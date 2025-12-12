https://ukraina.ru/20251212/grimasy-demokratii-po-ukrainski--zelenskiy-soglasen-na-referendum-o-prodolzhenii-voyny-1073016465.html

Гримасы "демократии по-украински" – Зеленский согласен на референдум о продолжении войны

Гримасы "демократии по-украински" – Зеленский согласен на референдум о продолжении войны - 12.12.2025 Украина.ру

Гримасы "демократии по-украински" – Зеленский согласен на референдум о продолжении войны

Комментируя мирный план Трампа, Владимир Зеленский 11 декабря заявил: "я считаю, что на этот вопрос будет отвечать народ Украины. В формате выборов или в формате референдума, но должна быть позиция народа Украины". Речь шла в первую очередь о территориальном вопросе

2025-12-12T15:47

2025-12-12T15:47

2025-12-12T15:47

мнения

украина

выборы

россия

сша

трамп и зеленский

владимир зеленский

дональд трамп

ес

переговоры по украине 2025

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/05/1072706250_0:230:606:571_1920x0_80_0_0_3cd1dd639bdfaf436dc6beb0281d4765.jpg

На настоящий момент официально ни один из проектов мирного плана не опубликован, да и особого смысла в этом нет – варианты мирного соглашения всё ещё обсуждаются, содержание проекта меняется. Например, получив от президента США план в составе 28 пунктов, представители Украины и ЕС вернули 20. Что случилось с оставшимися – принтер зажевал, или просто украли – осталось покрыто мраком неизвестной тайны. Равно как и содержание пропавших пунктов.Единственное о чём можно сказать совершенно определённо – американский проект предполагает фиксацию территориальных уступок.Судя по заявлениям сторон (которые официальную позицию отражают только частично и, опять же, в динамике):- Россия настаивает на получении полного контроля над территориями ДНР и ЛНР, согласившись на размежевания по ЛБС в Запорожской и Херсонской областях;- США предлагают создание демилитаризованной зоны на территории Донбасса, контролируемого сейчас украинскими войсками;- Украина пока ни на один вариант не согласна, предлагая сохранение территорий по ЛБС (под вопросом остаются потерянные территории в Харьковской и Сумской областях – американцы предлагают обменять их на часть Донбасса).В соответствии со Ст. 73 Конституции Украины референдум нужен только для изменения территории страны. С юридической точки зрения речь идёт не о консультативном референдуме, а о закреплении уже достигнутого международного соглашения. Ну или о незакреплении его.Создатели Конституции исходили как раз из того, что референдум должен предотвратить передачу части территории страны (чтобы представить себе референдум по поводу присоединения каких-то территорий к Украине надо иметь на редкость бурную фантазию – даже временно оккупированную часть территории Курской области планировалось обменивать, а не присоединять), имея в виду, что у Украины нет безусловно ей принадлежащих территорий, а элиты всегда готовы обменять условное "первородство" на безусловную перловку.Тем не менее, предполагается, что если уж элиты приняли решение отказаться от части территории, то они в этом заинтересованы и постараются донести свою заинтересованность до народных масс. Да и какое-то предварительное согласие в обществе должно быть – иначе никто на изменение границ страны не пойдёт.Когда российский президент говорил 27 ноября о проведении референдума, он имел в виду именно предусмотренный Конституцией формат:- проводятся выборы, на которых избирается легитимная власть;- новая власть подписывает соглашения, по которым часть бывшей территории Украины признаётся территорией России;- это решение украинской власти закрепляется референдумом и фиксируется в Конституции.Разумеется, такая операция сложна и даже физически опасна для организаторов и исполнителей, но в условиях, когда речь идёт о выживании государства… Впрочем, именно последнее украинскую власть не особенно заботит. Для неё куда важнее перспективы антикоррупционных расследований, проводимых подконтрольными США структурами.Так или иначе, представляется совершенно невероятным, что Зеленский соглашается с российским лидером. Собственно, из слов Зеленского как раз следует нечто противоположное – выборы или референдум должны продемонстрировать готовность, а точнее – неготовность Украины к урегулированию конфликта, в том числе ценой территориальных уступок.Следует отметить, что в принципе украинское руководство готово к фактическим уступкам – 9 декабря Зеленский признал, что Украина не имеет сейчас сил для того, чтобы военным путём вернуть Крым. Очевидно, для него приемлемым является вариант долговременного прекращения огня без юридического признания новой геополитической ситуации – новые территории России будут считаться "временно оккупированными", и Украина будет добиваться их возвращения политико-дипломатическими методами (в смысле – перевооружаться и готовить новую военную операцию).Насколько можно понять, США такой вариант также устраивает – как минимум, потому что его проще реализовать, а скорее потому, что стратегически США интересует именно временное урегулирование, которое в любой выгодный для Вашингтона момент можно заменить плановым обострением.Россия же к такому варианту относится скептически – попытка достичь долгосрочных соглашений с Украиной на основе фактического признаний новой конфигурации границы предпринималась в 2015 году и закончилось проведением СВО. Разумеется, учитывая, что сейчас речь идёт уже о территории России, а не "отдельных районов Донецкой и Луганской областей", степень безопасности новых территорий будет на порядок выше и такой вариант может рассматриваться в качестве компромиссного. Однако стратегическая цель России – гарантировать, чтобы с территории Украины в принципе не исходила какая-либо угроза. А для этого нужно переформатирование украинской политической системы. Референдум и юридическое признание новой границы тут является средством, а не самоцелью.В Киеве это тоже понимают, а потому постараются использование демократических механизмов извратить.В качестве первого шага он уже обусловил проведение выборов и/или референдума перемирием (скромно – мы ожидали чего-то более абсурдного, вроде размещения европейских войск на территории Украины). Россия скорее всего не согласится и это даёт пространство для политического манёвра с целью продолжать дальше военную помощь.Вторым шагом, если Россия согласится на перемирие или если США додавят Зеленского до проведения голосования, будет проведение выборов и/или референдума, в ходе которых украинский народ дружно поддержит урегулирование конфликта на условиях Киева, т.е. – продолжения войны. Трамп вынужден будет отступить – демократия ведь…А именно такой исход практически гарантирован, потому что голосование будет проходить при наличии элитного консенсуса в вопросах продолжения войны – сейчас ни одной легальной политической силы, которая выступала бы за мирное урегулирование, в стране нет. А если бы была, то агитировать ей бы не дали.В общем, чтобы Зеленский ни заявлял, он имеет в виду срыв мирных переговоров. Повторяем, не получение в их ходе более выгодных условий (самые выгодные были до 2022-го – в рамках Минских соглашений), а именно срыв – чтобы никаких переговоров не было, а был непрерывный поток военной и финансовой помощи.О референдуме, на необходимость которого указал российский президент, можно прочитать в статье Василия Стоякина "Украинское урегулирование: что нужно для референдума"

https://ukraina.ru/20251201/rostislav-ischenko--o-provale-plana-trampa-vo-vsekh-vozmozhnykh-variantakh-on-ne-rabotaet-1072427076.html

https://ukraina.ru/20251210/zelenskogo-mogut-prinesti-v-zhertvu-za-to-chto-on-tyanet-s-mirnym-planom-trampa-1072905135.html

https://ukraina.ru/20251208/1072807559.html

https://ukraina.ru/20251211/vybory-kak-instrument-voyny--1072890929.html

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

мнения, украина, выборы, россия, сша, трамп и зеленский, владимир зеленский, дональд трамп, ес, переговоры по украине 2025, референдум, территориальные уступки, граница, мирный план, договор