине "правят бал" истинные "украинские европейцы", то это далеко не так.Застывший скандалКак, кстати, поживает "разоблачение века" с сумками, полными пачек нераспечатанных долларов, с золотыми унитазами в личном туалете Тимура Миндича, с обыском в квартире "настоящего президента Украины" — Ермака?В начале ноября начался на Украине грандиозный "коррупционный скандал".Казалось, вот оно! Грянул!Были обнародованы "плёнки НАБУ", на которых записаны голоса многих участников коррупционных сделок (но пока не Зеленского).Прослушивание велось в квартире Тимура Миндича, близкого друга Зеленского и, как утверждается, "держателя" его криптокошельков на сумму 1,7 миллиарда долларов.Кстати, эта "нехорошая квартира" тоже находится совсем недалеко от проклятого Козьего болота.Депутат Рады Железняк утверждал, что на плёнках есть голос и всесильного Ермака. А сам он упоминается неоднократно как "Алла Борисовна" или "Али Баба".Был проведён обыск в квартире главы Офиса президента, где нашли много интересного.Сообщали, что в его квартире были обнаружены куклы вуду, амулеты и разнообразные сатанинские штучки.Бывший министр обороны, ныне — секретарь СНБО Умеров побывал на допросе в НАБУ. После чего убыл в США и с тех пор на Украине не появляется.Были принесены "жертвы": уволили двух министров, одного вице-премьера и ушёл в отставку сам Ермак, всесильный глава Офиса президента.Казалось, огненное кольцо начало сужаться и приближается к Зеленскому, главному "слуге" тёмных сил.Но неожиданно всё остановилось!Что происходит?Детективы НАБУ, которые вели дело Миндича и которых арестовали, вышли из-под стражи.Новые разоблачительные плёнки (тоже анонсированные) пока не появляются.Даже прибывший на очередное заседание суда Коломойский не выступил с новыми разоблачениями (хотя обещал всем суперсенсацию).Олигарх сказал, что по его мнению, "НАБУ и Банковая сговорились".О многом говорит и такой факт: из-под стражи выпустили трёх охранников Петра Порошенко*. Их обвиняли в том, что они "получили 10 чемоданов с наличкой" в аэропорту Жуляны в 2019 году. Якобы "на выборы Порошенко".Конечно, это дело могло бы плавно подвести к аресту предыдущего президента Украины. Но видимо, Зеленскому приказали его закрыть. В обмен на "плёнки"?Практически затих и скандал с "сатанистом* Ермаком".Да и, кажется, всесильный Ермак опять замечен в Киеве? Хотя обещал "убыть на фронт"."Офисно-президентская республика"Все помнят, как Зеленский говорил: "с Ермаком пришёл, с Ермаком уйду!"Так если "Зе" ещё не ушёл, значит, и Ермак где-то рядом?На самом деле он в принципе не может уйти. Без Ермака в "коррупционной республике" рассыпется буквально всё.Когда говорят, что "на Украине вся власть у Ермака", то это не преувеличение.На него "завязаны" все главы областей. Он руководит почти всеми силовыми ведомствами. Он фактически руководит парламентом.Как говорит политолог Константин Бондаренко, 80 процентов министров и всего руководства Украины были посажены во власть Ермаком.Весь "международный трек" с МИ-6, Пинчуком, администрацией президента США, офисом короля Карла и европейскими "управленцами" тоже держался на Ермаке.Всё обслуживание в западных СМИ — тоже.Как он всё успевал? Так Офис президента — это огромная бюрократическая структура, которая дублирует все службы и функции государства.И никто их не выбирает, никто не назначает. И Офис ни за что официально не отвечает! Подписи Ермака наверняка нигде нет. Кроме каких-нибудь технических документов.Это уникальный феномен в мировой истории существования государств.При этом украинский политолог Андрей Золотарев вообще называет форму власти на Украине — "офисно-президентская республика".Слово "президентская" тут, пожалуй, лишнее. Так как кроме селфи, обращений к нации и интервью западным СМИ других обязанностей у Зеленского не было.А где сам "сатанист"? Ермак на фронте?На Украине всех также очень интересует, влиял ли он на Зеленского с помощью магии и совершал ли обряды с помощью "кукол вуду" над куклами своих врагов.И вообще: а где сам сатанист?"Я ухожу на фронт и готов к любым репрессиям. Меня оскорбили... Не хочу создавать проблем Зеленскому, иду на фронт".Такое обращение Ермака было обнародовано после его отставки, почему-то в газете "Нью-Йорк пост".Видимо, предназначалось оно американцам, а не украинцам.Также Ермак сообщил американскому изданию, что больше не будет отвечать на телефонные звонки.На фронте, впрочем, Ермак замечен не был.Ходили слухи, что его вывез Зеленский за границу на своём самолёте.Но самолётом Зеленского управляют американцы, он и находится на американской базе в Жешуве. Так что произойти это могло бы только с разрешения США.Впрочем, мало ли способов уехать куда угодно у человека, который негласно руководил всеми силовыми ведомствами и министерствами Украины.