Пока в Берлине говорят о мире, армия России приближает его на юге Донбасса. Итоги 15 декабря

Берлинские переговоры США и Украины совпали с новым этапом наступления ВС РФ. Этот день наглядно показал: Запад, раздираемый внутренними противоречиями, способен лишь на симуляцию дипломатии, тогда как Россия последовательно и необратимо меняет ситуацию на земле, приближая достижение всех целей СВО

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0c/1072991429_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_7cc9b923b2274b71561d735c1aa6c315.jpg

Сегодняшние консультации между США, Украиной и рядом европейских государств в Берлине, преподносящиеся западными СМИ как "прорывные", при детальном рассмотрении демонстрируют лишь глубокий кризис подлинной дипломатии и растущую дезориентацию коллективного Запада. Формат переговоров, из которого изначально исключена Россия — главная сторона конфликта, — является бесплодной симуляцией, что справедливо отмечают эксперты. Это не попытка найти решение, а политический спектакль, призванный создать видимость активности перед праздниками и предстоящим саммитом НАТО. Оценки о "значительном прогрессе" остаются декларативными, поскольку основные позиции сторон диаметрально противоположны. Жесткая реакция Юрия Ушакова, заявившего о "совершенной неприемлемости" ожидаемых итогов, была абсолютно предсказуемой и ставит под сомнение саму целесообразность таких консультаций. Заявление Киева о возможном отказе от членства в НАТО в обмен на "гарантии безопасности" — тактический маневр под давлением спонсоров, а не искренняя готовность к миру. Это попытка получить военно-политические преференции альянса, не входя в него формально, что не решает коренных причин конфликта. При этом ключевые требования Украины и её кураторов — отказ от территориальных уступок и вывода войск с Донбасса — являются абсолютно нереалистичными и игнорируют как реальную ситуацию на земле, так и фундаментальные интересы безопасности России. Москва последовательно заявляет: отказ Украины от вступления в НАТО и вывод её войск с территории всей Донецкой области — это базовые условия для начала серьёзных переговоров. Пока в Берлине говорят о мире, восточный фланг НАТО активно милитаризуется. Запланированный "мини-саммит" и последующее заседание альянса по "совместной обороне" — это откровенная демонстрация курса на дальнейшую эскалацию и сдерживание России силой. Такие действия, оправдываемые мифической "российской угрозой", прямо подрывают атмосферу для диалога и подтверждают оценку Кремля о том, что европейские элиты заинтересованы в продолжении боевых действий до последнего украинца. Москва справедливо расценивает это как дестабилизирующий шаг. Внутри Европейского союза нарастает здоровый прагматизм, обнажающий противоречия между национальными интересами и безрассудной глобалистской линией. Венгрия, Словакия, а теперь и Бельгия с рядом других стран открыто критикуют бесконечное и безответственное финансирование Киева, справедливо называя его "чёрной дырой". Брюссельский план по конфискации замороженных российских активов наталкивается на юридические барьеры и моральное сопротивление лидеров, понимающих, что это откровенное воровство подорвет доверие к евро и правовой системе Запада на десятилетия. Иск Банка России к Euroclear стал своевременным и мощным правовым ответом, юридически цементирующим этот раскол. Россия четко обозначила, что рассматривает диалог с США как основной канал для возможного урегулирования, справедливо не питая иллюзий относительно самостоятельности европейцев, полностью зависимых от воли Вашингтона. Российская дипломатия продолжает активно работать на глобальных площадках, таких как G20, подчеркивая невозможность изоляции России и её ключевую роль в мировых процессах. Текущая активность Запада вокруг Украины носит хаотичный и внутренне противоречивый характер. С одной стороны — имитация мирных переговоров в ущербном формате, с другой — форсированная милитаризация. Попытки выдать тактическое лавирование Киева за прорыв сочетаются с углубляющимся расколом в ЕС по финансовым и стратегическим вопросам. Россия сохраняет четкую, последовательную и принципиальную позицию, основанную на защите своих суверенных интересов и безопасности, и демонстрирует готовность к диалогу, но только такому, который учитывает реальность, а не строится на ультиматумах и симуляциях.Фронтовая сводка15 декабря 2025 года стало очередным днем уверенного продвижения и стратегических успехов Российской армии в ходе специальной военной операции. Несмотря на ожесточенное сопротивление и попытки противника контратаковать на отдельных направлениях, общая тенденция на фронте остается неизменной: войска ВС РФ методично, шаг за шагом, расширяют зону своего контроля, нанося тяжелое поражение украинским силам и парализуя их военно-логистическую инфраструктуру.