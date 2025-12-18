Форсайт-форум "Глобальные последствия украинского кризиса" - 18.12.2025 Украина.ру
Форсайт-форум "Глобальные последствия украинского кризиса"
Форсайт-форум "Глобальные последствия украинского кризиса"
Форсайт-форум "Глобальные последствия украинского кризиса"

11:00 18.12.2025 (обновлено: 11:12 18.12.2025)
 
Прямая трансляция 18 декабря 2025, 11:00. Большой зал Международного пресс-центра МИА "Россия сегодня"

Организатор - мультимедийное издание "Украина.ру".

К участию приглашены:
➡️ генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий КИСЕЛЁВ;
➡️ Герой Российской Федерации, полковник, ветеран военной разведки Рустем КЛУПОВ;
➡️ вице-премьер Украины (2002-2007) и министр образования и науки Украины (2010-2014), профессор Дмитрий ТАБАЧНИК;
➡️ народный депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Владимир ОЛЕЙНИК;
➡️ руководитель АНО "НИЦ испытаний и компетенций в сфере развития беспилотных авиационных систем и средств защиты от их противоправного применения "Ушкуйник"" Алексей ЧАДАЕВ;
➡️ведущий программы "Время героев" Первого канала, публицист, блогер Артём ШЕЙНИН;
➡️ профессор НИУ ВШЭ Дмитрий ЕВСТАФЬЕВ;
➡️ руководитель Бюро военно-политического анализа Александр МИХАЙЛОВ;
➡️ вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны имени О. А. Ржешевского Константин ЗАЛЕССКИЙ;
➡️ философ, политтехнолог Тимофей СЕРГЕЙЦЕВ;
➡️ политолог Александр КАЗАКОВ;
➡️ политолог, публицист, обозреватель издания "Украина.ру" Дмитрий ВЫДРИН;
➡️ глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050, обозреватель издания "Украина.ру" Иван ЛИЗАН;
➡️ украинский политолог и общественный деятель, член совета движения "Другая Украина" Василь ВАКАРОВ.

Модератор — главный редактор мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.

Конфликт на Украине до предела обострил и без того непростые отношения России и Запада. Резко возросла вероятность новой мировой войны с применением ядерного оружия. Ускоренными темпами растут военные расходы. Отменяются выработанные по итогам прошлых войн правила и ограничения. Новое дыхание обрела идеология нацизма. И все это происходит на фоне радикального изменения соотношения сил в мировой экономике, усиления роли Востока и Юга.

В ходе мероприятия лучшие эксперты, ученые и политики обсудят пути выработки ответа на новые вопросы мировой повестки.
