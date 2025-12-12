"Дело Могерини" и развал Евросоюза. Кто и зачем шатает Еврорейх Урсулы фон дер Ляйен

https://ukraina.ru/20251212/delo-mogerini-i-razval-evrosoyuza-1073014033.html

Арест и допрос в бельгийской полиции Федерики Могерини, бывшего главного дипломата ЕС (она была Верховным представителем ЕС по иностранным делам) вызвал невероятный переполох в Европе.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0c/1073017291_0:144:3311:2006_1920x0_80_0_0_f74607f2422b7469356920e493d8824f.jpg

Кая Каллас, которая теперь занимает должность Могерини, призналась, что её служба "потрясена".Виданное ли дело! Высшие должностные лица европейской бюрократии были арестованы и допрошены в полиции. В их домах и на местах их работы прошли обыски.Обвинения, которые Могерини и её сообщникам предъявляют: мошенничество при закупках, коррупция и преступный конфликт интересов.Суть дела заключается в том, что Колледж Европы, престижное учебное заведение в городе Брюгге, которым руководила синьора Могерини, приобрёл общежитие в том же самом городе.И как раз через месяц в ЕС распределяли деньги, тендер на обучение, общий объём - 615 тысяч евро.Тендер должен был достаться учебному заведению, которое имеет общежитие. А тут как раз так удачно и удобно у школы Могерини уже и общежитие есть!Тендер школа получила, честно его потратила, видимо, на зарплаты преподавателям. Но следствие решило, что всё это очень похоже на мошенничество.Могерини ведь наверняка знала условия тендера? Значит, она действовала по инсайдерской информации.Вопрос, конечно, не в деньгах. О них вообще речи не идёт. Что это за сумма для ЕС? Даже на приличную европейскую взятку не похоже.Вопрос - о неподобающем поведении высокопоставленного евробюрократа.Могерини моментально подала в отставку.Но Федерика Могерини сегодня - уже всего лишь ректор на почётной пенсии.Вместе с ней подал в отставку ещё один дипломат ЕС. Это Стефано Саннино, теперь уже бывший генеральный директор Европейской комиссии по средиземноморской политике.Возможно, целью этого скандала был именно он?Но скорее всего, дело не в личностях. На месте Могерини и Саннино мог оказаться кто угодно.Дело в самом прецеденте, ведь Еврокомиссия - это закрытая система, которая не предполагает внешнего контроля.И тут, вдруг, какая-то бельгийская полиция, какие-то следователи? Аресты и обыски?Дело это будет иметь далеко идущие, в том числе международные последствия.Вот отчего такой переполох в кабинетах и коридорах Брюсселя.Урсула, Ева, теперь - ФедерикаДело, конечно, пустяковое, оно не идёт ни в какое сравнение с делом, например, самой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая во время эпидемии коронавируса закупила никому не нужных вакцин у фирмы "Пфайзер".Общая сумма закупок - 35 миллиардов евро.Деньги, конечно, взяли у стран Европы, был создан специальный фонд. За всё заплатили налогоплательщики стран ЕС.По две, а то и по четыре вакцины от коронавируса на каждого жителя Евросоюза закупила заботливая "мамочка" Урсула (общее количество вакцин и стоимость каждой дозы до сих пор неизвестны).Понятно, что большая часть этих вакцин была впоследствии просто уничтожена.А миллиарды остались у фирмы "Пфайзер", где по случайности, в одном из подразделений тихо работал и супруг Урсулы, тот самый фон дер Ляйен, профессор медицины. Его подразделение, кстати, потом ещё и грант от Еврокомиссии получило, на 350 миллионов евро.Или дело под названием "Катаргейт", в результате которого была раскрыта целая группа политиков, депутатов и госслужащих, которые за деньги лоббировали интересы Катара, Марокко и Мавритании.