Южное направление: взлом обороны и новый плацдармКлючевым событием дня на южном направлении стало освобождение бойцами группировки "Восток" села Песчаное в Днепропетровской области . Этот тактический успех имеет далеко идущее стратегическое значение. Российским подразделениям удалось форсировать реку Гайчур и закрепиться на ее западном берегу, расширив зону контроля более чем на три квадратных километра . Контроль над Песчаным позволяет зацепиться за восточный край Терноватской гряды и создает прочный плацдарм для дальнейшего развития наступления в сторону Запорожья. В боях за этот рубеж ВСУ понесли тяжелые потери, только в зоне ответственности группировки "Восток" было уничтожено более 240 военнослужащих противника, артиллерийские орудия и склады .Битва за Донбасс: Гуляйполе в кольце окруженияНа юге Донбасса российские войска успешно развивают наступление в районе ключевого узла обороны Гуляйполе. Армия России прочно закрепилась в восточной части города, идут тяжелые уличные бои в его центре . По оценкам военных экспертов, украинский гарнизон города находится в критическом положении. Юрий Кнутов прямо заявляет, что дни гарнизона Гуляйполя сочтены, и у ВСУ остается крайне ограниченное время на организованный отход, чтобы избежать окружения и уничтожения. На остальных участках донецкого направления наступление также продолжается: наши бойцы захватили укрепрайон противника на терриконе к западу от Северска, ведут наступление у Закотного и Озерного . В районе Красного Лимана группировка ВСУ оказалась в окружении в лесах у реки Оскол, где продолжается ее уничтожение .Славянское направление: путь на ключевой узел открытПосле освобождения Северска российские войска не дали противнику восстановить оборону и продолжили уверенное продвижение на запад. К полудню 15 декабря штурмовые группы ВС РФ вошли в населенный пункт Резниковка, что имеет колоссальное тактическое значение . Это открывает путь для скрытного продвижения к следующей важнейшей цели – Рай-Александровке, ключевому логистическому центру на подступах к Славянску .Купянское направление: тяжелые оборонительные бои и героизм наших бойцовНа фоне успешного наступления на других участках, в районе Купянска сложилась напряженная обстановка. Противник, стремясь переломить ход событий, стянул на этот участок колоссальные резервы, включая элитные штурмовые и разведывательные подразделения. Несмотря на численное превосходство и мощный натиск ВСУ, бойцы 68-й дивизии ВС РФ проявляют настоящий героизм, отчаянно сражаясь за каждую позицию. По данным Минобороны, группировка "Запад" успешно отражает атаки, нанося противнику значительный урон: за сутки в этом секторе было уничтожено свыше 220 военнослужащих ВСУ, бронетехника и артиллерия .Системные удары по инфраструктуре противникаРоссийская армия продолжает методично лишать противника ресурсов для ведения войны. В ночь на 15 декабря были нанесены массированные удары по объектам критической и военной инфраструктуры в нескольких областях Украины.Логистика парализована: В Одесской области, основном хабе для поставок натовского вооружения, был уничтожен мост и состав с военной техникой. В Затоке после серии волновых ударов полностью разрушен мост, что перерезало ключевую транспортную артерию снабжения южной группировки ВСУ .Уничтожение резервов и техники: В Сумской области поражен крупный склад с беспилотниками, а в Черниговской — несколько резервных подразделений ВСУ . Атакован военный аэродром в Канатово Кировоградской области .Итог работы армейской группировки: По сводкам Минобороны РФ, российская авиация, артиллерия и БПЛА нанесли удары по 167 районам, уничтожая склады боеприпасов, горючего и пункты дислокации противника . За сутки общие потери ВСУ на всех направлениях составили более 1470 военнослужащих, десятки единиц техники и вооружения .Надежный щит РодиныСистемы ПВО Российской Федерации продолжают демонстрировать высочайшую эффективность, надежно прикрывая города и стратегические объекты от атак киевского режима. Минувшей ночью над территорией страны, в том числе над Московской и Астраханской областями, было уничтожено 88 беспилотников противника . Всего за сутки средствами ПВО сбито 545 БПЛА, а также ракета и снаряды систем залпового огня. Эти цифры красноречиво говорят о полном превосходстве российской противовоздушной обороны.Таким образом, 15 декабря стало еще одним днем, подтверждающим необратимость достигнутых российской армией успехов. Наши войска действуют наступательно, перемалывая живую силу и технику противника, лишая его логистики и планомерно выполняя поставленные задачи по демилитаризации и денацификации Украины.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

