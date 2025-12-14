https://ukraina.ru/20251214/nedetskiy-kriminal-pochemu-rkn-na-samom-dele-zablokiroval-roblox-1073094159.html

Недетский криминал: почему РКН на самом деле заблокировал Roblox

Недетский криминал: почему РКН на самом деле заблокировал Roblox

В начале декабря Роскомнадзор объявил о блокировке социальной игровой платформы Roblox. Несмотря на расстройство тысяч детей из России, в ведомстве подчеркнули, что в первую очередь блокировка направлена именно на защиту самых юных и самых незащищённых пользователей Сети от потенциальных опасностей

"Мониторинг Roblox неоднократно подтверждал неспособность внутренней системы модерации обеспечить стопроцентную безопасность появляющихся на платформе материалов. В игровом пространстве в большом количестве присутствует неподобающий контент, который может негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей, создаются условия и предпосылки для совершения противоправных действий", — приводит комментарий ведомства РБК.И хотя разработчики уже заявили о готовности соблюдать все предписания российских властей, реальные шансы того, что доступ к платформе будет восстановлен, стремятся к нулю. На практике Roblox уже давно превратился не просто в идеальную среду для растления детей и пропаганды деструктивных и экстремистских идей, но и в полноценный даркнет, доступ к которому до последнего момента любой желающий мог получить совершенно бесплатно по нажатию одной кнопки.Плейсы преступленийRoblox — это не видеоигра в привычном её представлении. Это скорее огромная площадка с инструментами всех возможных форм и видов и огромными возможностями для настройки. Разработчики создали именно среду, в которой каждый желающий из представленных инструментов может создать собственный "плейс" — игру внутри игры.Для поддержания экосистемы создатели также ввели внутреннюю валюту — "робаксы". "Робаксы" можно в неограниченном количестве купить как внутри игры, так и на сторонних площадках. За "робаксы" можно покупать уникальные игровые предметы, анимации или раскраски для своих персонажей. При этом разработчики "плейсов", где "робаксы" тратятся, могут конвертировать игровую валюту в реальную, получая таким образом вознаграждение.Именно эти "плейсы" с работающей внутриигровой экономикой и стали поводом для многочисленных скандалов вокруг Roblox. "Благодаря" той самой гибкости и обширности инструментария, сторонние разработчики внутри "плейсов" могли создать практически что угодно: от безобидных пряток или действительно интересных игр с неповторимыми механиками до изначально криминальных или аморальных структур. И с течением развития платформы последнее стало превалировать всё сильнее.Так, например, в середине 2025 года на Западе прогремел серьёзный скандал: журналисты Sky выяснили, что ряд нелегальных или даже заблокированных онлайн-казино создали свои "филиалы" внутри Roblox. Детям достаточно было купить с карт родителей "робаксы" и тратить их в виртуальных слотах. Стоит ли говорить, что счёт украденных таким образом у родителей денег шёл на десятки, а в отдельных случаях — сотни тысяч долларов?Были и другие случаи откровенного криминала. Большая часть из них касается отмывания денег. Развитая экономика в условиях почти полной анонимности создаёт идеальные условия для легализации денег, добытых незаконным путём: создавай "плейс", в котором продаются игровые товары по завышенным ценам, продавай сам себе, выводи "робаксы" — и всё. Схема настолько работающая и эффективная, что в 2023 году полиция Сан-Франциско задержала по подозрению в отмывании денег через Roblox более 300 человек. И хотя суммы были не самые крупные, сам факт того, что платформа может быть использована для такого рода махинаций, вызывает серьёзную тревогу.Используется платформа и как "прокладка", переводящая пользователей на закрытые ресурсы. В "плейсе" размещается ссылка на нужный сайт, страницу или сервер в Discord, и игроку остаётся по ней перейти. Что на другом конце этой ссылки — остаётся только догадываться. Но едва ли что-то доброе, светлое и созидательное.