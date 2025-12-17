https://ukraina.ru/20251217/novaya-voyna-trampa-i-tseli-rossii-po-mneniyu-ssha-khronika-sobytiy-na-utro-17-dekabrya--1073214218.html

"Новая война" Трампа и цели России, по мнению США. Хроника событий на утро 17 декабря

"Новая война" Трампа и цели России, по мнению США. Хроника событий на утро 17 декабря - 17.12.2025 Украина.ру

"Новая война" Трампа и цели России, по мнению США. Хроника событий на утро 17 декабря

Глава Белого дома ввел новые санкции против Каракаса, признав его власти террористической организацией. Президент Белорусиии Александр Лукашенко заявил, что Украины может не стать, если Киев не сядет за стол переговоров с Москвой. Госсекретарь США Марко Рубио допустил, что Россия может хотеть взять под контроль всю Украину

2025-12-17T09:20

2025-12-17T09:20

2025-12-17T14:31

эксклюзив

хроники

сша

россия

украина

дональд трамп

марко рубио

вооруженные силы украины

вс рф

наступление вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/12/1071772129_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_dfd801bc6f4073152f56a83fdae8a10e.jpg

США объявили власти Венесуэлы террористамиПрезидент США Дональд Трамп объявил о признании незаконных властей Венесуэлы иностранной террористической организацией. Соответствующее заявление он сделал в своей социальной сети Truth Social.Американский лидер обвинил правительство Венесуэлы в финансировании преступной деятельности, включая наркотерроризм и торговлю людьми, за счёт доходов от нефти, добываемой на месторождениях, которые, по его утверждению, были украдены у американских корпораций. "За кражу нашего имущества... венесуэльский режим был объявлен иностранной террористической организацией", — написал Трамп.Он предупредил о "серьёзных последствиях" для Венесуэлы, если она не вернёт США "нефть, землю и другие украденные активы". До выполнения этих требований вооружённые силы США будут наращивать присутствие в Карибском бассейне, а вокруг страны установят морскую блокаду, направленную против танкеров, нарушающих американские санкции.Ранее ВМС США захватили в международных водах танкер, перевозивший венесуэльскую нефть на Кубу. Власти Венесуэлы назвали эти действия актом пиратства. Новое заявление Трампа ужесточает риторику и угрожает дальнейшей эскалацией в регионе."Не буди спящего медведя": Лукашенко назвал причину конфликта и предрек судьбу УкраиныПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил о катастрофических последствиях продолжения конфликта на Украине для существования самого украинского государства. Интервью американскому телеканалу Newsmax TV было опубликовано в телеграм-канале "Пул Первого".Белорусский лидер заявил, что Владимир Зеленский "прекрасно понимает, что это может закончиться тем, что Украины не будет". Лукашенко подчеркнул, что конфликт будет продолжаться до тех пор, пока на Зеленского не окажут влияние его европейские союзники, подтолкнув его к заключению сделки. Он выразил уверенность, что в итоге всё завершится мирным соглашением.Говоря о причинах конфликта, Лукашенко назвал смену власти в Киеве в 2014 году событием, после которого Украина взяла курс на искоренение русской культуры. Россию он сравнил со "спящим медведем", которого не следует будить. Отдельно он прокомментировал ситуацию с Крымом, заявив, что "украинцы ее просто отдали россиянам" в 2014 году, задав риторический вопрос: "Если это твоя земля, ты почему не защищал эту землю?".Также Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин желает достижения мира, и назвал себя его "близким родственником". В отношении США он охарактеризовал себя как "убежденного сторонника" Дональда Трампа, а председателя КНР Си Цзиньпина — как "хорошего друга". Рубио: отказ Москвы от мирных планов заставляет думать, что она "хочет всю Украину"Госсекретарь США Марко Рубио высказал предположение, что Россия может претендовать на полный контроль над всей территорией Украины. Соответствующую позицию он озвучил в частной беседе с журналистом издания Vanity Fair, состоявшейся в октябре, фрагменты которой были опубликованы сейчас.По словам журналиста Криса Уиппла, в ходе беседы он спросил у госсекретаря, разделяет ли тот точку зрения президента Дональда Трампа о том, что Владимир Путин "хочет всю Украину". В ответ Рубио заявил, что на переговорах уже были предложения, позволяющие закрепить статус-кво по текущей линии фронта, включая контроль России над Крымом. Однако Москва от них отказалась."И начинаешь задумываться, может быть, этот парень хочет всю страну", — приводит издание слова Рубио, объясняя таким образом позицию России.Ранее госсекретарь отмечал, что стороны конфликта за последнее время приблизились к мирному соглашению, как никогда за последние три года, хотя окончательной цели достичь пока не удалось. Официального подтверждения этих переговоров со стороны Москвы или Киева не поступало.Фронтовая сводкаСистемы противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и уничтожили 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями нескольких российских регионов и акваториями морей. Об этом сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, 31 БПЛА был уничтожен над Краснодарским краем, 22 — над Ростовской областью, 10 — над Воронежской областью и 4 — над Волгоградской областью. Еще 8 дронов сбиты над акваторией Азовского моря и 8 — над Черным морем. Также перехвачены беспилотники над Саратовской (8 единиц) и Брянской (3 единицы) областями.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Купянском направлении украинские вооруженные формирования, сосредоточив крупную группировку, навязывают тяжелые бои на западных окраинах города. Подразделения Вооруженных Сил РФ удерживают рубежи, однако на ряде участков противник имеет локальные успехи.На Гуляйпольском направлении под контролем российских войск находятся север и восток Гуляйполя, а также значительная часть юга города после прорыва у больницы. Укрепляются плацдармы за рекой Гайчур. Идут бои на подступах к Заречному, оборона противника в населенных пунктах Герасимовка и Андреевка практически сломлена.На Краснолиманском направлении основные бои идут в районе Яровой, где отмечены тактические успехи. Освобожден населенный пункт Новоплатоновка. В Богуславке украинские подразделения удерживаются в южной части.На Запорожском направлении в Приморском взято под контроль здание поликлиники, а в Степногорске продолжается уничтожение гарнизона ВСУ.На Северском направлении зафиксировано продвижение в Резниковке, идут бои западнее Дибровы. Сохраняется тяжелая обстановка в Озерном и Закотном.На Красноармейском направлении в Гришино выбито несколько вражеских опорных пунктов, но противник продолжает упорно сопротивляться. В Димитрове проводится зачистка.На Харьковском направлении войска продвигаются к южным окраинам Вильчи, заняты новые позиции между Лиманом и Прилипкой. Отмечены успехи и в районе Волчанских Хуторов.Апеллировать к Зеленскому и его клике сейчас бессмысленно. Ему все равно, что будет с Украиной. Подробнее — в материале Александр Широкорад: России в ответ на атаки Запада в Черном море придется заминировать подходы к Одессе.

сша

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Черкасова

эксклюзив, хроники, сша, россия, украина, дональд трамп, марко рубио, вооруженные силы украины, вс рф, наступление вс рф, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво, когда закончится сво: прогнозы, завершение сво, сводка сво, сво закончилась, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, украина.ру, украина.ру, сми