Россия в действии: ключевые победы страны к концу недели. Итоги 12 декабря

В то время как Запад демонстрирует тупик в украинском урегулировании, Россия ведёт прагматичную работу на нескольких фронтах. Встреча Путина и Эрдогана укрепила ключевое партнёрство, а заявления Юрия Ушакова наметили контуры возможного решения для Донбасса. Параллельно Москва одерживает важные победы в спортивной и экономической сферах

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1c/1072322116_0:227:3079:1959_1920x0_80_0_0_ea5baeb63f3fcb95358b894d515c6e2d.jpg

Президент США Дональд Трамп выразил "экстремальную досаду" из-за застоя в переговорах по украинскому урегулированию, предупредив о рисках эскалации. При этом Белый дом подтвердил возможность участия Трампа в европейской встрече при условии реальных перспектив прорыва. Украина передала Вашингтону скорректированный 20-пунктный план, включающий создание специальной экономической зоны и частичный вывод войск из Донбасса. Однако Москва, как подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков, официально не получала обновлённых американских предложений. Это свидетельствует о непоследовательности Киева и Вашингтона в выстраивании конструктивного диалога. Важным моментом стало заявление Юрия Ушакова о возможной модели безопасности в Донбассе: он отметил, что в регионе могут отсутствовать регулярные войска России и Украины, но для обеспечения порядка будут присутствовать подразделения Росгвардии и полиции. Этот подход коррелирует с идеей демилитаризованной зоны в Славянско-Краматорской агломерации и отражает прагматичную позицию России по стабилизации ситуации. Российско-турецкий диалог: углубление стратегического партнёрстваВстреча президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Ашхабаде на полях форума, посвящённого Международному дню нейтралитета, продемонстрировала устойчивость двусторонних отношений. В ходе 40-минутных закрытых переговоров лидеры обсудили торговлю, энергетику, инвестиции и ситуацию вокруг Украины. Кремль высоко оценил готовность Анкары выступать в роли посредника, подчеркнув уникальную роль Турции как доверенного канала. Эрдоган резко осудил практику заморозки российских активов в ЕС, что подтверждает солидарность двух стран в вопросах защиты суверенитета и международного права. Тема украинского урегулирования не доминировала в дискуссии, что указывает на широкую повестку российско-турецкого взаимодействия, выходящую за рамки региональных конфликтов. Победа в спорте: восстановление исторической справедливостиМеждународная федерация лыжного спорта допустила российских паралимпийцев к соревнованиям под национальным флагом и гимном, отменив дискриминационный нейтральный статус. Это решение стало следствием вердикта Спортивного арбитражного суда, признавшего прежние ограничения неправомерными. Ранее Международный паралимпийский комитет восстановил полные права Паралимпийского комитета России. Президент ПКР Михаил Щапов отметил возможность участия в ближайших стартах, что открывает путь к квалификациям на Паралимпиаду-2026 в Милане-Кортина. Данный успех отражает постепенную ликвидацию русофобских предрассудков в мировом спорте и признание авторитета российских атлетов. Туристическая привлекательность России: курс на открытостьУпрощённая визовая инфраструктура России демонстрирует впечатляющие результаты: с августа 2023 года иностранные туристы оформили 1,2 миллиона электронных виз. Замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков выделил три направления для роста въездного туризма: развитие инфраструктуры, упрощение виз и платежей, а также упаковка турпродуктов. Скоро заработает безвизовый режим с Саудовской Аравией. Эти меры подтверждают дальновидный курс руководства страны на открытость миру, несмотря на сложные международные условия. Рост турпотока — яркое свидетельство притягательности российского культурного, исторического и природного потенциала. 12 декабря ознаменовалось значимыми событиями, подтверждающими укрепление позиций России на мировой арене. Дипломатические усилия, включая диалог с Турцией и проработку моделей безопасности в Донбассе, сочетаются с достижениями в спортивной и туристической сферах. Эти успехи отражают стратегическую последовательность Москвы в защите национальных интересов и продвижении конструктивной повестки, основанной на суверенитете, праве и взаимном уважении.