Наконец, процветают и услуги для взрослых. Один из самых популярных "плейсов" внутри игры с более чем миллиардом посещений ежемесячно — де-факто площадка для сексуальных знакомств глобального масштаба. На площадке открыто пропагандируются нетрадиционные сексуальные отношения, используются изображения и анимации с явным эротическим подтекстом. При этом доступ к "плейсу" открытый — зайти туда может даже ребёнок.Именно в этих "плейсах" дети становятся объектами преследования со стороны так называемых "хищников" — людей, которые нашли в Roblox идеальную среду для удовлетворения своих извращённых фантазий. В большинстве случаев дело ограничивается сомнительными знакомствами, преследованием по Сети и вымогательством фото и видео эротического содержания. Но в некоторых случаях преступники заходят ещё дальше — в реальный мир. Так, например, в апреле 2025 года житель округа Керн в штате Калифорния похитил 10-летнюю девочку, которую ранее встретил в игре. К счастью, жертва смогла позвать на помощь и сбежать, но общественный резонанс касательно прозрачности и безопасности платформы был поднят нешуточный.Разработчики бездействуютНо что если самой Roblox Corporation, несмотря на весь "чёрный пиар", именно такой статус-кво выгоден? В пользу этого говорит тот факт, что в Roblox царит не только анархо-капитализм в чистом его виде, но и практически полное отсутствие модерации. По состоянию на 2025 год платформу, которую ежедневно посещают более 112 миллионов человек, модерируют в общей сложности всего три тысячи сотрудников! Это даже не мало — это ничто, попытка остановить лавину соломенным забором.Мало того, что такое число сотрудников даже с самыми современными инструментами модерации не способно было бы справиться с разгулом преступности на площадке — администрация прямо запрещает другим пользователям защищать себя. Так в начале этого года Roblox Corp. подала в суд и добилась прекращения деятельности независимого "модератора" под никнеймом Schlep. Schlep — известный блогер, который объявил войну "хищникам" на платформе, выводил их на чистую воду и публично разоблачал, выкладывая ролики о них на свой канал. Однако вместо поддержки борца с педофилами разработчики запретили ему заниматься своей деятельностью, потому что она якобы наносит непоправимый ущерб платформе, пропагандирует "культуру вигилантов" и угрожает приватности пользователей.На словах разработчики "активно фильтруют деструктивный контент", однако на практике пользователи не раз заявляли, что критерии модерации контента непрозрачны, а сама блокировка на деле ничего не даёт. Все дело в том, что даже если вредоносный "плейс" будет заблокирован модерацией, преступнику не составит никакого труда создать его копию в считаные минуты и перенаправить трафик туда. Получается замкнутый цикл, который сами же руководители Roblox никак не стремятся контролировать или менять — зачем, если благодаря нелегальным казино, отмыву денег и сексуальным анимациям они зарабатывают миллиарды долларов?РКН сделал то, что не смогло ФБРНа Западе с Roblox идёт настоящая война: иски на разработчиков сыпятся буквально десятками, однако компания от них лишь отмахивается, дежурно скармливая негодующим гражданам отписки в духе "знаем о проблеме, принимаем меры, фильтруем контент, не скандальте, мы работаем".Ни нелегальные торговые площадки, ни преступления против детей так и не стали на Западе достаточно весомым поводом для полного запрета Roblox. Сотрудники полиции, ФБР и других органов национальной безопасности под ручку с озабоченными родителями бессильно топчутся в судах, но не могут добиться справедливости в отношении огромной IT-компании.На контрасте с американскими и европейскими правоохранителями Роскомнадзор сделал ровно то, что должно быть сделано с любым пространством в глобальной Сети, которое представляет опасности: изучил, проанализировал, закрыл. Что делать дальше, решать уже самой Roblox Corporation. Но, кажется, пока кошельки миллионов европейцев и американцев и детская невинность остаются для них слишком желанной и сладкой целью — а значит, никаких изменений к лучшему ждать не стоит.Читайте также: ИИнструмент уничтожения. Как нейросети меняют фронт информационной войны