Но скорее всего, все предыдущие шаги "сатаниста" — это был спектакль.Ермак на местеЕрмак в Киеве. И даже на своём рабочем месте, скорее всего.Не зря Зеленский, который обещал провести "перезагрузку офиса", теперь говорит: да зачем мне тот глава Офиса, обойдусь без него.Конечно, обойдётся. Зачем ему кто-то новый? Там же опять сидит Ермак.Вездесущий народный депутат Гончаренко* написал, что Ермак продолжает всем управлять, как ни в чём не бывало.Гончаренко просигнализировал: "сейчас Ермак и Зеленский очень активно общаются, постоянно поддерживают контакт".Народный депутат Артем Дмитрук (находится за пределами Украины, бежал от хунты Зеленского):"Было украдено так много денег и так много взято власти, что в один момент это не потерять. Ермак сохраняет контроль над министрами, над главами администраций. Да, они хотят обмануть Дональда Трампа".А совсем недавно, как сообщил украинский политолог Андрей Золотарев, Ермака видели в Киеве, около здания Службы внешней разведки."Кукла вуду" УмеровА вот на кого точно повлияли заклятия Ермака — это на Рустема Умерова.Да так повлияли, что уже больше месяца глава СНБО не появляется на Украине.Поразительно, конечно. Как же справляется теперь СНБО без руководителя?Умеров находится в Майами, там же, где живёт его семья. Жена, дети, отец и брат. Где находятся пять его вилл.Как гражданин США, он спокойно живёт на американской земле.Там же он "ведёт переговоры", возглавляя украинскую делегацию. Иногда летает на встречи с Зеленским в Лондон.Умеров и ФБРСтоит напомнить, как Умеров стал министром обороны. Госсекретарь США Блинкен тогда лично приехал в Киев и проследил за тем, чтобы именно Умерова сделали министром. Настолько это был важный для Демпартии США человек.Но сегодня гибкий Умеров приспособился к поменявшейся ситуации.В "Вашингтон пост" появилось сообщение о том, что он неоднократно общался с Кэшем Пателем, нынешним директором ФБР, и с его заместителем."Закрытые встречи", пишет газета, "встревожили чиновников западных стран, так как никто не знает, что на них обсуждалось."Можно точно сказать одно: там обсуждался скандал с "плёнками Миндича".НАБУ на Украине подчиняется ФБР. Офицер этой спецслужбы США курирует деятельность детективов.Поэтому именно от ФБР зависит, что и когда будет опубликовано (не только от ФБР и не только от США, но в большой степени — от них).Продолжение? Кисель, Шефир, Елена, КоломойскийБудет ли продолжение скандала?В НАБУ говорят, что да. Новые плёнки пока не публикуют, так как идёт работа по новым фигурантам, так сказал журналистам руководитель подразделения НАБУ Абакумов.Сам освобождённый детектив Магомедрасулов сообщил, что высшее руководство страны может стать фигурантом дела Миндича.Также в НАБУ утверждают, что на плёнках есть голос министра юстиции Галущенко. И голос, похожий на голос президента Украины.А также голос Елены Зеленской и многих, многих других фигурантов и посетителей "нехорошей квартиры".НАБУ: существуют ещё плёнки с голосами секретаря СНБО Умерова, министра юстиции Галущенко и самого Зеленского.Конечно, очень может быть, что "НАБУ и Банковая сговорились", как заявил Коломойский.Но если такие плёнки существуют, им можно дать ход в любой момент. Достаточно хорошего пинка из-за океана.Плюс "фактор Коломойского", который ведёт свою игру.Прослушивало НАБУ, но руку к этому приложил Коломойский.А "Беня" Коломойский — это не тот человек, который пройдёт мимо полезных плёнок.И есть же ещё, как говорят, плёнки с Киселём и Шефиром, двумя друзьями (и "кошельками") Зеленского.Так что продолжение "плёнок" может появиться в любой момент. И зависит это от множества факторов.Может, из-за этого всего Зеленский уже давным-давно не возвращается на Украину. Так что даже Трамп сделал ему замечание: может, пора домой?"Управленцы" на чемоданах долларовА как же сатанизм, куклы вуду, браслеты на руках и татуировки?Неужели не спасут всесильного "настоящего президента Украины"?Нет, не спасут. Потому что "внутренне ничтожный человек" (так охарактеризовал Ермака украинский психолог Олег Хомяк) — не способен управлять никем и ничем.А как же он управлял?Да потому что основа украинского государства — это коррупция. Это "несущая конструкция украинской государственности", по выражению Олега Хомяка.Поэтому вот только на Украине, на Козьем болоте, там только и способен был управлять чем-то "сатанист", в недавнем прошлом — крышеватель киевских ларьков.Сидя на золотом унитазе, в своих магических браслетах.* лицо, внесённое в список экстремистов и террористов; лицо, состоящее в экстремистской организации; запрещённое в РФ движениеЧитайте также: Мастер цифровых манипуляций под контролем Демпартии США. Кто может сменить Ермака

украина

сша

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, украина, сша, киев, андрей ермак, владимир зеленский, рустем умеров, снбо, фбр, набу