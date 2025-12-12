Форсайт-форум "Глобальные последствия украинского кризиса" - 12.12.2025 Украина.ру
Форсайт-форум "Глобальные последствия украинского кризиса"
Форсайт-форум "Глобальные последствия украинского кризиса"
Организатор - мультимедийное издание "Украина.ру"
2025-12-12T16:32
2025-12-12T16:42
К участию приглашены:- генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий КИСЕЛЕВ;- заместитель Генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Александр ЯКОВЕНКО;- Герой Российской Федерации, полковник, ветеран военной разведки Рустем КЛУПОВ;- вице-премьер Украины (2002-2007) и министр образования и науки Украины (2010-2014) профессор Дмитрий ТАБАЧНИК;- народный депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Владимир ОЛЕЙНИК;- руководитель АНО "НИЦ испытаний и компетенций в сфере развития беспилотных авиационных систем и средств защиты от их противоправного применения "Ушкуйник"" Алексей ЧАДАЕВ;- профессор НИУ ВШЭ Дмитрий ЕВСТАФЬЕВ;- руководитель Бюро военно-политического анализа Александр МИХАЙЛОВ;- вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны имени О. А. Ржешевского Константин ЗАЛЕССКИЙ;- философ, политтехнолог Тимофей СЕРГЕЙЦЕВ;- политолог Александр КАЗАКОВ;- политолог, публицист, обозреватель издания "Украина.ру" Дмитрий ВЫДРИН;- глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050, обозреватель издания "Украина.ру" Иван ЛИЗАН;- украинский политолог и общественный деятель, член совета движения "Другая Украина" Василь ВАКАРОВ.Модератор — главный редактор мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.Конфликт на Украине до предела обострил и без того непростые отношения России и Запада. Резко возросла вероятность новой мировой войны с применением ядерного оружия. Ускоренными темпами растут военные расходы. Отменяются выработанные по итогам прошлых войн правила и ограничения. Новое дыхание обрела идеология нацизма. И все это происходит на фоне радикального изменения соотношения сил в мировой экономике, усиления роли Востока и Юга.В ходе мероприятия лучшие эксперты, ученые и политики обсудят пути выработки ответа на новые вопросы мировой повестки.
Форсайт-форум "Глобальные последствия украинского кризиса"

16:32 12.12.2025 (обновлено: 16:42 12.12.2025)
 
Организатор - мультимедийное издание "Украина.ру"
К участию приглашены:
- генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий КИСЕЛЕВ;
- заместитель Генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Александр ЯКОВЕНКО;
- Герой Российской Федерации, полковник, ветеран военной разведки Рустем КЛУПОВ;
- вице-премьер Украины (2002-2007) и министр образования и науки Украины (2010-2014) профессор Дмитрий ТАБАЧНИК;
- народный депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Владимир ОЛЕЙНИК;
- руководитель АНО "НИЦ испытаний и компетенций в сфере развития беспилотных авиационных систем и средств защиты от их противоправного применения "Ушкуйник"" Алексей ЧАДАЕВ;
- профессор НИУ ВШЭ Дмитрий ЕВСТАФЬЕВ;
- руководитель Бюро военно-политического анализа Александр МИХАЙЛОВ;
- вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны имени О. А. Ржешевского Константин ЗАЛЕССКИЙ;
- философ, политтехнолог Тимофей СЕРГЕЙЦЕВ;
- политолог Александр КАЗАКОВ;
- политолог, публицист, обозреватель издания "Украина.ру" Дмитрий ВЫДРИН;
- глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050, обозреватель издания "Украина.ру" Иван ЛИЗАН;
- украинский политолог и общественный деятель, член совета движения "Другая Украина" Василь ВАКАРОВ.

Модератор — главный редактор мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.

Конфликт на Украине до предела обострил и без того непростые отношения России и Запада. Резко возросла вероятность новой мировой войны с применением ядерного оружия. Ускоренными темпами растут военные расходы. Отменяются выработанные по итогам прошлых войн правила и ограничения. Новое дыхание обрела идеология нацизма. И все это происходит на фоне радикального изменения соотношения сил в мировой экономике, усиления роли Востока и Юга.

В ходе мероприятия лучшие эксперты, ученые и политики обсудят пути выработки ответа на новые вопросы мировой повестки.
