2 марта 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире:
* "Новости и фронтовые сводки"
* "Тема дня Новороссии". Концерты в Новороссии, зоне СВО. Гость: Мара - певица
* "Экономика и жизнь". Обзор экономических событий. Гость: Иван Лизан - экономист и журналист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050"
* "Знакомьтесь, Россия". Чем привлекает туристов Зеленоградск. Гость: Константин Аверин - экскурсовод из Калининграда, автор телеграм-канала "Двухметровый гид"
#Новороссия #СВО #Россия #Украина
Слушайте нас в Донецке на 93,4 FM, в Луганске - 96,9 FM
Слушайте и смотрите нас в телеграм-канале ГОЛОС Украина.ру https://t.me/podcast_ukrainaru
* "Новости и фронтовые сводки"
* "Тема дня Новороссии". Концерты в Новороссии, зоне СВО. Гость: Мара - певица
* "Экономика и жизнь". Обзор экономических событий. Гость: Иван Лизан - экономист и журналист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050"
* "Знакомьтесь, Россия". Чем привлекает туристов Зеленоградск. Гость: Константин Аверин - экскурсовод из Калининграда, автор телеграм-канала "Двухметровый гид"
#Новороссия #СВО #Россия #Украина
Слушайте нас в Донецке на 93,4 FM, в Луганске - 96,9 FM
Слушайте и смотрите нас в телеграм-канале ГОЛОС Украина.ру https://t.me/podcast_ukrainaru
Подписывайся на