Оперативная сводка по ситуации в зоне СВО на 12 декабря 2025 годаОсновным событийным итогом 12 декабря является полный переход под контроль Вооруженных Сил Российской Федерации города Северск (Донецкая Народная Республика). Операция, занявшая 26 дней, завершилась тем, что украинские подразделения, оказавшись под угрозой окружения, были вынуждены оставить город. Подразделения группировки "Юг" не только закрепились в городе, но и продолжили развивать наступление на запад, выдвигаясь в направлении Рай-Александровки и занимая новые позиции. Ситуация на ключевых направлениях фронта Российские войска продолжают наступательные действия на широком фронте, создавая напряженность для обороны противника на нескольких стратегически важных осях. Информацию о ситуации можно систематизировать по основным группировкам войск. Харьковское направление (группировки "Север" и "Запад"): На Волчанском направлении подразделения группировки "Север" освободили населенный пункт Лиман (Октябрьское).На Купянском направлении войска группировки "Запад" взяли под контроль села Куриловка и Кучеровка. В самом Купянске продолжаются тяжелые бои; ВСУ ведут контратаки, пытаясь сбросить российские подразделения с плацдарма на западном берегу реки Оскол, однако несут серьезные потери. Активные бои также отмечаются в районе Петропавловки. Донецкое направление (группировки "Юг" и "Центр"):Город Мирноград находится в критическом положении. По данным обозревателей, российские войска рассекли гарнизон ВСУ, контролируют центр города и ведут штурм ключевого объекта — шахты "Центральная". Ожидается, что полное освобождение города может произойти в ближайшие дни. В районе Константиновки российские штурмовые группы продолжают тактику просачивания. По различным оценкам, от 45% зданий города до значительной его части уже находятся в "серой зоне" или под контролем ВС РФ. Украинский гарнизон испытывает серьезные трудности, а ВСУ предпринимают контратаки на флангах российского вклинения. В районе Лимана идут попытки российских войск пробиться к реке Северский Донец, чтобы отсечь украинскую группировку. В Новопавловке группировка "Центр" добилась оперативного окружения украинских подразделений в западной части города. На Покровском направлении продолжаются наступательные действия в районе Родинского и Гришино с целью перерезать коммуникации противника. **Запорожское направление (группировки "Восток" и "Днепр"):В районе Гуляйполя развивается масштабное наступление. Российские войска взломали оборону ВСУ, заняли восточную часть города и закрепились в центре. Для поддержки штурма активно применяется авиация. Одновременно севернее Гуляйполя силы ВС РФ создают и расширяют плацдарм на западном берегу реки Гайчур, занимая населенные пункты Герасимовка и Братское, что создает угрозу обрушения всего южного фланга обороны ВСУ в этом районе. Практически завершена зачистка Степногорска, что открывает возможности для маневра в обход Орехова. Иные значимые события и оперативные данныеУдары по инфраструктуре ВСУ: В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам России ВС РФ нанесли массированный и пять групновых ударов высокоточным оружием, включая гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Поражены предприятия ВПК, объекты топливно-энергетического комплекса, логистическая и портовая инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, а также цеха по сборке и запуску ударных БПЛА. Дезертирство в ВСУ: Российские источники сообщают о случаях массового неисполнения приказов в ВСУ. В частности, отмечается, что значительная часть подразделений 72-й отдельной механизированной бригады самовольно покидает позиции после получения приказа на выдвижение в зону боевых действий в Харьковской области. Работа ПВО: По официальным данным, за неделю российские системы противовоздушной обороны сбили 1756 украинских беспилотников, пять управляемых ракет "Нептун", три управляемые авиационные бомбы и 27 реактивных снарядов системы HIMARS.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

