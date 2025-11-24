https://ukraina.ru/20251124/plan-voyny-lichno-dlya-zelenskogo-u-nedoprezidenta-ukrainy-net-vybora--on-dolzhen-uyti-1072088969.html

План войны лично для Зеленского. У недопрезидента Украины нет выбора – он должен уйти

План войны лично для Зеленского. У недопрезидента Украины нет выбора – он должен уйти

И беглый, и детальный анализ так называемых планов мира от Дональда Трампа и от Владимира Зеленского, за которым стоят европейские "ястребы войны", показывает: для Запада они хороши тем, чем плохи для России.

То есть если реализовать тот или ной документ и претворить в жизнь записанные там пункты, но на карте Европы по-любому останется не то, чтобы Украина (Россия всегда говорила, что не стремится к уничтожению этой страны и украинцев как народа), а возможность сделать из нее нового вооруженного и агрессивного монстра, накачанного и перекачанного русофобской идеологией, а, значит, заточенного против России. Просто американский план Трампа больше учитывает пожеланий России, а украинско-европейский вариант вообще зациклен на мнимом "суверенитете", который понимается однозначно как русофобский проект.А Украина, превращенная в полигон и плацдарм против России вступлением в НАТО, – это и есть одна из первопричин, которые подвигли специальную военную операцию (СВО) по обузданию милитаризма неонацистов. Американская хитрость состоит в том, что план Трампа вроде бы запрещает Киеву думать о вступлении в НАТО, а, следовательно, и размещение ракет Альянса на украинской территории. С очень маленьким подлетным временем к столицам и крупным городам России. Однако по этому же плану разрешено будет пичкать Украину новейшим оружием, в том числе и дальнобойными или крылатыми ракетами, якобы для гарантий безопасности украинских режимов. Это так прозрачно, что наличие этих пунктов позволяет думать, что писали план люди, либо совсем дебильные, либо высокомерно считающие, что в России нет людей, умеющих читать. Даже не между строк, а просто написанное.Да что там говорить, если даже количества якобы сокращенной украинской армии (600 тысяч) достаточно, чтобы из этой толпы при желании сделать вполне боеспособного, хорошо вооруженное и идеологически мотивированное войско.Но не об этом речь. План обнюхивания и сравнения двух планов - украинской с европейской и отдельно - американской сторонами закончился в Женеве, и сейчас самой актуальной остается дата 27 ноября – американский День благодарения, к которому просроченный недопрезидент укро-неонацистов Владимир Зеленский должен определиться и что-то с планом Трампа сделать.И тут уже просматривается самая приятная новость для всех, кому надоел этот кровавый, лживый и циничный клоун, бросивший свою страну в горнило войны и поставивший ее на грань уничтожения. Или как сказал президент России Владимир Путин: человек во власти, сидящий на золотом горшке ради собственного обогащения.Конечно, назвать Зеленского человеком – это некоторое преувеличение в устах Путина, вызванное политесом и дипломатическим этикетом. Но общая характеристика все равно неутешительна для украинского фюрерка: одна из главных проблем переговорного процесса, который намечается, – в том, кто будет от имени Украины подписывать итоговые договоренности. Например, договор о мире. Потому что на меньшее Россия не согласна: ей нужен долгосрочный именно мир, а не временное перемирие, используемое для перегруппировки сил и новой милитари-накачки недобитой Украины.И Зеленский во главе, по словам Путина, "преступной группировки, организованного преступного сообщества" – вряд ли тот человек, с которым Россия согласится подписывать что-либо. Зеленский и в глазах Москвы, и даже по украинским законам – существо нелегитимное, мелкотравчатый узурпатор власти, набивающий карманы грабежом и воровством. В России, условно говоря, с удовольствием от него воспримут лишь фразу следующего характера: "С приговором ознакомлен, не согласен с высшей мерой наказания, но что делать…". А ведь можно обойтись и без согласия Зеленского…Но что самое удивительное: даже уходящий на помойку истории престарелый генерал и спецпредставитель Трампа на переговорах с Украины и на всю голову проукраинский лоббист на украинском подсосе Тит Келлог высказался в том плане, что неплохо было бы провести в Украине выборы и как-то легитимировать украинскую власть. А любые выборы для Зеленского – это смерть. Пока политическая, а потом, как можно надеяться, все завертится дальше, и не добежит он, бедолага, до канадской границы, не успеет – благодарные сограждане порвут его на фашистские кресты…Ничего не меняется в жизни и в будущем Зеленского, даже если случится самое удивительное и ему придется определяться с планами мира. Хотя бы ставить подпись предварительно, парафируя документы.