Они получили взятку за то, чтобы чемпионат мира по футболу прошел в Катаре (он и прошёл в 2022 году). А потом продолжали успешно отмывать деньги. Тогда была изобличена целая группа еврочиновников, а вице-президент Европарламента Ева Кайли была вынуждена покинуть свой пост.Это было, кстати, первое дело против чиновника ЕС, которое бельгийская полиция сумела довести до конца.Или дело Европейского инвестиционного банка, где один из чиновников подозревается во взятке размером в 400 тысяч евро.Само "дело Могерини" на этом фоне - конечно, незначительное, хищений, как у Урсулы, или взяток, как при "Катаргейте", там нет. Но при желании его можно раздуть до серьёзных последствий.Самое же страшное для европейских бюрократов - это сам прецедент.Можно, оказывается, проводить обыски у "неподсудных "небожителей"? Как у каких-то самых обычных граждан?И это пугает, конечно, весь аппарат Евросоюза. Всех дипломатов, депутатов, спикеров, заместителей, председателей, вице-президентов и так далее.Все десятки тысяч европейских "бюрократических крыс", которые только тем и занимаются, что наживаются на инсайдерской информации и заключают контракты и договора с "нецелевым использованием средств".Коррупция в структурах ЕС оценивается в сотни миллионов долларов ежегодно.Там работают 30 тысяч только одних лоббистов! Тех, кто решает, куда и кому пойдут "общие деньги" ЕС, кто получит выгодные контракты, чьи зарубежные интересы учтёт "объединённая Европа", и так далее.Жители бюрократических кварталов ЕС сейчас в шоке.Они не защищены, оказывается, тотальной "юрисдикцией Урсулы"? Ведь ЕС имеет свой суд, свою прокуратуру, другие органы собственной исполнительной власти.Казалось, что все "схвачено".Но вот факт: национальная полиция Бельгии осуществила арест, допрос и обыски у "небожителей".У тех, кого никто и никуда не избирал, но кто заправляет политикой целого континента.Это было сравнимо с эффектом разорвавшейся бомбы.Прокуратура и суд ЕСЧто будет дальше с "делом Могерини"? Это интересный вопрос, потому что это дело может какими-то ниточками, видимо, привести к самой Урсуле фон дер Ляйен. Или к другим "высокопоставленным особам".Но возможно, что это просто довольно серьёзный "намёк" руководству Евросоюза. О чём? С чьей стороны?Поэтому гораздо важнее и интереснее вопрос: кто же за этим скандалом стоит?"Контуры принятия решений" просматриваются достаточно ясно.Во-первых, что очевидно, это национальное правительство государства Бельгия.Чиновники ЕС находятся на территории Бельгии, и должны подчиняться законам этой страны.Недовольство бельгийских властей возникло не сегодня. Хотя сегодня они перешли уже в фазу открытого противостояния с ЕС.Но в этом году уже был "казус" с судом города Льеж (Бельгия).Суд города ЛьежСуд города Льеж собирался провести заседание по делу о той самой пресловутой закупке вакцин Урсулой фон дер Ляйен.До этого они провели отдельное заседание, где суд постановил: глава Еврокомиссии в данном случае должна отвечать перед бельгийским судом, а не перед собственной прокуратурой.Но прокуратура ЕС объявила о наличии иммунитета у главы Еврокомиссии. И суд вынужден был тогда отступить.А собственный Европейский суд ЕС (да, есть и такой!) ограничился требованием предоставить переписку Урсулы и главы фармгиганта "Пфайзер".И её предоставили! Несколько распечатанных чёрных листочков. Главы ЕК и "Пфайзер" просто всё стерли, и беззастенчиво сообщили об этом во всеуслышание. Да, оба. Да, всё стёрли.Депутат Европарламента Кристин Андерсон выступила со словами: "Госпожа фон дер Ляйен, всё ваше существо насквозь пропитано коррупцией!"Но никаких последствий в итоге Урсула не понесла.Кстати, Урсула фон дер Ляйен недавно озаботилась созданием не только собственной прокуратуры и суда, но и созданием собственной разведки!Еврокомиссия всё больше становится похожа на "государство над государствами", а не орган координации и принятия коллективных решений.