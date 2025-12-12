https://ukraina.ru/20251212/polsha-predlagaet-es-sozdat-bank-bomb-1073032097.html

Польша предлагает ЕС создать "банк бомб"

Минобороны Польши предложило создать в Евросоюзе "банк бомб" для перевооружения ЕС и освоения миллиардов евро денег налогоплательщиков. Об этом сообщила британская The Times

2025-12-12T18:17

"Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что необходима гораздо более масштабная версия инициативы "Действия в области безопасности для Европы" стоимостью 150 миллиардов евро", - сказано в публикации.Британское издание опубликовало интервью, в котором вице-премьер - министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал ЕС создать европейский "банк бомб" для модернизации вооруженных сил стран-членов этого союза. Польша первой поддержала идею создания "банка бомб", отметило британское издание.Косиняк-Камыш заявил, что для достижения принятого под давлением Вашингтона показателя военных расходов 5% от ВВП "некоторым странам необходима поддержка в получении кредитов и принятии на себя обязательств".Также глава Минобороны Польши считает, что Евросоюзу выгодно военное присутствие США на континенте. Он уверен, что европейским странам стоит потратиться "чтобы американцам было выгодно оставаться здесь".Еврокомиссия в марте анонсировала "план перевооружения Европы" (ReArm Europe) с бюджетом €800 млрд. В рамках этого плана предусмотрено создание оборонных фондов (в частности, SAFE на €150 млрд) для совместных закупок, стимулирование европейской оборонной промышленности (EDIRPA), упрощение финансирования через госдолг и привлечение частного капитала, чтобы снизить зависимость от США и оказания военной помощи Украине.Официальные лица ЕС и НАТО неоднократно заявляли об угрозе войны с Россией. По мнению Еврокомиссии, в этом контексте Украины является передней линией обороны Евросоюза. Ранее такая роль отводилась Польше, официально заявившей о стремлении создать самую мощную в Европе сухопутную армию.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

