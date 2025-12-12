https://ukraina.ru/20251212/v-lnr-osuzhdena-byvshaya-sotrudnitsa-mchs-za-gosudarstvennuyu-izmenu-i-shpionazh-1073035116.html

В ЛНР осуждена бывшая сотрудница МЧС за государственную измену и шпионаж

В ЛНР осуждена бывшая сотрудница МЧС за государственную измену и шпионаж - 12.12.2025 Украина.ру

В ЛНР осуждена бывшая сотрудница МЧС за государственную измену и шпионаж

Верховный Суд Луганской Народной Республики 12 декабря вынес обвинительный приговор по делу о государственной измене

2025-12-12T19:04

2025-12-12T19:04

2025-12-12T19:04

новости

луганская народная республика

мчс

верховный суд

минобороны украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/07/1061616504_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_79c5ff749804bf8f96e1164a11bac634.jpg

Бывшая радиотелефонистка Государственной пожарно-спасательной части МЧС ЛНР признана виновной в совершении тяжкого преступления — шпионажа в пользу украинских спецслужб. Следствием и судом было неопровержимо установлено, что в апреле 2022 года гражданка Б., поддавшись влиянию враждебной пропаганды, вступила в преступный сговор с представителями Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Используя возможности мессенджеров, она наладила контакт с иностранной разведкой и начала передавать сведения, составляющие государственную тайну и имеющие военный характер. "Преступные действия осуждённой были направлены против безопасности и обороноспособности Луганской Народной Республики в период проведения специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины", — отмечается в сообщении пресс-службы суда. Суд, тщательно изучив все материалы дела, приговорил гражданку Б. к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Данный приговор является закономерным и справедливым следствием её предательской деятельности. Данное дело наглядно демонстрирует эффективность работы правоохранительных и судебных органов ЛНР по защите государственной безопасности. Оно служит суровым, но справедливым предупреждением для всех, кто под влиянием вражеской пропаганды решается на сотрудничество с иностранными спецслужбами в ущерб интересам народа и безопасности Республики. Закон всегда найдёт и привлечёт к строгой ответственности тех, кто в трудное для Родины время выбирает путь предательства и государственной измены.Итоги дня в материале Россия в действии: ключевые победы страны к концу недели. Итоги 12 декабря на сайте Украина.ру

луганская народная республика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, луганская народная республика, мчс, верховный суд, минобороны украины