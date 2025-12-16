https://ukraina.ru/20251216/zelenskiy-navral-trampu-pro-vybory-na-ukraine---medvedchuk-1073191331.html

Зеленский наврал Трампу про выборы на Украине - Медведчук

Выборы на Украине провести через 60 или 90 дней невозможно. Об этом в опубликованной 16 декабря статье заявил лидер движения "Другая Украина" Виктор Медведчук

Президент США Дональд Трамп 8 декабря в интервью POLITICO заявил, что настало время для проведения президентских выборов на Украине, напомнил Медведчук. По его мнению, позиция Трампа в данном вопросе демонстрирует ясное понимание США того, что сейчас Зеленский не является демократически избранным главой украинского государства и использует военное положение для узурпации власти."В ответ просроченный Зеленский заверяет, что готов к президентским выборам, которые могут быть проведены в Украине через 60 или 90 дней. Но Зеленский нагло врет! В разрушенной и уничтоженной им стране он, став на путь правового нигилизма, предпочел гарантиям демократии террор, насилие и произвол. Его диктаторским режимом попраны основополагающие права человека, полностью уничтожено верховенство права и политический плюрализм", - заявил Медведчук. По его мнению, Зеленский со товарищи узурпировал всю вертикаль государственной власти Украины, привел к разрушению независимый парламентаризм, судебную систему, внедрил тотальную коррупцию, которая привела к глубокому кризису и уничтожению украинской государственности."Поэтому до назначения выборов или референдума необходимо восстановить конституционный правопорядок в Украине. Выборы и референдум должны быть проведены с соблюдением Основного Закона Украины, с восстановлением прав на свободу слова, свободного выражения своих взглядов и политических убеждений, упразднением цензуры на критику власти и других репрессивных методов, применяемые к политическим оппонентам преступным режимом Зеленского", - уверен Медведчук.Он отметил, что проведение справедливых демократических выборов или референдума по действующей Конституции Украины требует обеспечения надлежащего уровня прав граждан и гарантий легитимности их волеизъявления. Для чего необходима реализация ряда мер.Во-первых, считает Медведчук, требуется восстановление прав граждан на свободу политической деятельности через возобновление работы незаконно запрещенных политических партий и гарантированное участие их в выборах, включая свободную агитацию, выдвижение кандидатов.Во-вторых, прекращение незаконного уголовного преследования граждан Украины по политическим мотивам с целью недопущения их к управлению государственными делами.Сейчас продолжается незаконное уголовное преследование режимом Зеленского граждан Украины – политиков, экспертов, общественных деятелей, тех, кто в той или иной форме подвергал сомнению курс Зеленского на развязывание войны, отличался инакомыслием и выступал за развитие равноправных отношений с Россией.также необходимо принятие закона о недопущении преследования и наказания лиц, которые подверглись политическому преследованию по политическим мотивам с момента государственного переворота 2014 года по настоящее время, предусматривающего амнистию и реабилитацию граждан Украины, осужденных по политическим мотивам.В-третьих, необходимо обеспечение реализации избирательного права гражданами Украины, проживающими за рубежом. Только в России таковых проживает более 12 млн. Общая численность граждан Украины, проживающих за пределами страны, составляет более 18 млн чел. "Это половина всего населения",- заметил лидер "Другой Украины".В-четвертых, необходима отмена "антироссийского" законодательства, принятого в нарушение Конституции Украины."Необходимо отменить акты Президента Украины, Верховной Рады Украины, направленные на ограничение прав граждан, принадлежащих к национальным меньшинствам Украины, в том числе на свободное развитие, использование и защиту русского языка; акты, нивелирующие права граждан на свободу мировоззрения, свободу вероисповедания, политическую и общественную деятельность; акты Верховной Рады Украины уголовно-репрессивного характера; акты, попирающие свободу слова, право на свободное выражение своих взглядов и убеждений", - считает Медведчук.В-пятых, необходимо восстановление в гражданских правах и свободах лиц, незаконно лишенных режимом Зеленского украинского гражданства и введенных в отношении их санкций по политическим мотивам.В-шестых, необходимо возобновление деятельности противоправно запрещенных независимых СМИ с 2019 года. Они являлись медиаплощадкой для выражения альтернативного от провластных сил мнения оппозиционных политиков и экспертов в сфере экономики, права, социологии, международных отношений. Также следует отменить установленную Зеленским монополию на информацию путем введения "круглосуточного информационного марафона".В-седьмых, Медведчук констатировал недопустимость фальсификации выборов. Он сослался на обнародованные материалы украинских антикоррупционных правоохранительных органов. Они засвидетельствовали, что преступления ближайших соратников Зеленского касаются всех сфер жизнедеятельности страны, включая сферу обороны, энергетическую и другие. Это указывает на высокие коррупционные риски в сфере обеспечения избирательных прав граждан."Очевидно, что В. Зеленский не только установил диктаторский режим и узурпировал власть, но и создал и возглавил преступный синдикат по разграблению государства и украинского народа, в состав которого входят высшие должностные лица Украины", - заявил Медведчук.Он отметил, что нынешнее руководство Украины "скрывает реальное количество погибших военных, что означает не исключение их из Государственного реестра избирателей и дает возможность использовать эти голоса при проведении голосования на выборах". Это следует исправить, снизив риски фальсификации результатов выборов.Восьмая мера предусматривает предоставление гарантий общественной безопасности."Для безопасности проводимых на территории Украины общественно-политических мероприятий, свободной агитации во время избирательной кампании или референдума, необходимо ввести законодательный запрет деятельности организаций национал-радикального характера, распространение и популяризацию такой идеологии, что послужит гарантией общественной безопасности, в том числе ликвидации проявлений радикализма, экстремизма, фашизма и нетерпимости на национальной почве, а также политических и других убеждений", - пояснил Медведчук.По его убеждению, проведение выборов или референдума без реализации указанных мер станет "легитимизацией" режима и "выборами без выбора". "Однозначно, что преступный режим Зеленского добровольно на реализацию указанных мер не пойдет, и единственным выходом в сложившейся ситуации является механизм, предложенный Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 27 марта 2025 года, ввести на Украине временное управление под эгидой ООН, США, России и европейских стран, что дало бы возможность создать условия для проведения в стране демократических выборов и референдумов и формирование всех органов власти", - констатировал лидер "Другой Украины".Он выразил надежду на понимание Трампом ситуации на Украине.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Дипломатия, диалог и фронт: продвижение на всех направлениях. Хроника событий к 13:00 16 декабряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

