От мирных инициатив до спортивных побед: День Конституции как день триумфа России на мировой арене - 12.12.2025
От мирных инициатив до спортивных побед: День Конституции как день триумфа России на мировой арене
От мирных инициатив до спортивных побед: День Конституции как день триумфа России на мировой арене
12 декабря стало показательным днём, продемонстрировавшим способность России последовательно отстаивать свои интересы и наращивать влияние. Украина.ру, 12.12.2025
12 декабря стало показательным днём, продемонстрировавшим способность России последовательно отстаивать свои интересы и наращивать влияние. От закрытых переговоров с Турцией в Ашхабаде и проработки моделей безопасности в Донбассе до триумфального возвращения национальных символов в спорт и рекордного роста туристического потока — все события дня складываются в единую картину поступательного развития.
видео, россия, турция, донбасс, путин новости, трамп и путин, владимир путин, геополитика
Видео, Россия, Турция, Донбасс, Путин новости, Трамп и Путин, Владимир Путин, геополитика

От мирных инициатив до спортивных побед: День Конституции как день триумфа России на мировой арене

18:30 12.12.2025
 
12 декабря стало показательным днём, продемонстрировавшим способность России последовательно отстаивать свои интересы и наращивать влияние.
От закрытых переговоров с Турцией в Ашхабаде и проработки моделей безопасности в Донбассе до триумфального возвращения национальных символов в спорт и рекордного роста туристического потока — все события дня складываются в единую картину поступательного развития.
