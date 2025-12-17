Коррупция на границе: пограничник помогал уклонистам бежать в Молдову - 17.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251217/ukrainskogo-pogranichnika-poymali-na-perepravke-uklonistov-v-moldaviyu-1073223046.html
Коррупция на границе: пограничник помогал уклонистам бежать в Молдову
Коррупция на границе: пограничник помогал уклонистам бежать в Молдову - 17.12.2025 Украина.ру
Коррупция на границе: пограничник помогал уклонистам бежать в Молдову
Инспектора украинской пограничной службы организовал для военнообязанных сограждан канал пересечения границы с Молдавией, за это его будут судить. Об этом 16 декабря сообщило Государственное бюро расследований Украины
2025-12-17T11:49
2025-12-17T13:13
новости
сша
молдавия
украина
гбр
вооруженные силы украины
госпогранслужба
коррупция
восточная европа
восточное партнерство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/11/1073219672_0:74:2409:1429_1920x0_80_0_0_33e1b3148bf505a99f5d9b0f73b771c2.jpg
Пограничник помогал спастись соотечественникам от насильственной мобилизации на возмездной основе, предпочитая доллары США. Его деятельность изобличили особисты Госпогранслужбы и ГБР."Он хорошо ориентировался в графиках дежурств, маршрутах патрулирования и особенностях местности, поэтому подыскал двух желающих незаконно уехать за границу. За 9 тыс. долларов США инспектор обещал доставить их в Республику Молдавию своим автомобилем вне пунктов пропуска", - рассказали в ГБР.Инспектора погранслужбы задержали в сентябре 2025 года во время получения всей суммы оплаты за услугу по переправке потенциального пополнения ВСУ.Сейчас он находится под домашним арестом и обвиняется в незаконной переправке лиц через государственную границу. Подозреваемый внес залог почти миллион гривен, деньги "по его просьбе направлены для поддержки обороноспособности Вооруженных Сил Украины", сообщили в ГБР. Больше новостей дня представлено в обзоре "Новая война" Трампа и цели России, по мнению США. Хроника событий на утро 17 декабряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
сша
молдавия
украина
восточная европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/11/1073219672_203:0:2207:1503_1920x0_80_0_0_fc2986fe65209ed78a1c1df1afa7665f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, молдавия, украина, гбр, вооруженные силы украины, госпогранслужба, коррупция, восточная европа, восточное партнерство, уклонисты, мобилизация на украине, мобилизация 2025, сво, всу, ситуация на украине
Новости, США, Молдавия, Украина, ГБР, Вооруженные силы Украины, Госпогранслужба, коррупция, Восточная Европа, Восточное партнерство, уклонисты, мобилизация на Украине, мобилизация 2025, СВО, ВСУ, ситуация на Украине

Коррупция на границе: пограничник помогал уклонистам бежать в Молдову

11:49 17.12.2025 (обновлено: 13:13 17.12.2025)
 
© Фото : ГБР Украины
- РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Фото : ГБР Украины
Читать в
ДзенTelegram
Инспектора украинской пограничной службы организовал для военнообязанных сограждан канал пересечения границы с Молдавией, за это его будут судить. Об этом 16 декабря сообщило Государственное бюро расследований Украины
Пограничник помогал спастись соотечественникам от насильственной мобилизации на возмездной основе, предпочитая доллары США. Его деятельность изобличили особисты Госпогранслужбы и ГБР.
"Он хорошо ориентировался в графиках дежурств, маршрутах патрулирования и особенностях местности, поэтому подыскал двух желающих незаконно уехать за границу. За 9 тыс. долларов США инспектор обещал доставить их в Республику Молдавию своим автомобилем вне пунктов пропуска", - рассказали в ГБР.
Инспектора погранслужбы задержали в сентябре 2025 года во время получения всей суммы оплаты за услугу по переправке потенциального пополнения ВСУ.
Сейчас он находится под домашним арестом и обвиняется в незаконной переправке лиц через государственную границу. Подозреваемый внес залог почти миллион гривен, деньги "по его просьбе направлены для поддержки обороноспособности Вооруженных Сил Украины", сообщили в ГБР.
Больше новостей дня представлено в обзоре "Новая война" Трампа и цели России, по мнению США. Хроника событий на утро 17 декабря
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАМолдавияУкраинаГБРВооруженные силы УкраиныГоспогранслужбакоррупцияВосточная ЕвропаВосточное партнерствоуклонистымобилизация на Украинемобилизация 2025СВОВСУситуация на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
02:24Российская армия давит противника в районе Гуляйполя
02:14В Ростове-на-Дону в результате атаки ВСУ повреждено судно, есть жертвы. В Батайске ранены жители
01:54В результате атаки беспилотников ВСУ в Ростове-на-Дону и Батайске пострадали жилые дома
01:36Армия России наступает, Путин выступил в Минобороны РФ. Сводка за 17 декабря от канала "Украина.ру
01:06Димитров освобождён, наступление продолжается. Сводка за 17 декабря от канала "Дневник Десантника"
00:39США хотят получить назад права на нефть в Венесуэле, которые у Вашингтона отняли — Трамп
00:20Силы ПВО отразили вечернюю атаку БПЛА на регионы России — Минобороны
00:04Вашингтон давит на Брюссель по вопросу судьбы российских активов. Главные новости к этому часу
23:53Авианосная ударная группа США повышает активность вблизи Венесуэлы
23:50Российская армия наступает в Сумской области, Украина беспокоится о "дроновом отставании"
23:44Венесуэла ответила на угрозы США: военные корабли начали сопровождать нефтяные танкеры
23:26Падение Мирнограда: гарнизон ВСУ разбит, город переходит в фазу зачистки
23:23Протесты в темноте: жители Днепропетровска перекрыли улицу из-за отключений электричества
23:20Новый раунд переговоров по Украине может состояться в эти выходные в Майами
23:14Такер Карлсон сообщил о возможном объявлении США войны Венесуэле. Главные новости к этому часу
22:28В Киеве истерят из-за тренеров, говорящих по-русски
22:22Стратегический прорыв на Запорожском направлении: российские войска установили контроль над Степногорском
22:20Политический скандал: Киевский социологический институт отрёкся от опроса в пользу Залужного
22:15В Польше банда лжеполицейских попыталась ограбить украинцев
22:08Мерц озвучил возможность отправки немецкого контингента на Украину после войны
Лента новостейМолния