Форсайт-форум "Глобальные последствия украинского кризиса"

Прямая трансляция 18 декабря 2025, 11:00. Большой зал Международного пресс-центра МИА "Россия сегодня"



Организатор - мультимедийное издание "Украина.ру".



К участию приглашены:

➡️ генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий КИСЕЛЁВ;

➡️ Герой Российской Федерации, полковник, ветеран военной разведки Рустем КЛУПОВ;

➡️ вице-премьер Украины (2002-2007) и министр образования и науки Украины (2010-2014), профессор Дмитрий ТАБАЧНИК;

➡️ народный депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Владимир ОЛЕЙНИК;

➡️ руководитель АНО "НИЦ испытаний и компетенций в сфере развития беспилотных авиационных систем и средств защиты от их противоправного применения "Ушкуйник"" Алексей ЧАДАЕВ;

➡️ведущий программы "Время героев" Первого канала, публицист, блогер Артём ШЕЙНИН;

➡️ профессор НИУ ВШЭ Дмитрий ЕВСТАФЬЕВ;

➡️ руководитель Бюро военно-политического анализа Александр МИХАЙЛОВ;

➡️ вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны имени О. А. Ржешевского Константин ЗАЛЕССКИЙ;

➡️ философ, политтехнолог Тимофей СЕРГЕЙЦЕВ;

➡️ политолог Александр КАЗАКОВ;

➡️ политолог, публицист, обозреватель издания "Украина.ру" Дмитрий ВЫДРИН;

➡️ глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050, обозреватель издания "Украина.ру" Иван ЛИЗАН;

➡️ украинский политолог и общественный деятель, член совета движения "Другая Украина" Василь ВАКАРОВ.



Модератор — главный редактор мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.



Конфликт на Украине до предела обострил и без того непростые отношения России и Запада. Резко возросла вероятность новой мировой войны с применением ядерного оружия. Ускоренными темпами растут военные расходы. Отменяются выработанные по итогам прошлых войн правила и ограничения. Новое дыхание обрела идеология нацизма. И все это происходит на фоне радикального изменения соотношения сил в мировой экономике, усиления роли Востока и Юга.



В ходе мероприятия лучшие эксперты, ученые и политики обсудят пути выработки ответа на новые вопросы мировой повестки.