Интересный вопрос: за кем Урсула собирается следить из Брюсселя?Бельгия противБельгия же сейчас находится на пике скандала с "замороженными российскими резервами".ЕС желает эти ресурсы заполучить в свои цепкие руки. Бельгия отбивается, как может."Замороженные" активы РФ категорически отказывается отдавать Барт де Вевер, премьер Бельгии.Его речь в парламенте Бельгии о том, что Бельгия не отдаст ЕС "российские миллиарды", была встречена овациями депутатов.Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево назвал схему Урсулы "безумной и беззаконной".Глава фонда "Евроклир" Валери Урбен, естественно, тоже пытается укусить загребущие руки главы Еврокомиссии.Она категорически против "вопиющего беззакония" и пообещала судиться с ЕС в случае, если речь пойдет о конфискации активов у Бельгии.Валери сумела даже сформулировать такую вполне очевидную, но недоступную мозгу евробюрократа мысль, что "деньги ЦБ РФ - это деньги российского народа!"Возмущению бельгийцев (в данном случае - фламандцев) нет предела! Они собирались сами наживаться на этих миллиардах, а пока что их "добросовестно хранить".И тут какая-то выскочка, гинеколог из Германии, тянет свои крысиные лапки к "их" деньгам.Так что для премьера Бельгии и собственников "Евроклир" (а это один из крупнейших мировых депозитариев, с могущественными владельцами) дело о коррупции в структурах ЕС - это дело, которое возникло как нельзя более вовремя.Но есть и ещё один международный игрок.Вопрос можно сформулировать так:Кто шатает Еврорейх?Кто же больше заинтересован сейчас в ослаблении ЕС: Трамп или фламандский "Евроклир"?На самом деле, желающих ослабить ЕС значительно больше, в том числе внутри самой Европы. Урсула и её 30 тысяч бюрократов всем уже давно надоели.Но США - самая могущественная из заинтересованных сторон.Очень кстати это дело и для США, где как раз опубликована новая Стратегия безопасности, в которой ясно сказано: такая Европа нам не нужна!Недемократичные!"Дело Могерини" - удар по репутации ЕС, который произошёл очень вовремя для США.И самое главное: именно европейские страны и структуры ЕС препятствуют заключению мира с Украиной. Евробюрократы не дают завершить эту войну.Ложатся, можно сказать, костьми и не дают развернуться "самому великому президенту США".Коррупция ЕС - УкраинаИ надо же, в это же практически время на Украине начался коррупционный скандал, "Миндичгейт". Уволен даже всесильный глава Офиса президента Андрей Ермак, которого называли "настоящим президентом Украины"."Дело Могерини" - хороший намёк Урсуле и другим руководителям ЕС о том, что есть и другие темы для антикоррупционных расследований.Например, как и зачем ЕК отправила столько миллиардов евро Украине?Когда Илон Маск пишет в соцсетях "ЕС должен прекратить существование" - то он пишет именно то, что на уме у президента США.В администрации президента США вообще нет особых сторонников и защитников ЕС.Когда-то ЕС создавался, в том числе, для облегчения управления Европой со стороны США. Но сегодня Европа "не у дел", её экономика погибает, в течение двух-трех десятилетий европейские страны перестанут быть "белыми", их заполнят новые европейцы, с новым цветом кожи.И теперь, получается, есть два дублирующих органа управления у этого второразрядного континента: НАТО и ЕС. Зачем, к чему?В ЕС США не входят, в НАТО входят. Разве не логично предположить, что "ЕС не нужен"?В общем, далеко идущие выводы можно сделать из "дела Могерини".США уже ясно говорят: "вы изолированы от принятия решений, и вот почему".Речь, кажется, идет о демонтаже всей системы ЕС. А не только о чувствительном ударе по репутации высокопоставленных европейских дам.О правилах, которыми руководствуются в ЕС - в статье-фельетоне "Воробьи вокруг русской булки, дипломатки-коррупционерши и пугливый лыжник. Кто удивил на прошлой неделе"

