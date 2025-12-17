https://ukraina.ru/20251217/ukrainskogo-pogranichnika-poymali-na-perepravke-uklonistov-v-moldaviyu-1073223046.html

Коррупция на границе: пограничник помогал уклонистам бежать в Молдову

Инспектора украинской пограничной службы организовал для военнообязанных сограждан канал пересечения границы с Молдавией, за это его будут судить. Об этом 16 декабря сообщило Государственное бюро расследований Украины

Пограничник помогал спастись соотечественникам от насильственной мобилизации на возмездной основе, предпочитая доллары США. Его деятельность изобличили особисты Госпогранслужбы и ГБР."Он хорошо ориентировался в графиках дежурств, маршрутах патрулирования и особенностях местности, поэтому подыскал двух желающих незаконно уехать за границу. За 9 тыс. долларов США инспектор обещал доставить их в Республику Молдавию своим автомобилем вне пунктов пропуска", - рассказали в ГБР.Инспектора погранслужбы задержали в сентябре 2025 года во время получения всей суммы оплаты за услугу по переправке потенциального пополнения ВСУ.Сейчас он находится под домашним арестом и обвиняется в незаконной переправке лиц через государственную границу. Подозреваемый внес залог почти миллион гривен, деньги "по его просьбе направлены для поддержки обороноспособности Вооруженных Сил Украины", сообщили в ГБР. Больше новостей дня представлено в обзоре "Новая война" Трампа и цели России, по мнению США. Хроника событий на утро 17 декабряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

