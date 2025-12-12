Польша предлагает ЕС создать "банк бомб" - 12.12.2025 Украина.ру
Польша предлагает ЕС создать "банк бомб"
Польша предлагает ЕС создать "банк бомб"
Минобороны Польши предложило создать в Евросоюзе "банк бомб" для перевооружения ЕС и освоения миллиардов евро денег налогоплательщиков. Об этом сообщила британская The Times
2025-12-12T18:17
2025-12-12T18:17
"Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что необходима гораздо более масштабная версия инициативы "Действия в области безопасности для Европы" стоимостью 150 миллиардов евро", - сказано в публикации.Британское издание опубликовало интервью, в котором вице-премьер - министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал ЕС создать европейский "банк бомб" для модернизации вооруженных сил стран-членов этого союза. Польша первой поддержала идею создания "банка бомб", отметило британское издание.Косиняк-Камыш заявил, что для достижения принятого под давлением Вашингтона показателя военных расходов 5% от ВВП "некоторым странам необходима поддержка в получении кредитов и принятии на себя обязательств".Также глава Минобороны Польши считает, что Евросоюзу выгодно военное присутствие США на континенте. Он уверен, что европейским странам стоит потратиться "чтобы американцам было выгодно оставаться здесь".Еврокомиссия в марте анонсировала "план перевооружения Европы" (ReArm Europe) с бюджетом €800 млрд. В рамках этого плана предусмотрено создание оборонных фондов (в частности, SAFE на €150 млрд) для совместных закупок, стимулирование европейской оборонной промышленности (EDIRPA), упрощение финансирования через госдолг и привлечение частного капитала, чтобы снизить зависимость от США и оказания военной помощи Украине.Официальные лица ЕС и НАТО неоднократно заявляли об угрозе войны с Россией. По мнению Еврокомиссии, в этом контексте Украины является передней линией обороны Евросоюза. Ранее такая роль отводилась Польше, официально заявившей о стремлении создать самую мощную в Европе сухопутную армию.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Польша предлагает ЕС создать "банк бомб"

18:17 12.12.2025
 
Dominika Zarzycka/Global Look Press, Министр обороны и вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш
Dominika Zarzycka/Global Look Press, Министр обороны и вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш
Минобороны Польши предложило создать в Евросоюзе "банк бомб" для перевооружения ЕС и освоения миллиардов евро денег налогоплательщиков. Об этом сообщила британская The Times
"Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что необходима гораздо более масштабная версия инициативы "Действия в области безопасности для Европы" стоимостью 150 миллиардов евро", - сказано в публикации.
Британское издание опубликовало интервью, в котором вице-премьер - министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал ЕС создать европейский "банк бомб" для модернизации вооруженных сил стран-членов этого союза.
Польша первой поддержала идею создания "банка бомб", отметило британское издание.
Косиняк-Камыш заявил, что для достижения принятого под давлением Вашингтона показателя военных расходов 5% от ВВП "некоторым странам необходима поддержка в получении кредитов и принятии на себя обязательств".
Также глава Минобороны Польши считает, что Евросоюзу выгодно военное присутствие США на континенте. Он уверен, что европейским странам стоит потратиться "чтобы американцам было выгодно оставаться здесь".
Еврокомиссия в марте анонсировала "план перевооружения Европы" (ReArm Europe) с бюджетом €800 млрд. В рамках этого плана предусмотрено создание оборонных фондов (в частности, SAFE на €150 млрд) для совместных закупок, стимулирование европейской оборонной промышленности (EDIRPA), упрощение финансирования через госдолг и привлечение частного капитала, чтобы снизить зависимость от США и оказания военной помощи Украине.
Официальные лица ЕС и НАТО неоднократно заявляли об угрозе войны с Россией. По мнению Еврокомиссии, в этом контексте Украины является передней линией обороны Евросоюза. Ранее такая роль отводилась Польше, официально заявившей о стремлении создать самую мощную в Европе сухопутную армию.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