Тут есть три варианта поведения, и все они – неутешительны для Зеленского, ибо означают убийственную войну, которая закончится лично для него крайне плачевно. А что-то решать ему надо будет, потому как до Дня благодарения остались считанные часы.Во-первых, возможно самое простое: он может согласиться с планом Трампа. И тогда его порвут дома неонацистские и так называемые патриотические круги, которые считают предложения Трампа "планом капитуляции Украины перед Путиным". В лучшем случае, это будут выборы, на которых Зеленский сможет выиграть лишь при одном сценарии – если будет задействован румынский вариант, когда итоги народного волеизъявления определят голоса диаспор, а фальсифицировать смогут очень масштабно, процентов эдак 40 голосов приписав клоуну.Это вариант вряд ли возможен по причине неорганизованности украинских диаспор в странах Европы. Но даже если сторонники Зеленского в Брюсселе наплюют и на голоса диаспоры, то все равно в Украине против Зеленского уже существует "антизеленский консенсус" – он своей наглостью и вороватостью надоел всем: и политикам, и военным, и местному самоуправлению и даже своим соратникам по партии "Слуга народа", которых споро разобрали и перекупили по своим лагерям другие фрондирующие политики, остатки олигархов, демократы из США, всевозможные соросята-соросоводы-соросятники и т. д. и т. п.А есть же еще краткий путь решения судьбы узурпатора – заговор и госпереворот. Даже не майданом недовольных, а просто эти недовольные войдут в спаленку, спеленают скотчем мирно сопящего рядом главу Офиса президента (ОПУ) Андрюху Ермака, а фюрера то ли канделябром оглоушат, то ли подушкой придушат. А то и вообще выволокут, как и обещался главный правосек Дмитрий Ярош, на Крещатик (благо дело – недалеко волочь) и подвесят за жирную шейку на ближайшем устойчивом каштане.Да-да именно на устойчивом, потому что хоть каштаны и считаются фирменным и отличительным знаком Крещатика, главной улицы Киева, но и на них власти воровали – долго не могли подобрать и закупить нужный, подходящий к киевскому климату сорт, покупали худосочные и мелкие, которые могут не выдержать тушку раздобревшего фюрера. Хотя в принципе, для такого дела могут такой-сякой эшафотец сварганить по быстрячку – много в Киеве и по всей Украине и за ее пределами желающих досочку подержать…Так и стоит перед глазами пример итальянского дуче Бенито Муссолини, с которым разобрались партизаны и о котором хочется напомнить Зеленскому:Во-вторых, если Зеленский не согласится с планом Трампа, то тогда его порвут уже по приказу Вашингтона. То ли по варианту, означенному выше – петлей или переворотом. То ли продолжением антикоррупционного скандала с последующими разоблачениями и посадкой на нары. Всех без разбора.Трамп уже обозначил свое поведение на этот случай – прекращение помощи оружием и разведданными. То есть ВСУ останутся голыми, слепыми и глухими. И что с ними делать, решат российские войска.Или же власти Украины, пришедшие после Зеленского, одобрят план Трампа и вступят на переговорный трек. Куда ж они денутся?И, наконец, в-третьих, Зеленский выберет путь Льва Троцкого – знаменитое "ни войны, ни мира". Но армию не станет распускать, а будет тянуть кота за все подробности, якобы согласовывая и утрясая план Трампа со своими и европейскими наработками.В этом случае, понятно же, война продолжится в том режиме, что сейчас: российские войска медленно, но уверенно, системно и методично (как сказал Путин, ритмично) добивают ВСУ на поле сражения, освобождают свои конституционные территории и занимают новые украинские, у которых желание стать российскими будет повышаться по мере продвижения российских солдат. Две области Донбасса, Крым, Запорожье и Херсонщина уже выбрали Россию, а что помешает это сделать Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Черниговской и прочим областям? К тому же России, как воздух, нужна Одесская область, чтобы получить выход к морю для себя и закупорить его для неонацистов, а также сухопутный коридор к союзникам в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР).Это и есть то, о чем Путин предупреждал: промедление с переговорами делает переговорные позиции Украины все слабее и слабее…А с Зеленским что? А читайте первые два варианта и представляйте, где на Крещатике взрослые устойчивые каштаны.Для Зеленского вышло строго по поговорке "куда ни кинь, всюду клин". Он выбрал войну и накликал-таки черта на свою голову – теперь война ждет его лично и закончится для него плачевно.Он же как-никак артист, клоун, конечно, низкопробный, но должен же помнить, что пел Владимир Высоцкий:…Лучше ляг да обогрейся -Я, мол, казни не просплю...Сколь веревочка ни вейся -А совьешься ты в петлю!..…А тут как раз и 80-я годовщина Нюрнбергского трибунала подоспела. Очень символично подоспела…

