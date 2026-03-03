2 марта 2026 года, вечерний эфир

https://ukraina.ru/20260303/2-marta-2026-goda-vecherniy-efir-1076310073.html

Сегодня в эфире:* "Новости и фронтовые сводки"* "Тема дня Новороссии". Концерты в Новороссии, зоне СВО. Гость: Мара - певица* "Экономика и жизнь". Обзор

Сегодня в эфире:* "Новости и фронтовые сводки"* "Тема дня Новороссии". Концерты в Новороссии, зоне СВО. Гость: Мара - певица* "Экономика и жизнь". Обзор экономических событий. Гость: Иван Лизан - экономист и журналист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050"* "Знакомьтесь, Россия". Чем привлекает туристов Зеленоградск. Гость: Константин Аверин - экскурсовод из Калининграда, автор телеграм-канала "Двухметровый гид"#Новороссия #СВО #Россия #УкраинаСлушайте нас в Донецке на 93,4 FM, в Луганске - 96,9 FMСлушайте и смотрите нас в телеграм-канале ГОЛОС Украина.ру https://t.me/podcast_ukrainaru

