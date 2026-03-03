https://ukraina.ru/20260303/miroshnik-otvetil-na-slova-zelenskogo-o-vyborakh-na-ukraine-1076308516.html

Мирошник ответил на слова Зеленского о выборах на Украине

Владимир Зеленский не заинтересован в проведении президентских выборов на Украине, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости

"Он хочет максимально длительного сохранения своего положения военного диктатора. Ему ни к чему очередная проверка на прочность в виде выборов", - сказал Мирошник.Ранее Зеленский в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что Украина будет готова провести выборы только после завершения конфликта, а не после перемирия.В февральском интервью порталу Axios Зеленский заявлял, что на Украине возможно проведение президентских выборов одновременно с референдумом. При этом он допускал, что может стать кандидатом, если голосование пройдет в условиях возможного прекращения огня.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

