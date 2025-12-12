https://ukraina.ru/20251212/ot-mirnykh-initsiativ-do-sportivnykh-pobed-den-konstitutsii-kak-den-triumfa-rossii-na-mirovoy-arene-1073031771.html

От мирных инициатив до спортивных побед: День Конституции как день триумфа России на мировой арене

12 декабря стало показательным днём, продемонстрировавшим способность России последовательно отстаивать свои интересы и наращивать влияние. Украина.ру, 12.12.2025

12 декабря стало показательным днём, продемонстрировавшим способность России последовательно отстаивать свои интересы и наращивать влияние. От закрытых переговоров с Турцией в Ашхабаде и проработки моделей безопасности в Донбассе до триумфального возвращения национальных символов в спорт и рекордного роста туристического потока — все события дня складываются в единую картину поступательного развития.

