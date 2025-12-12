Ушаков отверг любые сомнения в принадлежности Донбасса России - 12.12.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251212/ushakov-otverg-lyubye-somneniya-v-prinadlezhnosti-donbassa-rossii-1073033382.html
Ушаков отверг любые сомнения в принадлежности Донбасса России
Ушаков отверг любые сомнения в принадлежности Донбасса России - 12.12.2025
Ушаков отверг любые сомнения в принадлежности Донбасса России
Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что вся территория Донбасса принадлежит России, Москва настаивает на выводе оттуда украинской армии. Об этом 12 декабря написали российские информагентства
2025-12-12T18:43
2025-12-12T18:43
новости
россия
донбасс
москва
юрий ушаков
владимир зеленский
владимир путин
"Донбасс российский", – сказал Ушаков. Это заявление прозвучало на фоне обсуждения возможных территориальных уступок со стороны Украины. Накануне Владимир Зеленский заявил, что украинцы должны выразить свою позицию по вопросу контролируемой Киевом части Донбасса "в формате выборов или референдума".Стоит напомнить, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов, проведённых в сентябре 2022 года. Москва не признаёт суверенитет Украины над этими территориями и настаивает на выводе оттуда украинских войск. Президент России Владимир Путин ранее называл Донбасс исторической российской территорией, которую, по его словам, планируется вернуть "военным или иным путем".По информации издания The Telegraph, Киев может рассмотреть возможность отказа от территорий, если Россия согласится на "взаимные уступки". Однако ранее украинские власти исключали такую возможность.О других происходящих событиях и разговорах на политической арене – в ежедневном обзоре Россия в действии: ключевые победы страны к концу недели. Итоги 12 декабря.
россия
донбасс
москва
новости, россия, донбасс, москва, юрий ушаков, владимир зеленский, владимир путин
Новости, Россия, Донбасс, Москва, Юрий Ушаков, Владимир Зеленский, Владимир Путин

Ушаков отверг любые сомнения в принадлежности Донбасса России

18:43 12.12.2025
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
РИА Новости, 12.12.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что вся территория Донбасса принадлежит России, Москва настаивает на выводе оттуда украинской армии. Об этом 12 декабря написали российские информагентства
"Донбасс российский", – сказал Ушаков.
Это заявление прозвучало на фоне обсуждения возможных территориальных уступок со стороны Украины. Накануне Владимир Зеленский заявил, что украинцы должны выразить свою позицию по вопросу контролируемой Киевом части Донбасса "в формате выборов или референдума".
Стоит напомнить, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов, проведённых в сентябре 2022 года. Москва не признаёт суверенитет Украины над этими территориями и настаивает на выводе оттуда украинских войск.
Президент России Владимир Путин ранее называл Донбасс исторической российской территорией, которую, по его словам, планируется вернуть "военным или иным путем".
По информации издания The Telegraph, Киев может рассмотреть возможность отказа от территорий, если Россия согласится на "взаимные уступки". Однако ранее украинские власти исключали такую возможность.
О других происходящих событиях и разговорах на политической арене – в ежедневном обзоре Россия в действии: ключевые победы страны к концу недели. Итоги 12 декабря.
Больше материалов по теме:
Новости Россия Донбасс Москва Юрий Ушаков Владимир Зеленский Владимир Путин
 
Лента новостейМолния