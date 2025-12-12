https://ukraina.ru/20251212/v-lnr-osuzhdena-byvshaya-sotrudnitsa-mchs-za-gosudarstvennuyu-izmenu-i-shpionazh-1073035116.html
В ЛНР осуждена бывшая сотрудница МЧС за государственную измену и шпионаж
Верховный Суд Луганской Народной Республики 12 декабря вынес обвинительный приговор по делу о государственной измене
2025-12-12T19:04
новости
луганская народная республика
мчс
верховный суд
минобороны украины
луганская народная республика
Бывшая радиотелефонистка Государственной пожарно-спасательной части МЧС ЛНР признана виновной в совершении тяжкого преступления — шпионажа в пользу украинских спецслужб.
Следствием и судом было неопровержимо установлено, что в апреле 2022 года гражданка Б., поддавшись влиянию враждебной пропаганды, вступила в преступный сговор с представителями Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Используя возможности мессенджеров, она наладила контакт с иностранной разведкой и начала передавать сведения, составляющие государственную тайну и имеющие военный характер.
"Преступные действия осуждённой были направлены против безопасности и обороноспособности Луганской Народной Республики в период проведения специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины", — отмечается в сообщении пресс-службы суда.
Суд, тщательно изучив все материалы дела, приговорил гражданку Б. к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Данный приговор является закономерным и справедливым следствием её предательской деятельности.
Данное дело наглядно демонстрирует эффективность работы правоохранительных и судебных органов ЛНР по защите государственной безопасности.
Оно служит суровым, но справедливым предупреждением для всех, кто под влиянием вражеской пропаганды решается на сотрудничество с иностранными спецслужбами в ущерб интересам народа и безопасности Республики.
Закон всегда найдёт и привлечёт к строгой ответственности тех, кто в трудное для Родины время выбирает путь предательства и государственной измены.