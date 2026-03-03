2 марта 2026 года, вечерний эфир - 03.03.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260303/2-marta-2026-goda-vecherniy-efir-1076310073.html
2 марта 2026 года, вечерний эфир
2 марта 2026 года, вечерний эфир
2 марта 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире:* "Новости и фронтовые сводки"* "Тема дня Новороссии". Концерты в Новороссии, зоне СВО. Гость: Мара - певица* "Экономика и жизнь". Обзор...
2026-03-03T14:34
2026-03-03T14:34
новороссия сегодня
новороссия
калининград
донецк
иван лизан
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
днр
лнр
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/03/1076309608_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8b4a76e83e1522ebc061c89c84e78924.jpg
Сегодня в эфире:* "Новости и фронтовые сводки"* "Тема дня Новороссии". Концерты в Новороссии, зоне СВО. Гость: Мара - певица* "Экономика и жизнь". Обзор экономических событий. Гость: Иван Лизан - экономист и журналист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050"* "Знакомьтесь, Россия". Чем привлекает туристов Зеленоградск. Гость: Константин Аверин - экскурсовод из Калининграда, автор телеграм-канала "Двухметровый гид"#Новороссия #СВО #Россия #УкраинаСлушайте нас в Донецке на 93,4 FM, в Луганске - 96,9 FMСлушайте и смотрите нас в телеграм-канале ГОЛОС Украина.ру https://t.me/podcast_ukrainaru
новороссия
калининград
донецк
днр
лнр
новороссия сегодня, новороссия, калининград, донецк, иван лизан, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, днр, лнр, музыка, экономика, российская экономика, война, война на украине
Новороссия сегодня, Новороссия, Калининград, Донецк, Иван Лизан, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, ДНР, ЛНР, музыка, экономика, российская экономика, война, война на Украине

2 марта 2026 года, вечерний эфир

14:34 03.03.2026
 
Сегодня в эфире:

* "Новости и фронтовые сводки"

* "Тема дня Новороссии". Концерты в Новороссии, зоне СВО. Гость: Мара - певица

* "Экономика и жизнь". Обзор экономических событий. Гость: Иван Лизан - экономист и журналист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050"

* "Знакомьтесь, Россия". Чем привлекает туристов Зеленоградск. Гость: Константин Аверин - экскурсовод из Калининграда, автор телеграм-канала "Двухметровый гид"

#Новороссия #СВО #Россия #Украина
Слушайте нас в Донецке на 93,4 FM, в Луганске - 96,9 FM
Слушайте и смотрите нас в телеграм-канале ГОЛОС Украина.ру https://t.me/podcast_ukrainaru
