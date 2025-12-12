Форсайт-форум "Глобальные последствия украинского кризиса"

К участию приглашены:

- генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий КИСЕЛЕВ;

- заместитель Генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Александр ЯКОВЕНКО;

- Герой Российской Федерации, полковник, ветеран военной разведки Рустем КЛУПОВ;

- вице-премьер Украины (2002-2007) и министр образования и науки Украины (2010-2014) профессор Дмитрий ТАБАЧНИК;

- народный депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Владимир ОЛЕЙНИК;

- руководитель АНО "НИЦ испытаний и компетенций в сфере развития беспилотных авиационных систем и средств защиты от их противоправного применения "Ушкуйник"" Алексей ЧАДАЕВ;

- профессор НИУ ВШЭ Дмитрий ЕВСТАФЬЕВ;

- руководитель Бюро военно-политического анализа Александр МИХАЙЛОВ;

- вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны имени О. А. Ржешевского Константин ЗАЛЕССКИЙ;

- философ, политтехнолог Тимофей СЕРГЕЙЦЕВ;

- политолог Александр КАЗАКОВ;

- политолог, публицист, обозреватель издания "Украина.ру" Дмитрий ВЫДРИН;

- глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050, обозреватель издания "Украина.ру" Иван ЛИЗАН;

- украинский политолог и общественный деятель, член совета движения "Другая Украина" Василь ВАКАРОВ.



Модератор — главный редактор мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.



Конфликт на Украине до предела обострил и без того непростые отношения России и Запада. Резко возросла вероятность новой мировой войны с применением ядерного оружия. Ускоренными темпами растут военные расходы. Отменяются выработанные по итогам прошлых войн правила и ограничения. Новое дыхание обрела идеология нацизма. И все это происходит на фоне радикального изменения соотношения сил в мировой экономике, усиления роли Востока и Юга.



В ходе мероприятия лучшие эксперты, ученые и политики обсудят пути выработки ответа на новые вопросы мировой повестки.