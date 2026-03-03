Мирошник ответил на слова Зеленского о выборах на Украине - 03.03.2026 Украина.ру
Владимир Зеленский не заинтересован в проведении президентских выборов на Украине, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости
"Он хочет максимально длительного сохранения своего положения военного диктатора. Ему ни к чему очередная проверка на прочность в виде выборов", - сказал Мирошник.Ранее Зеленский в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что Украина будет готова провести выборы только после завершения конфликта, а не после перемирия.В февральском интервью порталу Axios Зеленский заявлял, что на Украине возможно проведение президентских выборов одновременно с референдумом. При этом он допускал, что может стать кандидатом, если голосование пройдет в условиях возможного прекращения огня.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
14:02 03.03.2026 (обновлено: 14:03 03.03.2026)
 
Интервью Родиона Мирошника агентству РИА Новости
Владимир Зеленский не заинтересован в проведении президентских выборов на Украине, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости
"Он хочет максимально длительного сохранения своего положения военного диктатора. Ему ни к чему очередная проверка на прочность в виде выборов", - сказал Мирошник.
Ранее Зеленский в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что Украина будет готова провести выборы только после завершения конфликта, а не после перемирия.
В февральском интервью порталу Axios Зеленский заявлял, что на Украине возможно проведение президентских выборов одновременно с референдумом. При этом он допускал, что может стать кандидатом, если голосование пройдет в условиях возможного прекращения огня.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
